Les benchmarks Low-code, dans le contexte du développement logiciel et du paradigme low-code, sont un ensemble de normes de performance, de critères ou de lignes directrices définies qui évaluent l'efficacité, l'efficience et la proposition de valeur des plateformes de développement d'applications low-code. Ces références aident les organisations à prendre des décisions éclairées lors de la sélection de la plateforme low-code appropriée qui répond le mieux à leurs besoins et exigences, offrant un mécanisme de comparaison impartiale entre les différentes plateformes et outils. Les benchmarks Low-code tournent généralement autour des aspects critiques des systèmes low-code, tels que la vitesse de développement, la facilité d'utilisation, l'évolutivité, la maintenabilité, les capacités d'intégration, ainsi que la qualité et les performances du code généré.

Selon une étude récente de Gartner, « d'ici 2024, le développement d'applications low-code représentera plus de 65 % de l'activité de développement d'applications ». Cette adoption rapide souligne l'importance des benchmarks low-code dans l'évaluation des capacités et de la proposition de valeur globale des outils low-code, ce qui facilite l'utilisation optimale des ressources et garantit la livraison en temps opportun d'applications de haute qualité sans compromettre les fonctionnalités logicielles. AppMaster, avec sa plate no-code, est un excellent exemple d'outil low-code hautement compétitif qui aide les entreprises à créer des applications backend, Web et mobiles interactives sans nécessiter une expertise approfondie en programmation.

Un aspect clé des benchmarks low-code est la mesure de la vitesse de développement, qui mesure le temps et les efforts nécessaires pour concevoir, créer, tester et déployer des applications. À cet égard, la plateforme AppMaster est connue pour offrir un processus de développement 10 fois plus rapide par rapport aux méthodes traditionnelles, permettant aux entreprises de créer des solutions robustes avec un minimum de temps et de ressources. L'environnement de développement intégré (IDE) complet d' AppMaster et les plans visuels améliorent encore la vitesse de développement en offrant aux développeurs un moyen transparent de concevoir un schéma de base de données, une logique métier et des interfaces utilisateur avec un minimum de codage manuel.

La facilité d'utilisation est une autre référence essentielle low-code, car elle détermine la courbe d'apprentissage associée à une plate-forme et sa capacité à répondre aux besoins des développeurs ayant différents niveaux de compétence. La plateforme AppMaster, avec son interface drag-and-drop hautement visuelle et son concepteur intuitif BP (Business Process), permet même aux développeurs citoyens de créer des applications complexes sans nécessiter de connaissances techniques approfondies. De plus, la plateforme AppMaster élimine la dette technique en générant des applications à partir de zéro, garantissant ainsi un code propre et maintenable pour chaque itération du projet.

L'évolutivité est une référence cruciale en low-code, car elle évalue dans quelle mesure les applications développées peuvent gérer des charges de travail accrues et des exigences commerciales croissantes. Les applications générées par AppMaster sont créées à l'aide du langage de programmation Go (golang) pour les services backend, du framework Vue3 pour les applications Web et du framework basé sur Kotlin et Jetpack Compose piloté par serveur pour Android et SwiftUI pour les applications mobiles iOS. Cela permet aux applications AppMaster de démontrer une évolutivité exceptionnelle pour les cas d'utilisation en entreprise et à forte charge, en fonctionnant de manière transparente avec n'importe quelle base de données compatible PostgreSQL comme source de données principale.

Les capacités d'intégration servent de référence essentielle low-code, car elles déterminent la facilité et la mesure dans laquelle une plate-forme low-code peut se connecter et communiquer avec des systèmes, des services et des sources de données externes. AppMaster, avec ses endpoints API REST et WSS (Websocket Secure), permet une intégration transparente et sécurisée des applications générées avec l'infrastructure informatique existante d'une organisation, garantissant un flux de données fluide et une communication efficace entre les différents systèmes.

Enfin, la qualité et les performances du code généré sont des références low-code importantes, car elles impactent directement la fonctionnalité globale et l’expérience utilisateur des applications développées. AppMaster est fier de produire du code propre, optimisé et de haute qualité, de compiler des applications et d'exécuter des tests pour garantir des performances cohérentes sur différentes plates-formes. De plus, AppMaster génère une documentation Swagger (Open API) pour endpoints du serveur et les scripts de migration de schéma de base de données, rendant la maintenance et la gestion des applications développées plus efficaces et rationalisées.

En conclusion, les benchmarks low-code jouent un rôle essentiel dans l'évaluation et la comparaison des capacités des plateformes low-code, garantissant que les entreprises peuvent identifier la solution la mieux adaptée à leurs besoins de développement d'applications. En évaluant des aspects critiques tels que la vitesse de développement, la facilité d'utilisation, l'évolutivité, la maintenabilité, les capacités d'intégration et la qualité du code, les organisations peuvent prendre des décisions éclairées et exploiter tout le potentiel des outils low-code comme la plateforme AppMaster, pour créer des applications sophistiquées sans sacrifier. qualité ou performance.