在软件开发和low-code范例的背景下， Low-code基准是一组定义的性能标准、准则或指南，用于评估low-code应用程序开发平台的有效性、效率和价值主张。这些基准可帮助组织在选择最适合其需求和要求的low-code平台时做出明智的决策，并提供一种在不同平台和工具之间进行公正比较的机制。 Low-code基准测试通常围绕low-code系统的关键方面，例如开发速度、易用性、可扩展性、可维护性、集成能力以及生成代码的质量和性能。

根据 Gartner 最近的研究，“到 2024 年， low-code应用程序开发将占应用程序开发活动的 65% 以上。”这种快速采用强调了low-code基准在评估low-code工具的功能和整体价值主张方面的重要性，这有助于资源的最佳利用，并确保在不影响软件功能的情况下及时交付高质量的应用程序。 AppMaster及其no-code平台是极具竞争力的low-code工具的典型示例，可帮助企业创建交互式后端、Web 和移动应用程序，而无需广泛的编程专业知识。

low-code基准测试的一个关键方面是开发速度指标，它衡量设计、构建、测试和部署应用程序所需的时间和精力。在这方面， AppMaster平台以提供比传统方法快 10 倍的开发流程而闻名，使企业能够以最少的时间和资源创建强大的解决方案。 AppMaster全面的集成开发环境 (IDE) 和可视化蓝图为开发人员提供了一种以最少的手动编码来设计数据库模式、业务逻辑和用户界面的无缝方式，进一步提高了开发速度。

易用性是另一个重要的low-code基准，因为它决定了与平台相关的学习曲线及其满足不同技能水平的开发人员的能力。 AppMaster平台具有高度可视化的drag-and-drop界面和直观的BP（业务流程）设计器，甚至允许普通开发人员创建复杂的应用程序，而无需深入的技术知识。此外， AppMaster平台通过从头开始生成应用程序来消除技术债务，确保每个项目迭代的代码干净且可维护。

可扩展性是一个重要的low-code基准，因为它评估开发的应用程序处理增加的工作负载和不断增长的业务需求的能力。 AppMaster 生成的应用程序是使用用于后端服务的 Go (golang) 编程语言、用于 Web 应用程序的 Vue3 框架、用于 Android 的服务器驱动的基于 Kotlin 和 Jetpack Compose 的框架以及用于 iOS 移动应用程序的SwiftUI构建的。这使得AppMaster应用程序能够为企业和高负载用例展示出色的可扩展性，与任何作为主要数据源的 PostgreSQL 兼容数据库无缝协作。

集成功能是重要的low-code基准，因为它们确定low-code平台与外部系统、服务和数据源连接和通信的难易程度和程度。 AppMaster凭借其 REST API 和 WSS（Websocket Secure） endpoints ，可以将生成的应用程序与组织现有的 IT 基础设施无缝、安全地集成，确保不同系统之间的数据流顺畅和有效通信。

最后，生成的代码的质量和性能是重要的low-code基准，因为它们直接影响所开发应用程序的整体功能和用户体验。 AppMaster为生成高质量、优化且干净的代码、编译应用程序和运行测试以确保跨不同平台的一致性能而感到自豪。此外， AppMaster还为服务器endpoints和数据库模式迁移脚本生成Swagger（开放API）文档，使开发的应用程序的维护和管理更加高效和简化。

总之， low-code基准在评估和比较low-code平台的功能方面发挥着至关重要的作用，确保企业能够找到最适合其应用程序开发需求的解决方案。通过评估开发速度、易用性、可扩展性、可维护性、集成能力和代码质量等关键方面，组织可以做出明智的决策并充分利用AppMaster平台等low-code工具的潜力，在不牺牲性能的情况下创建复杂的应用程序质量或性能。