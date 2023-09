Benchmarks de baixo código

Benchmarks Low-code, no contexto do desenvolvimento de software e do paradigma low-code, são um conjunto de padrões, critérios ou diretrizes de desempenho definidos que avaliam a eficácia, eficiência e proposta de valor de plataformas de desenvolvimento de aplicativos low-code. Estes benchmarks ajudam as organizações a tomar decisões informadas ao selecionar a plataforma low-code apropriada que melhor se adapta às suas necessidades e requisitos, oferecendo um mecanismo para comparação imparcial entre diferentes plataformas e ferramentas. Os benchmarks Low-code normalmente giram em torno de aspectos críticos dos sistemas low-code, como velocidade de desenvolvimento, facilidade de uso, escalabilidade, capacidade de manutenção, recursos de integração, bem como a qualidade e o desempenho do código gerado.

De acordo com uma pesquisa recente do Gartner, “até 2024, o desenvolvimento de aplicativos low-code será responsável por mais de 65% da atividade de desenvolvimento de aplicativos”. Esta rápida adoção enfatiza a importância dos benchmarks low-code na avaliação das capacidades e da proposta de valor global das ferramentas low-code, o que facilita a utilização ideal dos recursos e garante a entrega atempada de aplicações de alta qualidade sem comprometer a funcionalidade do software. AppMaster, com sua plataforma no-code, serve como um excelente exemplo de ferramenta low-code altamente competitiva que auxilia as empresas na criação de back-end interativo, web e aplicativos móveis sem exigir amplo conhecimento de programação.

Um aspecto importante dos benchmarks low-code é a métrica de velocidade de desenvolvimento, que mede o tempo e o esforço necessários para projetar, construir, testar e implantar aplicativos. Nesse sentido, a plataforma AppMaster é conhecida por fornecer um processo de desenvolvimento 10x mais rápido em comparação aos métodos tradicionais, permitindo que as empresas criem soluções robustas com o mínimo de tempo e recursos. O ambiente de desenvolvimento integrado (IDE) abrangente e os projetos visuais do AppMaster aumentam ainda mais a velocidade de desenvolvimento, oferecendo aos desenvolvedores uma maneira perfeita de projetar esquema de banco de dados, lógica de negócios e interfaces de usuário com o mínimo de codificação manual.

A facilidade de uso é outro benchmark crítico low-code, pois determina a curva de aprendizado associada a uma plataforma e sua capacidade de atender desenvolvedores com diversos níveis de habilidade. A plataforma AppMaster, com sua interface altamente visual drag-and-drop e BP (Business Process) Designer intuitivo, permite que até mesmo desenvolvedores cidadãos criem aplicativos complexos sem exigir conhecimento técnico profundo. Além disso, a plataforma AppMaster elimina dívidas técnicas ao gerar aplicativos do zero, garantindo código limpo e de fácil manutenção para cada iteração do projeto.

A escalabilidade é um benchmark crucial low-code, pois avalia quão bem os aplicativos desenvolvidos podem lidar com o aumento das cargas de trabalho e os crescentes requisitos de negócios. Os aplicativos gerados pelo AppMaster são desenvolvidos usando a linguagem de programação Go (golang) para serviços de back-end, estrutura Vue3 para aplicativos da web e estrutura baseada em Kotlin e Jetpack Compose orientada por servidor para Android e SwiftUI para aplicativos móveis iOS. Isso permite que os aplicativos AppMaster demonstrem excelente escalabilidade para casos de uso corporativos e de alta carga, funcionando perfeitamente com qualquer banco de dados compatível com PostgreSQL como fonte de dados primária.

Os recursos de integração servem como uma referência essencial low-code, pois determinam a facilidade e a extensão com que uma plataforma low-code pode se conectar e se comunicar com sistemas, serviços e fontes de dados externos. AppMaster, com seus endpoints REST API e WSS (Websocket Secure), permite integração perfeita e segura dos aplicativos gerados com a infraestrutura de TI existente de uma organização, garantindo fluxo de dados suave e comunicação eficaz entre diferentes sistemas.

Por último, a qualidade e o desempenho do código gerado são benchmarks significativos low-code, pois impactam diretamente a funcionalidade geral e a experiência do usuário dos aplicativos desenvolvidos. AppMaster se orgulha de produzir código limpo, otimizado e de alta qualidade, compilando aplicativos e executando testes para garantir desempenho consistente em diferentes plataformas. Além disso, AppMaster gera documentação Swagger (Open API) para endpoints de servidores e scripts de migração de esquemas de banco de dados, tornando a manutenção e o gerenciamento das aplicações desenvolvidas mais eficientes e agilizados.

Concluindo, os benchmarks low-code desempenham um papel vital na avaliação e comparação das capacidades das plataformas low-code, garantindo que as empresas possam identificar a solução mais adequada para as suas necessidades de desenvolvimento de aplicações. Ao avaliar aspectos críticos como velocidade de desenvolvimento, facilidade de uso, escalabilidade, capacidade de manutenção, capacidades de integração e qualidade do código, as organizações podem tomar decisões informadas e aproveitar todo o potencial das ferramentas low-code como a plataforma AppMaster, para criar aplicativos sofisticados sem sacrificar qualidade ou desempenho.