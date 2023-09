Schematy z małą ilością kodu

Schematy Low-code, stosowane w kontekście tworzenia oprogramowania, odnoszą się do zestawu predefiniowanych szablonów, wzorców, struktur i komponentów, które umożliwiają programistom tworzenie i wdrażanie aplikacji przy minimalnym ręcznym kodowaniu. Celem projektów low-code jest umożliwienie szybkiego rozwoju aplikacji, skrócenie czasu wprowadzenia produktu na rynek, obniżenie technicznej bariery wejścia i zminimalizowanie ryzyka błędu, pomagając w ten sposób w opracowywaniu i utrzymywaniu skalowalnych, wydajnych i niedrogich rozwiązań. skuteczne rozwiązania programowe.

Podstawowe założenie projektów low-code wynika z rosnącej potrzeby przedsiębiorstw i organizacji w zakresie dostosowywania się do stale zmieniającej się dynamiki rynku i dostarczania wysokiej jakości rozwiązań programowych w szybszym tempie. Według niedawnego badania firmy Forrester Research rynek low-code rośnie w złożonym rocznym tempie wynoszącym 40% i oczekuje się, że do 2022 r. osiągnie ponad 21 miliardów dolarów. W rezultacie tempo wdrażania rozwiązań low-code przyspieszyło, rozszerzając się ich zastosowanie w różnych dziedzinach i branżach, od bankowości i opieki zdrowotnej po handel detaliczny i produkcję.

W kontekście low-code plany obejmują najlepsze praktyki, standardowe procesy i powszechnie używane wzorce projektowe, skutecznie służąc jako pomost pomiędzy wizualnym modelowaniem aplikacji a rzeczywistym generowaniem kodu. Ich użycie znacznie zmniejsza potrzebę ręcznego kodowania przez programistów każdego aspektu aplikacji, umożliwiając w ten sposób firmom redukcję kosztów, uzyskanie przewagi konkurencyjnej oraz szybkie i skuteczne reagowanie na zmieniające się potrzeby klientów.

W AppMaster, potężnej platformie no-code, wykorzystywane są projekty low-code, aby umożliwić tworzenie aplikacji backendowych, internetowych i mobilnych. AppMaster umożliwia klientom wizualne tworzenie modeli danych (schematu bazy danych), definiowanie logiki biznesowej (określanej jako Procesy Biznesowe) za pomocą wizualnego Projektanta Procesów Biznesowych oraz wdrażanie endpoints REST API i WSS. W przypadku aplikacji internetowych i mobilnych interfejs AppMaster typu drag-and-drop ułatwia tworzenie interfejsów użytkownika wraz z definiowaniem logiki biznesowej każdego komponentu za pośrednictwem projektantów procesów biznesowych w sieci i urządzeniach mobilnych.

Po naciśnięciu przycisku „Publikuj” AppMaster generuje kod źródłowy aplikacji, kompiluje je, uruchamia testy, pakuje do kontenerów Docker (dla aplikacji backendowych) i wdraża je w chmurze. AppMaster obsługuje Go (golang) dla aplikacji backendowych, framework Vue3 i JS/TS dla aplikacji internetowych oraz Kotlin i Jetpack Compose dla Androida i SwiftUI dla aplikacji mobilnych iOS. Dodatkowo AppMaster wykorzystuje podejście oparte na serwerze, umożliwiając klientom aktualizację interfejsu użytkownika, logiki biznesowej i kluczy API aplikacji mobilnych bez konieczności przesyłania nowych wersji do App Store i Google Play.

Schematy Low-code zwiększają produktywność programistów, zapewniając gotowe do integracji komponenty wielokrotnego użytku, zmniejszając w ten sposób wysiłek związany z odtworzeniem typowych funkcjonalności i cech. Na przykład środki bezpieczeństwa, takie jak uwierzytelnianie i autoryzacja, sprawdzanie poprawności danych i obsługa błędów, można łatwo wdrożyć przy użyciu schematów low-code, zapewniając jednolitość i redukując błędy ludzkie, które mogą potencjalnie wystąpić podczas ręcznego procesu kodowania.

Współpraca i praca zespołowa są również wzmocnione poprzez przyjęcie planów low-code, ponieważ wspierają ustandaryzowane podejście do tworzenia oprogramowania. Zespoły mogą zachować spójną architekturę, projekt aplikacji i jakość kodu, jednocześnie skutecznie zarządzając cyklem życia oprogramowania. Zmiany w aplikacjach można wprowadzać szybko i sprawnie poprzez modyfikację planów, a nowe wersje można wygenerować i wdrożyć w czasie krótszym niż 30 sekund. Co więcej, ponieważ AppMaster za każdym razem generuje aplikacje od zera, eliminowany jest dług techniczny, zapewniając, że produkt końcowy jest skalowalny, łatwy w utrzymaniu i wydajny.

Podsumowując, projekty low-code odgrywają kluczową rolę w tworzeniu nowoczesnego oprogramowania, umożliwiając szybkie tworzenie aplikacji poprzez przyjęcie standardowych szablonów, wzorców i gotowych komponentów. Promują możliwość ponownego użycia, spójność i skalowalność i stały się istotnym aspektem platform takich jak AppMaster. Korzystanie z projektów low-code umożliwia firmom elastyczne reagowanie na potrzeby rynku i zapewnia opłacalne, wydajne i zrównoważone podejście do tworzenia oprogramowania w coraz bardziej cyfrowym świecie.