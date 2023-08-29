Düşük kodlu karşılaştırmalar

Yazılım geliştirme ve low-code paradigması bağlamında Low-code kıyaslamalar, low-code uygulama geliştirme platformlarının etkinliğini, verimliliğini ve değer teklifini değerlendiren bir dizi tanımlanmış performans standardı, kriter veya kılavuzdur. Bu kıyaslamalar, kuruluşların kendi ihtiyaçlarına ve gereksinimlerine en uygun low-code platformu seçerken bilinçli kararlar almasına yardımcı olur ve farklı platformlar ve araçlar arasında tarafsız bir karşılaştırma mekanizması sunar. Low-code kıyaslamalar genellikle low-code sistemlerin geliştirme hızı, kullanım kolaylığı, ölçeklenebilirlik, sürdürülebilirlik, entegrasyon yeteneklerinin yanı sıra oluşturulan kodun kalitesi ve performansı gibi kritik yönleri etrafında döner.

Gartner'ın son araştırmasına göre "2024 yılına kadar, low-code uygulama geliştirme, uygulama geliştirme faaliyetinin %65'inden fazlasından sorumlu olacak." Bu hızlı benimseme low-code araçların yeteneklerini ve genel değer teklifini değerlendirmede low-code kıyaslamaların önemini vurguluyor; bu, kaynakların optimum kullanımını kolaylaştırıyor ve yazılım işlevselliğinden ödün vermeden yüksek kaliteli uygulamaların zamanında teslim edilmesini sağlıyor. AppMaster, no-code platformuyla, işletmelerin kapsamlı programlama uzmanlığı gerektirmeden etkileşimli arka uç, web ve mobil uygulamalar oluşturmasına yardımcı olan, oldukça rekabetçi bir low-code aracın önemli bir örneği olarak hizmet vermektedir.

low-code kıyaslamaların önemli bir yönü, uygulamaları tasarlamak, oluşturmak, test etmek ve dağıtmak için gereken zamanı ve çabayı ölçen geliştirme hızı ölçümüdür. Bu bağlamda AppMaster platformu, geleneksel yöntemlere kıyasla 10 kat daha hızlı bir geliştirme süreci sağlayarak işletmelerin minimum zaman ve kaynakla sağlam çözümler oluşturmasına olanak sağlamasıyla biliniyor. AppMaster kapsamlı entegre geliştirme ortamı (IDE) ve görsel planları, geliştiricilere minimum düzeyde manuel kodlamayla veritabanı şeması, iş mantığı ve kullanıcı arayüzleri tasarlamanın kusursuz bir yolunu sunarak geliştirme hızını daha da artırır.

Kullanım kolaylığı, bir platformla ilişkili öğrenme eğrisini ve farklı beceri düzeylerine sahip geliştiricilere hitap etme yeteneğini belirlediğinden, diğer bir kritik low-code kriteridir. Son derece görsel, drag-and-drop arayüzü ve sezgisel BP (İş Süreci) Tasarımcısı ile AppMaster platformu, vatandaş geliştiricilerin bile derinlemesine teknik bilgi gerektirmeden karmaşık uygulamalar oluşturmasına olanak tanır. Üstelik AppMaster platformu, uygulamaları sıfırdan oluşturarak teknik borcu ortadan kaldırır ve her proje yinelemesi için temiz ve bakımı kolay kod sağlar.

Ölçeklenebilirlik, geliştirilen uygulamaların artan iş yüklerini ve artan iş gereksinimlerini ne kadar iyi karşılayabildiğini değerlendirdiği için çok önemli bir low-code kriteridir. AppMaster tarafından oluşturulan uygulamalar, arka uç hizmetleri için Go (golang) programlama dili, web uygulamaları için Vue3 çerçevesi ve Android için sunucu odaklı Kotlin ve Jetpack Compose tabanlı çerçeve ve iOS mobil uygulamaları için SwiftUI kullanılarak oluşturulur. Bu, AppMaster uygulamalarının kurumsal ve yüksek yüklü kullanım durumları için olağanüstü ölçeklenebilirlik sergilemesine ve birincil veri kaynağı olarak PostgreSQL uyumlu herhangi bir veritabanıyla sorunsuz bir şekilde çalışmasına olanak tanır.

Entegrasyon yetenekleri, low-code bir platformun harici sistemlere, hizmetlere ve veri kaynaklarına bağlanıp iletişim kurabilmesinin kolaylığını ve kapsamını belirlediklerinden, önemli bir low-code kıyaslaması görevi görür. AppMaster, REST API ve WSS (Websocket Secure) endpoints, oluşturulan uygulamaların bir kuruluşun mevcut BT altyapısıyla sorunsuz ve güvenli entegrasyonunu sağlayarak, farklı sistemler arasında sorunsuz veri akışı ve etkili iletişim sağlar.

Son olarak, oluşturulan kodun kalitesi ve performansı, geliştirilen uygulamaların genel işlevselliğini ve kullanıcı deneyimini doğrudan etkilediğinden, önemli low-code kıyaslamalarıdır. AppMaster, farklı platformlarda tutarlı performans sağlamak için yüksek kaliteli, optimize edilmiş ve temiz kod üretmekten, uygulamaları derlemekten ve testler yürütmekten gurur duymaktadır. Ayrıca AppMaster, sunucu endpoints ve veritabanı şeması geçiş komut dosyaları için Swagger (Açık API) belgeleri oluşturarak geliştirilen uygulamaların bakımını ve yönetimini daha verimli ve akıcı hale getirir.

Sonuç olarak, low-code kıyaslamalar, low-code platformların yeteneklerinin değerlendirilmesinde ve karşılaştırılmasında hayati bir rol oynayarak işletmelerin uygulama geliştirme ihtiyaçları için en uygun çözümü belirleyebilmelerini sağlar. Kuruluşlar, geliştirme hızı, kullanım kolaylığı, ölçeklenebilirlik, sürdürülebilirlik, entegrasyon yetenekleri ve kod kalitesi gibi kritik hususları değerlendirerek bilinçli kararlar alabilir ve AppMaster platformu gibi low-code araçların tüm potansiyelinden ödün vermeden gelişmiş uygulamalar oluşturabilir. kalite veya performans.