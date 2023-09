Les plans Low-code, tels qu'appliqués dans le contexte du développement logiciel, font référence à un ensemble de modèles, modèles, frameworks et composants prédéfinis qui permettent aux développeurs de créer et de déployer des applications avec un minimum de codage manuel. L'objectif des modèles low-code est de permettre un développement rapide d'applications, de réduire les délais de mise sur le marché, de réduire les barrières techniques à l'entrée et de minimiser les risques d'erreur, contribuant ainsi au développement et à la maintenance de solutions évolutives, efficaces et rentables. solutions logicielles efficaces.

Le principe fondamental qui sous-tend les plans low-code découle du besoin croissant des entreprises et des organisations de s’adapter à la dynamique du marché en constante évolution et de fournir des solutions logicielles de haute qualité à un rythme plus rapide. Selon une étude récente de Forrester Research, le marché low-code connaît un taux de croissance annuel composé de 40 % et devrait atteindre plus de 21 milliards de dollars d'ici 2022. Par conséquent, le taux d'adoption des modèles low-code s'est accéléré, s'étendant leur application dans divers domaines et secteurs industriels, de la banque et de la santé à la vente au détail et à la fabrication.

Dans le contexte du low-code, les plans encapsulent les meilleures pratiques, les processus standard et les modèles de conception couramment utilisés, servant efficacement de pont entre la modélisation visuelle d'une application et la génération réelle du code. Leur utilisation réduit considérablement la nécessité pour les développeurs de coder manuellement chaque aspect de l'application, permettant ainsi aux entreprises de réduire leurs coûts, d'acquérir un avantage concurrentiel et de répondre rapidement et efficacement aux besoins changeants des clients.

Chez AppMaster, une puissante plate no-code, des plans low-code sont utilisés pour permettre la création d'applications backend, Web et mobiles. AppMaster permet aux clients de créer visuellement des modèles de données (schéma de base de données), de définir une logique métier (appelée processus métiers) à l'aide d'un concepteur visuel de processus métier et d'implémenter l'API REST et endpoints WSS. Pour les applications Web et mobiles, l'interface drag-and-drop d' AppMaster facilite la création d'interfaces utilisateur, ainsi que la définition de la logique métier de chaque composant via les concepteurs de processus métiers Web et mobiles.

En appuyant sur le bouton « Publier », AppMaster génère le code source des applications, les compile, exécute des tests, les emballe dans des conteneurs Docker (pour les applications backend) et les déploie dans le cloud. AppMaster prend en charge Go (golang) pour les applications backend, le framework Vue3 et JS/TS pour les applications Web, ainsi que Kotlin et Jetpack Compose pour Android et SwiftUI pour les applications mobiles iOS. De plus, AppMaster utilise une approche basée sur le serveur, permettant aux clients de mettre à jour l'interface utilisateur, la logique métier et les clés API des applications mobiles sans soumettre de nouvelles versions à l'App Store et à Google Play.

Les plans Low-code améliorent la productivité des développeurs en fournissant des composants réutilisables et prêts à intégrer, réduisant ainsi l'effort de recréation de fonctionnalités et de caractéristiques communes. Par exemple, des mesures de sécurité telles que l'authentification et l'autorisation, la validation des données et la gestion des erreurs peuvent être facilement mises en œuvre à l'aide de plans low-code, garantissant l'uniformité et réduisant les erreurs humaines susceptibles de survenir lors du processus de codage manuel.

La collaboration et le travail d'équipe sont également renforcés par l'adoption de modèles low-code, car ils favorisent une approche standardisée du développement logiciel. Les équipes peuvent maintenir une architecture, une conception d'application et une qualité de code cohérentes tout en gérant efficacement le cycle de vie de développement. Les modifications apportées aux applications peuvent être apportées rapidement et efficacement en modifiant les plans, et de nouvelles versions peuvent être générées et déployées en moins de 30 secondes. De plus, étant donné AppMaster génère à chaque fois des applications à partir de zéro, la dette technique est éliminée, garantissant ainsi que le produit final est évolutif, maintenable et efficace.

En résumé, les plans low-code jouent un rôle crucial dans le développement de logiciels modernes, permettant un développement rapide d'applications grâce à l'adoption de modèles, de modèles et de composants prédéfinis standardisés. Ils favorisent la réutilisabilité, la cohérence et l'évolutivité et sont devenus un aspect essentiel des plateformes telles AppMaster. L'adoption de modèles low-code permet aux entreprises de répondre aux demandes du marché avec agilité et offre une approche rentable, efficace et durable du développement de logiciels dans un monde de plus en plus numérique.