Projetos de baixo código

Os blueprints Low-code, conforme aplicados no contexto de desenvolvimento de software, referem-se a um conjunto de modelos, padrões, estruturas e componentes predefinidos que permitem aos desenvolvedores construir e implantar aplicativos com o mínimo de codificação manual. O foco dos planos low-code é permitir o desenvolvimento rápido de aplicativos, reduzir o tempo de lançamento no mercado, diminuir a barreira técnica de entrada e minimizar as chances de erro, auxiliando assim no desenvolvimento e manutenção de soluções escaláveis, eficientes e econômicas. soluções de software eficazes.

A premissa fundamental por trás dos planos low-code decorre da necessidade crescente de empresas e organizações se adaptarem à dinâmica do mercado em constante mudança e fornecerem soluções de software de alta qualidade em um ritmo mais rápido. De acordo com um estudo recente da Forrester Research, o mercado low-code está crescendo a uma taxa composta de crescimento anual de 40% e deverá atingir mais de US$ 21 bilhões até 2022. Consequentemente, a taxa de adoção de projetos low-code acelerou, estendendo-se sua aplicação em vários domínios e setores verticais, desde bancos e saúde até varejo e manufatura.

No contexto low-code, os blueprints encapsulam as melhores práticas, processos padrão e padrões de design comumente usados, servindo efetivamente como uma ponte entre a modelagem visual de um aplicativo e a geração real do código. Seu uso reduz significativamente a necessidade dos desenvolvedores codificarem manualmente todos os aspectos do aplicativo, permitindo assim que as empresas reduzam custos, ganhem vantagem competitiva e respondam de forma rápida e eficiente às crescentes necessidades dos clientes.

No AppMaster, uma poderosa plataforma no-code, projetos low-code são utilizados para permitir a criação de aplicativos back-end, web e móveis. AppMaster permite que os clientes criem modelos de dados visualmente (esquema de banco de dados), definam a lógica de negócios (referida como Processos de Negócios) usando um Business Process Designer visual e implementem API REST e endpoints WSS. Para aplicativos web e móveis, a interface drag-and-drop do AppMaster facilita a criação de interfaces de usuário, juntamente com a definição da lógica de negócios de cada componente por meio dos designers de processos de negócios web e móveis.

Ao pressionar o botão ‘Publicar’, AppMaster gera código-fonte para os aplicativos, compila-os, executa testes, empacota-os em contêineres Docker (para aplicativos backend) e os implanta na nuvem. AppMaster oferece suporte a Go (golang) para aplicativos de back-end, estrutura Vue3 e JS/TS para aplicativos da web, e Kotlin e Jetpack Compose para Android e SwiftUI para aplicativos móveis iOS. Além disso, AppMaster emprega uma abordagem orientada ao servidor, permitindo que os clientes atualizem a interface do usuário, a lógica de negócios e as chaves de API dos aplicativos móveis sem enviar novas versões para a App Store e o Google Play.

Os blueprints Low-code aumentam a produtividade do desenvolvedor, fornecendo componentes reutilizáveis ​​e prontos para integração, reduzindo assim o esforço para recriar funcionalidades e recursos comuns. Por exemplo, medidas de segurança como autenticação e autorização, validação de dados e tratamento de erros podem ser facilmente implementadas usando modelos low-code, garantindo uniformidade e reduzindo erros humanos que poderiam surgir durante o processo de codificação manual.

A colaboração e o trabalho em equipe também são reforçados pela adoção de projetos low-code, pois promovem uma abordagem padronizada para o desenvolvimento de software. As equipes podem manter uma arquitetura, design de aplicativo e qualidade de código consistentes enquanto gerenciam com eficiência o ciclo de vida de desenvolvimento. As alterações nos aplicativos podem ser feitas de forma rápida e eficiente, modificando os blueprints, e novas versões podem ser geradas e implantadas em menos de 30 segundos. Além disso, como AppMaster sempre gera aplicativos do zero, o débito técnico é eliminado, garantindo que o produto final seja escalável, sustentável e eficiente.

Em resumo, os blueprints low-code desempenham um papel crucial no desenvolvimento de software moderno, permitindo o rápido desenvolvimento de aplicações através da adoção de modelos padronizados, padrões e componentes pré-construídos. Eles promovem a reutilização, a consistência e a escalabilidade e se tornaram um aspecto essencial de plataformas como AppMaster. A adoção de projetos low-code permite que as empresas respondam às demandas do mercado com agilidade e fornece uma abordagem econômica, eficiente e sustentável para o desenvolvimento de software em um mundo cada vez mais digital.