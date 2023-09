Progetti a basso codice

I progetti Low-code, applicati nel contesto dello sviluppo software, si riferiscono a una serie di modelli, modelli, framework e componenti predefiniti che consentono agli sviluppatori di creare e distribuire applicazioni con una codifica manuale minima. L'obiettivo dei progetti low-code è consentire un rapido sviluppo delle applicazioni, ridurre il time-to-market, abbassare la barriera tecnica all'ingresso e ridurre al minimo le possibilità di errore, contribuendo così allo sviluppo e al mantenimento di soluzioni scalabili, efficienti e convenienti. soluzioni software efficaci.

La premessa fondamentale alla base dei progetti low-code deriva dalla crescente necessità per le aziende e le organizzazioni di adattarsi alle dinamiche di mercato in continua evoluzione e di fornire soluzioni software di alta qualità a un ritmo più rapido. Secondo un recente studio di Forrester Research, il mercato low-code sta crescendo a un tasso di crescita annuo composto del 40% e si prevede che raggiungerà oltre 21 miliardi di dollari entro il 2022. Di conseguenza, il tasso di adozione di progetti low-code ha accelerato, estendendosi la loro applicazione in vari settori e settori verticali, dal settore bancario e sanitario alla vendita al dettaglio e alla produzione.

Nel contesto low-code, i blueprint incapsulano best practice, processi standard e modelli di progettazione comunemente utilizzati, fungendo efficacemente da ponte tra la modellazione visiva di un'applicazione e l'effettiva generazione del codice. Il loro utilizzo riduce significativamente la necessità per gli sviluppatori di codificare manualmente ogni aspetto dell'applicazione, consentendo così alle aziende di ridurre i costi, ottenere un vantaggio competitivo e rispondere in modo rapido ed efficiente alle mutevoli esigenze dei clienti.

In AppMaster, una potente piattaforma no-code, vengono utilizzati progetti low-code per consentire la creazione di applicazioni backend, web e mobili. AppMaster consente ai clienti di creare visivamente modelli di dati (schema di database), definire la logica aziendale (denominata processi aziendali) utilizzando un Business Process Designer visivo e implementare API REST ed endpoints WSS. Per le applicazioni web e mobili, l'interfaccia drag-and-drop di AppMaster facilita la creazione di interfacce utente, insieme alla definizione della logica aziendale di ciascun componente tramite i progettisti dei processi aziendali web e mobili.

Premendo il pulsante "Pubblica", AppMaster genera il codice sorgente per le applicazioni, le compila, esegue i test, le inserisce in contenitori Docker (per le applicazioni backend) e le distribuisce nel cloud. AppMaster supporta Go (golang) per le applicazioni backend, framework Vue3 e JS/TS per le applicazioni web e Kotlin e Jetpack Compose per Android e SwiftUI per le applicazioni mobili iOS. Inoltre, AppMaster utilizza un approccio basato su server, consentendo ai clienti di aggiornare l'interfaccia utente, la logica aziendale e le chiavi API delle applicazioni mobili senza inviare nuove versioni all'App Store e a Google Play.

I progetti Low-code migliorano la produttività degli sviluppatori fornendo componenti riutilizzabili e pronti per l'integrazione, riducendo così lo sforzo di ricreare funzionalità e caratteristiche comuni. Ad esempio, misure di sicurezza come l’autenticazione e l’autorizzazione, la convalida dei dati e la gestione degli errori possono essere facilmente implementate utilizzando progetti low-code, garantendo uniformità e riducendo gli errori umani che potrebbero potenzialmente verificarsi durante il processo di codifica manuale.

La collaborazione e il lavoro di squadra sono rafforzati anche dall’adozione di progetti low-code, poiché promuovono un approccio standardizzato allo sviluppo del software. I team possono mantenere un'architettura, una progettazione delle applicazioni e una qualità del codice coerenti, gestendo al tempo stesso in modo efficace il ciclo di vita dello sviluppo. Le modifiche alle applicazioni possono essere apportate in modo rapido ed efficiente modificando i progetti e le nuove versioni possono essere generate e distribuite in meno di 30 secondi. Inoltre, poiché AppMaster genera ogni volta applicazioni da zero, il debito tecnico viene eliminato, garantendo che il prodotto finale sia scalabile, manutenibile ed efficiente.

In sintesi, i progetti low-code svolgono un ruolo cruciale nello sviluppo di software moderno, consentendo un rapido sviluppo di applicazioni attraverso l’adozione di modelli, modelli e componenti predefiniti standardizzati. Promuovono la riusabilità, la coerenza e la scalabilità e sono diventati un aspetto essenziale di piattaforme come AppMaster. L’adozione di progetti low-code consente alle aziende di rispondere alle richieste del mercato con agilità e fornisce un approccio economicamente vantaggioso, efficiente e sostenibile verso lo sviluppo di software in un mondo sempre più digitale.