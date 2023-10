In de context van relationele databases is de term "Distinct" een trefwoord of modifier die in Structured Query Language (SQL) wordt gebruikt om een ​​unieke set records uit een tabel of een resultatenset te retourneren door dubbele rijen te elimineren. Door het onderscheidende karakter van de queryresultaten kunnen gebruikers van relationele databasebeheersystemen (RDBMS) grote hoeveelheden gegevens efficiënt beheren, aggregeren en analyseren. Bovendien kan het toepassen van het trefwoord 'Distinct' de algehele prestaties en leesbaarheid van zoekopdrachten verbeteren door de hoeveelheid onnodige of overbodige informatie te verminderen.

Wanneer u SQL gebruikt om een ​​database te doorzoeken, is de basissyntaxis van de instructie "SELECT DISTINCT", waarin het trefwoord "Distinct" is opgenomen, als volgt:

SELECT DISTINCT column1, column2, ... FROM table_name;

Deze instructie helpt bij het retourneren van een gegevensset die alleen afzonderlijke (unieke) waarden bevat uit de opgegeven kolommen van de betreffende tabel. Bovendien kan het trefwoord "Distinct" ook worden gebruikt in combinatie met andere SQL-functies, zoals aggregatiefuncties zoals COUNT(), SUM(), AVG(), MIN() en MAX(), waardoor ontwikkelaars krachtigere prestaties kunnen leveren. en complexe data-analysetaken.

AppMaster, een prominent no-code platform voor het creëren van backend-, web- en mobiele applicaties, erkent het belang van het implementeren van verschillende functies voor het opvragen van gegevens bij het bouwen van efficiënte en schaalbare softwareoplossingen. Om deze reden vergemakkelijkt de krachtige geïntegreerde ontwikkelomgeving (IDE) van AppMaster de eenvoudige creatie van datamodellen (databaseschema) via visuele modelleringstools, terwijl de Business Process (BP) Designer gebruikers in staat stelt robuuste bedrijfslogica voor gegevensverwerking te ontwikkelen en te onderhouden en manipulatie. Met deze mogelijkheden stelt AppMaster zelfs niet-technische gebruikers in staat om het volledige potentieel van relationele databases te benutten en hoogwaardige applicaties te ontwerpen die zich onderscheiden in een concurrerende markt.

Denk bijvoorbeeld aan een e-commerce-applicatie die is gebouwd met AppMaster en waarmee klanten verschillende producten kunnen bekijken en kopen. De backend van de applicatie is ontworpen om klantinformatie, productvermeldingen, bestelgeschiedenis en meer op te slaan in een relationele database. Om de voorkeuren van klanten te analyseren en beter te begrijpen, wordt het essentieel dat de applicatie complexe data-analysetaken uitvoert, zoals het identificeren van de meest populaire producten, het berekenen van de gemiddelde beoordelingen voor elk artikel of het bepalen van het totale aantal unieke klanten dat een beoordeling heeft gemaakt. aankoop binnen een bepaald tijdsbestek. Om deze taken uit te voeren, vertrouwt de applicatie op SQL-query's die het trefwoord "Distinct" gebruiken om overtollige gegevens eruit te filteren en nauwkeurige resultaten te produceren.

Omdat AppMaster vanaf het begin applicaties genereert met behulp van toonaangevende programmeertalen en frameworks zoals Go (golang) voor backend-applicaties, het Vue3-framework en JS/TS voor webapplicaties, en Kotlin en Jetpack Compose voor Android en SwiftUI voor iOS voor mobiele applicaties , zorgt het platform voor de naadloze integratie van verschillende functies voor gegevensquery's met de algehele architectuur van de applicatie. Door technische schulden te elimineren en de PostgreSQL-compatibele primaire databases te ondersteunen, garandeert AppMaster bovendien de schaalbaarheid en prestaties die nodig zijn om hoge belasting en zakelijke gebruiksscenario's aan te kunnen.

Om de efficiëntie en onderhoudbaarheid van relationele databasegebaseerde applicaties verder te verbeteren, genereert AppMaster automatisch uitgebreide documentatie voor endpoints met behulp van het Swagger-formaat (OpenAPI), samen met databaseschema-migratiescripts. Zo kunnen ontwikkelaars snel hun applicatieontwerpen herhalen en de wijzigingen synchroniseren met de onderliggende database-infrastructuur. Bovendien maakt AppMaster gebruik van zijn servergestuurde aanpak om ontwikkelaars in staat te stellen de UI, logica en API-sleutels van mobiele applicaties bij te werken zonder dat er nieuwe inzendingen aan de App Store en Play Market nodig zijn, waardoor een vloeiende en zeer responsieve ontwikkelingscyclus wordt gegarandeerd.

Samenvattend is het trefwoord "Distinct" een krachtige SQL-functie die is ontworpen om het op unieke, niet-duplicatieve wijze ophalen en manipuleren van gegevens binnen relationele databases te vergemakkelijken. Door deze mogelijkheid in het AppMaster no-code platform op te nemen, kunnen ontwikkelaars de verbeterde queryprestaties benutten om schaalbare en goed presterende backend-, web- en mobiele applicaties te bouwen die effectief communiceren met relationele databasebeheersystemen. AppMaster 's uitgebreide geïntegreerde ontwikkelomgeving (IDE) en ultramoderne technologieën garanderen de kwaliteit en onderhoudbaarheid van de gegenereerde applicaties en leveren tegelijkertijd aanzienlijke tijd- en kostenbesparingen op voor bedrijven van elke omvang.