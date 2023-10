İlişkisel veritabanları bağlamında tablo , yapılandırılmış verileri düzenlemek ve yönetmek için kullanılan temel bir veri yapısıdır. Tablolar, her satırın ayrı bir kaydı veya varlığı temsil ettiği ve her sütunun kaydın belirli bir niteliğine veya alanına karşılık geldiği satır ve sütunlardan oluşur. Bir tablodaki satır ve sütunların birleşimi, oluşturulan uygulamalar için birincil veritabanı olarak AppMaster tarafından desteklenen PostgreSQL gibi ilişkisel bir veritabanı yönetim sistemi (RDBMS) içinde verilerin depolanması ve alınmasının temelini oluşturur.

İlişkisel bir veritabanındaki tablolar, veri ekleme, değiştirme, silme ve geri alma dahil olmak üzere çeşitli işlemleri destekleyerek büyük hacimli yapılandırılmış bilgilerin yönetilmesi için etkili ve esnek bir mekanizma sağlar. Veri bütünlüğünü ve tutarlılığını sağlamak için tablolar, kuralları uygulamaya, performansı optimize etmeye ve ilgili veri öğeleri arasında ilişkiler kurmaya hizmet eden kısıtlamaları, dizinleri ve ilişkileri kullanır.

AppMaster platformunda tablolar, veri modeli tasarım sürecinin ayrılmaz bir parçasıdır. Bir kullanıcı olarak, AppMaster görsel arayüzünü kullanarak, nitelikleri, veri türlerini ve kısıtlamaları belirterek veri şemasını tanımlayarak tablolar oluşturabilir ve değiştirebilirsiniz. Bunu yaparak, temeldeki PostgreSQL uyumlu veritabanı ve onun tanımlı şemasıyla sorunsuz bir şekilde etkileşim kuracak şekilde otomatik olarak yapılandırılan arka uç uygulamalarının oluşturulması için zemin hazırlarsınız.

İlişkisel veritabanlarındaki tablolarla ilgili bazı temel kavramları daha derinlemesine inceleyelim:

1. Veri türleri: Bir tablodaki her sütun, içinde saklanabilecek bilgi türünü tanımlayan bir veri türüyle özel olarak ilişkilendirilir. PostgreSQL'deki bazı yaygın veri türleri arasında tamsayı türleri (smallint, tamsayı ve bigint), kayan nokta sayıları (gerçek ve çift duyarlıklı), karakter türleri (char, varchar ve text) ve tarih/saat türleri (tarih, saat, tarih, saat, zaman damgası vb.). Veri türleri, tablodaki her sütunda yalnızca geçerli değerlerin saklanmasını sağlayarak veri bütünlüğünü güçlendirir.

2. Kısıtlamalar: Kısıtlamalar, saklanabilecek veri değerlerini sınırlayan veya kısıtlayan sütunlara veya tablo varlıklarına uygulanan kurallardır. Bazı yaygın kısıtlama türleri arasında NOT NULL, UNIQUE, CHECK ve FOREIGN KEY bulunur. Kısıtlamalar veri bütünlüğünü sağlamaya ve bir tabloda yalnızca geçerli ve tutarlı bilgilerin saklanmasını sağlamaya hizmet eder.

Örneğin, ilişkisel bir veritabanındaki bir kullanıcı kayıt tablosunun "e-posta" sütununda ayarlanmış iki kısıtlama olabilir: BENZERSİZ ve NULL DEĞİL. UNIQUE kısıtlaması, tabloya girilen her e-posta adresinin farklı olmasını sağlayarak birden fazla kullanıcının aynı e-postayı paylaşmasını engeller. NOT NULL kısıtlaması, boş veya boş değerlerin sütunda saklanmasını önleyerek her kullanıcı girişinin geçerli bir e-posta adresine sahip olmasını sağlar.

3. Dizinler: Dizinler, tablolarda depolanan verilere etkili erişim yolları sağlayarak sorgu yürütmeyi optimize etmeye ve performansı artırmaya yardımcı olan veritabanı nesneleridir. Dizin, bir tablo içindeki verilerin sıralı görünümünü koruyan, belirtilen arama kriterlerine göre hızlı arama ve kayıtların alınmasına olanak tanıyan sanal bir işaretçiye benzetilebilir. Geliştiriciler, sık erişilen sütunlarda dizinler oluşturarak, sorgular tarafından tüketilen zamanı ve kaynakları önemli ölçüde azaltabilir ve genel veritabanı performansını artırabilir.

4. İlişkiler ve ilişkilendirmeler: İlişkisel veritabanları, ilgili verilere sahip ayrı varlıkların birbirine bağlanmasına izin vererek tablolar arasında ilişkiler kurma yetenekleriyle karakterize edilir. Bu birbirine bağlılık, öncelikle, referans bütünlüğünün korunmasına yardımcı olan ve birden fazla tabloya yayılan karmaşık sorgulara olanak tanıyan birincil ve yabancı anahtar kısıtlamalarının kullanılmasıyla elde edilir. İlişkiler, söz konusu tablolar arasındaki ilişkinin niteliğine bağlı olarak bire bir, bire çok veya çoktan çoğa olarak kategorize edilebilir.

Sonuç olarak, ilişkisel veritabanlarındaki tablo kavramı, bir RDBMS'deki yapılandırılmış verilerin etkin organizasyonu, yönetimi ve alınması için kritik öneme sahiptir. AppMaster no-code platformu, PostgreSQL veritabanlarıyla uyumluluğu korurken tablolar oluşturmak, nitelikleri tanımlamak ve ilişkiler kurmak için kullanıcı dostu bir arayüz sağlayarak veri modelleri tasarlama sürecini basitleştirir. Veri modeli tasarımına yönelik bu sezgisel yaklaşım, AppMaster tarafından oluşturulan uygulamaların, kurumsal ve yüksek yüklü kullanım durumlarına uygun, etkileyici ölçeklenebilirlik ve performans sergilemesine olanak tanır ve uygulama geliştirme için uygun maliyetli bir çözüm sunar.