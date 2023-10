No contexto de bancos de dados relacionais, o termo "Distinto" é uma palavra-chave ou modificador usado em Structured Query Language (SQL) para retornar um conjunto exclusivo de registros de uma tabela ou conjunto de resultados, eliminando quaisquer linhas duplicadas. A natureza distinta dos resultados da consulta permite que os usuários de sistemas de gerenciamento de banco de dados relacional (RDBMS) gerenciem, agreguem e analisem grandes volumes de dados com eficiência. Além disso, a aplicação da palavra-chave “Distinct” pode melhorar o desempenho geral e a legibilidade das consultas, reduzindo a quantidade de informações desnecessárias ou redundantes.

Ao usar SQL para consultar um banco de dados, a sintaxe básica da instrução "SELECT DISTINCT" que incorpora a palavra-chave "Distinct" é a seguinte:

SELECT DISTINCT column1, column2, ... FROM table_name;

Esta instrução ajuda a retornar um conjunto de dados contendo apenas valores distintos (únicos) das colunas especificadas da tabela em questão. Além disso, a palavra-chave "Distinct" também pode ser empregada em combinação com outras funções SQL, como funções de agregação como COUNT(), SUM(), AVG(), MIN() e MAX(), permitindo que os desenvolvedores executem tarefas mais poderosas. e tarefas complexas de análise de dados.

AppMaster, uma plataforma no-code proeminente para a criação de aplicativos back-end, web e móveis, reconhece a importância de implementar recursos distintos de consulta de dados na construção de soluções de software eficientes e escalonáveis. Por esse motivo, o poderoso ambiente de desenvolvimento integrado (IDE) do AppMaster facilita a criação fácil de modelos de dados (esquema de banco de dados) por meio de ferramentas de modelagem visual, enquanto o Business Process (BP) Designer permite aos usuários desenvolver e manter uma lógica de negócios robusta para processamento de dados. e manipulação. Com esses recursos, AppMaster capacita até mesmo usuários não técnicos a aproveitar todo o potencial dos bancos de dados relacionais e projetar aplicativos de alto desempenho que se destacam em um mercado competitivo.

Por exemplo, considere um aplicativo de comércio eletrônico desenvolvido com AppMaster que permite aos clientes navegar e comprar vários produtos. O backend do aplicativo foi projetado para armazenar informações de clientes, listas de produtos, histórico de pedidos e muito mais em um banco de dados relacional. Para analisar e compreender melhor as preferências dos clientes, torna-se essencial que a aplicação execute tarefas complexas de análise de dados, como identificar os produtos mais populares, calcular as classificações médias de cada item ou determinar o número total de clientes únicos que fizeram uma compra. comprar dentro de um prazo específico. Para realizar essas tarefas, o aplicativo depende de consultas SQL utilizando a palavra-chave “Distinct” para filtrar dados redundantes e produzir resultados precisos.

Como AppMaster gera aplicativos do zero usando linguagens de programação e estruturas líderes do setor, como Go (golang) para aplicativos de back-end, a estrutura Vue3 e JS/TS para aplicativos da web, e Kotlin e Jetpack Compose para Android e SwiftUI para iOS para aplicativos móveis , a plataforma garante a integração perfeita de recursos distintos de consulta de dados com a arquitetura geral do aplicativo. Além disso, ao eliminar dívidas técnicas e oferecer suporte a bancos de dados primários compatíveis com PostgreSQL, AppMaster garante a escalabilidade e o desempenho necessários para lidar com casos de uso empresarial e de alta carga.

Para aumentar ainda mais a eficiência e a capacidade de manutenção de aplicativos baseados em banco de dados relacional, AppMaster gera automaticamente documentação abrangente para endpoints de servidor usando o formato Swagger (OpenAPI), juntamente com scripts de migração de esquema de banco de dados. Assim, os desenvolvedores podem iterar rapidamente os designs de seus aplicativos e sincronizar as alterações com a infraestrutura de banco de dados subjacente. Além disso, AppMaster aproveita sua abordagem orientada ao servidor para permitir que os desenvolvedores atualizem a interface do usuário, a lógica e as chaves de API dos aplicativos móveis sem exigir novos envios para a App Store e o Play Market, garantindo um ciclo de desenvolvimento fluido e altamente responsivo.

Em resumo, a palavra-chave "Distinct" é um poderoso recurso SQL projetado para facilitar a recuperação e manipulação de dados exclusivos e não duplicados em bancos de dados relacionais. Ao incorporar esse recurso na plataforma no-code AppMaster, os desenvolvedores podem aproveitar o desempenho aprimorado de consulta para criar aplicativos back-end, web e móveis escalonáveis ​​e de alto desempenho que se comunicam de maneira eficaz com sistemas de gerenciamento de banco de dados relacional. O abrangente ambiente de desenvolvimento integrado (IDE) e as tecnologias de ponta do AppMaster garantem a qualidade e a capacidade de manutenção dos aplicativos gerados, ao mesmo tempo que proporcionam economias significativas de tempo e custos para empresas de todos os tamanhos.