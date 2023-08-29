Düşük kod kültürü

Low-code kültürü, hızlı uygulama geliştirme ve dağıtımını kolaylaştırmak için kuruluş ortamında low-code ve no-code geliştirme platformlarının, metodolojilerinin ve araçlarının yaygın olarak benimsenmesi ve uygulanması anlamına gelir. Uygulama geliştirmede basitlik, kapsayıcılık, işbirliği, esneklik ve yenilik ilkelerini bünyesinde barındırarak işletmelerin sürekli olarak uyum sağlamasına ve dijital dönüşüm hedeflerine ulaşmasını sağlar. Güçlü bir no-code platform olan AppMaster, çeşitli sektörlerdeki işletmelerin dijital yeteneklerini ve rekabet gücünü artırmak için tasarlanmış böyle bir araç setinin mükemmel bir örneğidir.

low-code bir kültürde kuruluşlar, teknik geçmişlerine bakılmaksızın özel uygulamaları kolayca tasarlamak ve geliştirmek için gerekli araç ve kaynaklarla iş gücünü güçlendirmenin öneminin farkındadır. Kalkınma kaynaklarının bu şekilde demokratikleştirilmesi, vatandaş geliştiriciler, iş analistleri ve alan uzmanları da dahil olmak üzere çeşitli birey gruplarının, belirli iş ihtiyaçlarını verimli bir şekilde karşılayan uygulamalar oluşturup dağıtarak kuruluşun dijital yolculuğuna katkıda bulunmalarının kapısını açtı.

low-code kültürünün giderek daha fazla benimsenmesinin ardındaki önemli itici güç, işletmelerde yazılım uygulamalarına olan talebin artması ve yetenekli yazılım geliştiricilerin azlığıdır. Gartner'a göre, 2024 yılına kadar low-code platformlar tüm uygulama geliştirme faaliyetlerinin %65'inden fazlasından sorumlu olacak ve 2025 yılına kadar tüm kuruluşların tahminen %70'i, BT uygulama birikimini en aza indirmek için en az bir low-code platform içerecek. ve dijital dönüşümü hızlandırın. Bu, low-code kültürünün yazılım geliştirmenin geleceğini şekillendirmede oynadığı etkili rolü göstermektedir.

Low-code kültürü, geliştiricilerin kapsamlı satırlar yazmaya gerek kalmadan drag-and-drop bileşenlerini ve model odaklı mantığı kullanarak uygulamaları hızlı bir şekilde tasarlamasına, oluşturmasına, test etmesine ve dağıtmasına olanak tanıyan grafik kullanıcı arayüzlerinin ve görsel geliştirme oluşturma araçlarının kullanımını teşvik eder. kod. İşletmeler bu yaklaşımı benimseyerek çeşitli avantajlar elde edebilir:

Artan üretkenlik: AppMaster gibi Low-code platformlar, tekrarlanan görevleri otomatikleştirerek, manuel kodlamaya harcanan zamanı azaltarak ve mevcut sistemlerle kusursuz entegrasyon sağlayarak geliştirme sürecini hızlandırmaya yardımcı olur. Bu, daha yüksek üretkenliğe ve dolayısıyla yeni uygulamalar için daha hızlı pazara çıkış süresine yol açar.

gibi platformlar, tekrarlanan görevleri otomatikleştirerek, manuel kodlamaya harcanan zamanı azaltarak ve mevcut sistemlerle kusursuz entegrasyon sağlayarak geliştirme sürecini hızlandırmaya yardımcı olur. Bu, daha yüksek üretkenliğe ve dolayısıyla yeni uygulamalar için daha hızlı pazara çıkış süresine yol açar. Maliyet etkinliği: Uzman geliştiricilerin işe alınması ve işte tutulması ihtiyacı önemli ölçüde azaltılarak önemli miktarda maliyet tasarrufu sağlanır. Ek olarak, low-code platformlar genellikle merkezi izleme, sorun giderme ve bakım yetenekleriyle birlikte gelir ve bu da uygulama bakımı için gereken çabayı azaltır.

Uzman geliştiricilerin işe alınması ve işte tutulması ihtiyacı önemli ölçüde azaltılarak önemli miktarda maliyet tasarrufu sağlanır. Ek olarak, platformlar genellikle merkezi izleme, sorun giderme ve bakım yetenekleriyle birlikte gelir ve bu da uygulama bakımı için gereken çabayı azaltır. Artan çeviklik: Low-code kültürü, sık geri bildirim döngüleri ve ayarlamalarla uygulama geliştirmede yinelemeli bir yaklaşımı teşvik eder. Bu, uygulamaların değişen iş ihtiyaçlarına hızla uyarlanabilmesini sağlayarak kuruluşlara dinamik bir pazar ortamında rekabet avantajı sağlar.

kültürü, sık geri bildirim döngüleri ve ayarlamalarla uygulama geliştirmede yinelemeli bir yaklaşımı teşvik eder. Bu, uygulamaların değişen iş ihtiyaçlarına hızla uyarlanabilmesini sağlayarak kuruluşlara dinamik bir pazar ortamında rekabet avantajı sağlar. Daha fazla yenilik: low-code kültürü, uygulama geliştirmeye giriş engellerini azaltarak kuruluş genelinde deneme ve yenilik kültürünü teşvik eder. Farklı alanlardan çalışanlar, benzersiz bakış açıları ve fikirleriyle katkıda bulunarak, çok çeşitli iş zorluklarını ele alan zengin ve çeşitli bir uygulama havuzu oluşturabilir.

kültürü, uygulama geliştirmeye giriş engellerini azaltarak kuruluş genelinde deneme ve yenilik kültürünü teşvik eder. Farklı alanlardan çalışanlar, benzersiz bakış açıları ve fikirleriyle katkıda bulunarak, çok çeşitli iş zorluklarını ele alan zengin ve çeşitli bir uygulama havuzu oluşturabilir. Teknik borcun ortadan kaldırılması: AppMaster gibi platformlar, gereksinimler değiştiğinde uygulamalar yeniden oluşturularak teknik borcun tamamen ortadan kaldırılması ve ölçeklenebilir, yüksek kaliteli yazılım çözümlerinin sağlanması sağlanır.

Bununla birlikte, low-code kültürünü bir kuruluşa başarılı bir şekilde entegre etmek için bazı potansiyel zorlukların üstesinden gelmek önemlidir. Bunlar, endüstri standartlarına ve düzenlemelere uyumu sağlamak için uygun yönetim ve güvenlik önlemlerinin oluşturulmasını, çalışanların low-code araçları etkili bir şekilde kullanmaları için eğitilmesini ve olası performans darboğazlarından kaçınmak için low-code bileşenler arasındaki bağımlılıkların izlenmesini içerir.

low-code kültürü ivme kazanmaya devam ettikçe, bu paradigmayı hızla benimseyen kuruluşlar çok sayıda avantaj elde edebilir. İşletmeler, AppMaster gibi araçlardan yararlanarak çevik kalabilir, daha hızlı yenilik yapabilir ve gelişen müşteri beklentilerini hızla karşılayabilir, böylece dijital odaklı bir dünyada büyümelerinin ve başarılarının devam etmesini sağlayabilirler.