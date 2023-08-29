Простые чертежи

Проекты Low-code, применяемые в контексте разработки программного обеспечения, относятся к набору предопределенных шаблонов, шаблонов, платформ и компонентов, которые позволяют разработчикам создавать и развертывать приложения с минимальным написанием кода вручную. Целью проектов low-code является обеспечение быстрой разработки приложений, сокращение времени вывода на рынок, снижение технического барьера для входа и минимизация вероятности ошибки, тем самым помогая в разработке и обслуживании масштабируемых, эффективных и экономичных решений. эффективные программные решения.

Фундаментальная предпосылка, лежащая в основе проектов low-code, проистекает из растущей потребности предприятий и организаций адаптироваться к постоянно меняющейся динамике рынка и быстрее предоставлять высококачественные программные решения. Согласно недавнему исследованию Forrester Research, рынок low low-code low-code растет среднегодовыми темпами в 40% и, как ожидается, к 2022 году достигнет более 21 миллиарда долларов. их применение в различных областях и отраслях промышленности: от банковского дела и здравоохранения до розничной торговли и производства.

В контексте low-code чертежи инкапсулируют лучшие практики, стандартные процессы и часто используемые шаблоны проектирования, эффективно служа мостом между визуальным моделированием приложения и фактической генерацией кода. Их использование значительно снижает необходимость разработчикам вручную кодировать каждый аспект приложения, что позволяет предприятиям сократить расходы, получить конкурентное преимущество и быстро и эффективно реагировать на растущие потребности клиентов.

В AppMaster, мощной платформе no-code, используются схемы low-code, позволяющие создавать серверные, веб- и мобильные приложения. AppMaster позволяет клиентам визуально создавать модели данных (схему базы данных), определять бизнес-логику (называемую бизнес-процессами) с помощью визуального дизайнера бизнес-процессов, а также реализовывать REST API и endpoints WSS. Для веб- и мобильных приложений интерфейс AppMaster drag-and-drop облегчает создание пользовательских интерфейсов, а также определение бизнес-логики каждого компонента с помощью дизайнеров веб- и мобильных бизнес-процессов.

При нажатии кнопки «Опубликовать» AppMaster генерирует исходный код приложений, компилирует их, запускает тесты, упаковывает в контейнеры Docker (для серверных приложений) и развертывает в облаке. AppMaster поддерживает Go (golang) для серверных приложений, инфраструктуру Vue3 и JS/TS для веб-приложений, а также Kotlin и Jetpack Compose для Android и SwiftUI для мобильных приложений iOS. Кроме того, AppMaster использует серверный подход, позволяющий клиентам обновлять пользовательский интерфейс мобильных приложений, бизнес-логику и ключи API без отправки новых версий в App Store и Google Play.

Проекты Low-code повышают производительность разработчиков, предоставляя повторно используемые, готовые к интеграции компоненты, тем самым сокращая усилия по воссозданию общих функций и функций. Например, меры безопасности, такие как аутентификация и авторизация, проверка данных и обработка ошибок, могут быть легко реализованы с использованием схем low-code, обеспечивая единообразие и уменьшая количество человеческих ошибок, которые потенциально могут возникнуть в процессе ручного кодирования.

Сотрудничество и командная работа также улучшаются за счет внедрения схем low-code, поскольку они способствуют стандартизированному подходу к разработке программного обеспечения. Команды могут поддерживать единообразную архитектуру, дизайн приложений и качество кода, эффективно управляя жизненным циклом разработки. Изменения в приложениях можно вносить быстро и эффективно путем изменения чертежей, а новые версии можно создавать и развертывать менее чем за 30 секунд. Более того, поскольку AppMaster каждый раз создает приложения с нуля, устраняется технический долг, гарантируя, что конечный продукт будет масштабируемым, удобным в обслуживании и эффективным.

Подводя итог, можно сказать, что схемы low-code играют решающую роль в современной разработке программного обеспечения, обеспечивая быструю разработку приложений за счет использования стандартизированных шаблонов, шаблонов и готовых компонентов. Они способствуют повторному использованию, согласованности и масштабируемости и стали важным аспектом таких платформ, как AppMaster. Использование проектов low-code позволяет предприятиям гибко реагировать на требования рынка и обеспечивает экономически эффективный, эффективный и устойчивый подход к разработке программного обеспечения в мире, который становится все более цифровым.