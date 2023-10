Im Zusammenhang mit relationalen Datenbanken ist der Begriff „Distinct“ ein Schlüsselwort oder Modifikator, der in der Structured Query Language (SQL) verwendet wird, um einen eindeutigen Satz von Datensätzen aus einer Tabelle oder einem Ergebnissatz zurückzugeben, indem alle doppelten Zeilen entfernt werden. Die Besonderheit der Abfrageergebnisse ermöglicht es den Benutzern relationaler Datenbankverwaltungssysteme (RDBMS), große Datenmengen effizient zu verwalten, zu aggregieren und zu analysieren. Darüber hinaus kann die Verwendung des Schlüsselworts „Distinct“ die Gesamtleistung und Lesbarkeit von Abfragen verbessern, indem die Menge unnötiger oder redundanter Informationen reduziert wird.

Wenn Sie SQL zum Abfragen einer Datenbank verwenden, lautet die grundlegende Syntax der „SELECT DISTINCT“-Anweisung, die das Schlüsselwort „Distinct“ enthält, wie folgt:

SELECT DISTINCT column1, column2, ... FROM table_name;

Diese Anweisung hilft dabei, einen Datensatz zurückzugeben, der nur eindeutige (eindeutige) Werte aus den angegebenen Spalten der betreffenden Tabelle enthält. Darüber hinaus kann das Schlüsselwort „Distinct“ auch in Kombination mit anderen SQL-Funktionen wie Aggregationsfunktionen wie COUNT(), SUM(), AVG(), MIN() und MAX() verwendet werden, was Entwicklern eine leistungsfähigere Leistung ermöglicht und komplexe Datenanalyseaufgaben.

AppMaster, eine bekannte no-code Plattform für die Erstellung von Backend-, Web- und mobilen Anwendungen, erkennt die Bedeutung der Implementierung unterschiedlicher Datenabfragefunktionen beim Aufbau effizienter und skalierbarer Softwarelösungen an. Aus diesem Grund erleichtert die leistungsstarke integrierte Entwicklungsumgebung (IDE) von AppMaster die einfache Erstellung von Datenmodellen (Datenbankschemata) über visuelle Modellierungstools, während der Business Process (BP) Designer Benutzern die Entwicklung und Pflege robuster Geschäftslogik für die Datenverarbeitung ermöglicht und Manipulation. Mit diesen Funktionen versetzt AppMaster auch technisch nicht versierte Benutzer in die Lage, das volle Potenzial relationaler Datenbanken auszuschöpfen und leistungsstarke Anwendungen zu entwickeln, die sich in einem wettbewerbsintensiven Markt von der Masse abheben.

Stellen Sie sich beispielsweise eine E-Commerce-Anwendung vor, die mit AppMaster erstellt wurde und es Kunden ermöglicht, verschiedene Produkte zu durchsuchen und zu kaufen. Das Backend der Anwendung ist darauf ausgelegt, Kundeninformationen, Produktlisten, Bestellhistorie und mehr in einer relationalen Datenbank zu speichern. Um Kundenpräferenzen zu analysieren und besser zu verstehen, ist es für die Anwendung unerlässlich, komplexe Datenanalyseaufgaben durchzuführen, wie z. B. die Identifizierung der beliebtesten Produkte, die Berechnung der durchschnittlichen Bewertungen für jeden Artikel oder die Bestimmung der Gesamtzahl der einzelnen Kunden, die eine Bestellung abgegeben haben Kauf innerhalb eines bestimmten Zeitrahmens. Um diese Aufgaben zu erfüllen, verlässt sich die Anwendung auf SQL-Abfragen, die das Schlüsselwort „Distinct“ verwenden, um redundante Daten herauszufiltern und genaue Ergebnisse zu liefern.

Denn AppMaster generiert Anwendungen von Grund auf mit den branchenführenden Programmiersprachen und Frameworks wie Go (Golang) für Backend-Anwendungen, dem Vue3-Framework und JS/TS für Webanwendungen sowie Kotlin und Jetpack Compose für Android und SwiftUI für iOS für mobile Anwendungen stellt die Plattform die nahtlose Integration verschiedener Datenabfragefunktionen in die Gesamtarchitektur der Anwendung sicher. Darüber hinaus garantiert AppMaster durch die Beseitigung technischer Schulden und die Unterstützung der PostgreSQL-kompatiblen Primärdatenbanken die Skalierbarkeit und Leistung, die für die Bewältigung von Hochlast- und Unternehmensanwendungsfällen erforderlich sind.

Um die Effizienz und Wartbarkeit relationaler datenbankgestützter Anwendungen weiter zu verbessern, generiert AppMaster automatisch eine umfassende Dokumentation für endpoints im Swagger-Format (OpenAPI) sowie Skripts für die Migration von Datenbankschemata. Dadurch können Entwickler ihre Anwendungsentwürfe schnell iterieren und die Änderungen mit der zugrunde liegenden Datenbankinfrastruktur synchronisieren. Darüber hinaus nutzt AppMaster seinen servergesteuerten Ansatz, um Entwicklern die Aktualisierung der Benutzeroberfläche, Logik und API-Schlüssel mobiler Anwendungen zu ermöglichen, ohne dass neue Übermittlungen an den App Store und Play Market erforderlich sind, wodurch ein flüssiger und reaktionsschneller Entwicklungszyklus gewährleistet wird.

Zusammenfassend ist das Schlüsselwort „Distinct“ eine leistungsstarke SQL-Funktion, die den eindeutigen, nicht duplizierten Datenabruf und die Bearbeitung innerhalb relationaler Datenbanken erleichtern soll. Durch die Integration dieser Funktion in die AppMaster no-code Plattform können Entwickler die verbesserte Abfrageleistung nutzen, um skalierbare und leistungsstarke Backend-, Web- und Mobilanwendungen zu erstellen, die effektiv mit relationalen Datenbankverwaltungssystemen kommunizieren. Die umfassende integrierte Entwicklungsumgebung (IDE) und modernsten Technologien von AppMaster garantieren die Qualität und Wartbarkeit der generierten Anwendungen und sorgen gleichzeitig für erhebliche Zeit- und Kosteneinsparungen für Unternehmen jeder Größe.