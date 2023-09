Low-Code-Blaupausen

Low-code Blueprints, wie sie im Kontext der Softwareentwicklung angewendet werden, beziehen sich auf eine Reihe vordefinierter Vorlagen, Muster, Frameworks und Komponenten, die es Entwicklern ermöglichen, Anwendungen mit minimalem manuellen Programmieraufwand zu erstellen und bereitzustellen. Der Schwerpunkt von low-code Blueprints liegt darauf, eine schnelle Anwendungsentwicklung zu ermöglichen, die Markteinführungszeit zu verkürzen, die technische Eintrittsbarriere zu senken und das Fehlerrisiko zu minimieren und so die Entwicklung und Wartung skalierbarer, effizienter und kostengünstiger Lösungen zu unterstützen. effektive Softwarelösungen.

Die grundlegende Prämisse hinter low-code Blueprints ergibt sich aus der wachsenden Notwendigkeit für Unternehmen und Organisationen, sich an die sich ständig ändernde Marktdynamik anzupassen und qualitativ hochwertige Softwarelösungen schneller bereitzustellen. Laut einer aktuellen Studie von Forrester Research wächst der low-code low-code Markt mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 40 % und wird bis 2022 voraussichtlich ein Volumen von über 21 Milliarden US-Dollar erreichen ihre Anwendung in verschiedenen Bereichen und Branchen, vom Bankwesen und Gesundheitswesen bis hin zu Einzelhandel und Fertigung.

Im low-code Kontext fassen Blueprints Best Practices, Standardprozesse und häufig verwendete Entwurfsmuster zusammen und dienen effektiv als Brücke zwischen der visuellen Modellierung einer Anwendung und der tatsächlichen Codegenerierung. Ihr Einsatz reduziert die Notwendigkeit für Entwickler, jeden Aspekt der Anwendung manuell zu programmieren, erheblich und ermöglicht es Unternehmen so, Kosten zu senken, sich einen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen und schnell und effizient auf sich ändernde Kundenbedürfnisse zu reagieren.

Bei AppMaster, einer leistungsstarken no-code Plattform, werden low-code Blueprints verwendet, um die Erstellung von Backend-, Web- und mobilen Anwendungen zu ermöglichen. AppMaster können Kunden Datenmodelle (Datenbankschemata) visuell erstellen, Geschäftslogik (als Geschäftsprozesse bezeichnet) mithilfe eines visuellen Geschäftsprozess-Designers definieren und REST-API- und WSS- endpoints implementieren. Für Web- und mobile Anwendungen erleichtert drag-and-drop Schnittstelle von AppMaster die Erstellung von Benutzeroberflächen sowie die Definition der Geschäftslogik jeder Komponente über die Web- und Mobile-Business-Process-Designer.

Beim Klicken auf die Schaltfläche „Veröffentlichen“ generiert AppMaster Quellcode für die Anwendungen, kompiliert sie, führt Tests durch, packt sie in Docker-Container (für Backend-Anwendungen) und stellt sie in der Cloud bereit. AppMaster unterstützt Go (Golang) für Backend-Anwendungen, das Vue3-Framework und JS/TS für Webanwendungen sowie Kotlin und Jetpack Compose für Android und SwiftUI für mobile iOS-Anwendungen. Darüber hinaus nutzt AppMaster einen servergesteuerten Ansatz, der es Kunden ermöglicht, die Benutzeroberfläche, Geschäftslogik und API-Schlüssel mobiler Anwendungen zu aktualisieren, ohne neue Versionen an den App Store und Google Play zu übermitteln.

Low-code Blueprints steigern die Entwicklerproduktivität, indem sie wiederverwendbare, integrierbare Komponenten bereitstellen und so den Aufwand für die Neuerstellung allgemeiner Funktionalitäten und Features reduzieren. Beispielsweise können Sicherheitsmaßnahmen wie Authentifizierung und Autorisierung, Datenvalidierung und Fehlerbehandlung mithilfe von low-code Blueprints einfach implementiert werden, um Einheitlichkeit zu gewährleisten und menschliche Fehler zu reduzieren, die möglicherweise während des manuellen Codierungsprozesses auftreten könnten.

Zusammenarbeit und Teamwork werden auch durch die Einführung von low-code -Blueprints gestärkt, da sie einen standardisierten Ansatz für die Softwareentwicklung fördern. Teams können eine konsistente Architektur, ein konsistentes Anwendungsdesign und eine konsistente Codequalität beibehalten und gleichzeitig den Entwicklungslebenszyklus effektiv verwalten. Änderungen an Anwendungen können durch Modifizieren der Blueprints schnell und effizient vorgenommen werden, und neue Versionen können in weniger als 30 Sekunden generiert und bereitgestellt werden. Da AppMaster außerdem Anwendungen jedes Mal von Grund auf neu generiert, werden technische Schulden eliminiert und sichergestellt, dass das Endprodukt skalierbar, wartbar und effizient ist.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass low-code Blueprints eine entscheidende Rolle in der modernen Softwareentwicklung spielen und eine schnelle Anwendungsentwicklung durch die Übernahme standardisierter Vorlagen, Muster und vorgefertigter Komponenten ermöglichen. Sie fördern Wiederverwendbarkeit, Konsistenz und Skalierbarkeit und sind zu einem wesentlichen Aspekt von Plattformen wie AppMaster geworden. Die Einführung von low-code Entwürfen versetzt Unternehmen in die Lage, flexibel auf Marktanforderungen zu reagieren und bietet einen kostengünstigen, effizienten und nachhaltigen Ansatz für die Softwareentwicklung in einer zunehmend digitalen Welt.