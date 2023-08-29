hands ico Развивайтесь с AppMaster.
Стать партнёром right arrow ico
Grow with AppMaster Grow with AppMaster.
Become our partner arrow ico

Тесты с низким уровнем кода

29, авг. 2023

Тесты Low-code в контексте разработки программного обеспечения и парадигмы low-code представляют собой набор определенных стандартов производительности, критериев или рекомендаций, которые оценивают эффективность, результативность и ценностное предложение платформ разработки приложений low-code. Эти тесты помогают организациям принимать обоснованные решения при выборе подходящей платформы low-code, которая лучше всего соответствует их потребностям и требованиям, предлагая механизм беспристрастного сравнения между различными платформами и инструментами. Тесты Low-code обычно вращаются вокруг критических аспектов low-code систем, таких как скорость разработки, простота использования, масштабируемость, удобство сопровождения, возможности интеграции, а также качество и производительность сгенерированного кода.

Согласно недавнему исследованию Gartner, «к 2024 году на разработку приложений low-code будет приходиться более 65% всей деятельности по разработке приложений». Такое быстрое внедрение подчеркивает важность тестов low-code для оценки возможностей и общей ценности инструментов low-code, что способствует оптимальному использованию ресурсов и обеспечивает своевременную доставку высококачественных приложений без ущерба для функциональности программного обеспечения. AppMaster с его платформой no-code служит ярким примером высококонкурентного инструмента low-code, который помогает предприятиям создавать интерактивные серверные, веб- и мобильные приложения, не требуя обширных знаний в области программирования.

Ключевым аспектом тестов low-code является показатель скорости разработки, который измеряет время и усилия, необходимые для проектирования, сборки, тестирования и развертывания приложений. В этом отношении платформа AppMaster известна тем, что обеспечивает в 10 раз более быстрый процесс разработки по сравнению с традиционными методами, позволяя предприятиям создавать надежные решения с минимальными затратами времени и ресурсов. Комплексная интегрированная среда разработки (IDE) и визуальные схемы AppMaster еще больше повышают скорость разработки, предлагая разработчикам удобный способ проектирования схемы базы данных, бизнес-логики и пользовательских интерфейсов с минимальным написанием ручного кода.

Простота использования — еще один важный критерий low-code, поскольку он определяет кривую обучения, связанную с платформой, и ее способность обслуживать разработчиков с различным уровнем квалификации. Платформа AppMaster с ее высоконаглядным интерфейсом с drag-and-drop интуитивно понятным конструктором BP (бизнес-процессов) позволяет даже обычным разработчикам создавать сложные приложения, не требуя глубоких технических знаний. Более того, платформа AppMaster устраняет техническую задолженность, создавая приложения с нуля, обеспечивая чистый и удобный в сопровождении код для каждой итерации проекта.

Масштабируемость — это важнейший тест low-code, поскольку он оценивает, насколько хорошо разработанные приложения могут справляться с возросшими рабочими нагрузками и растущими бизнес-требованиями. Приложения, созданные с помощью AppMaster, создаются с использованием языка программирования Go (golang) для серверных служб, платформы Vue3 для веб-приложений и управляемой сервером платформы Kotlin и Jetpack Compose для Android и SwiftUI для мобильных приложений iOS. Это позволяет приложениям AppMaster демонстрировать выдающуюся масштабируемость для корпоративных и высоконагруженных сценариев использования, беспрепятственно работая с любой базой данных, совместимой с PostgreSQL, в качестве основного источника данных.

Возможности интеграции служат важным эталоном low-code, поскольку они определяют легкость и степень, с которой платформа low-code может подключаться и взаимодействовать с внешними системами, службами и источниками данных. AppMaster с его REST API и endpoints WSS (Websocket Secure) обеспечивает плавную и безопасную интеграцию созданных приложений с существующей ИТ-инфраструктурой организации, обеспечивая бесперебойный поток данных и эффективную связь между различными системами.

Наконец, качество и производительность сгенерированного кода являются важными показателями low-code, поскольку они напрямую влияют на общую функциональность и удобство использования разрабатываемых приложений. AppMaster гордится созданием высококачественного, оптимизированного и чистого кода, компиляцией приложений и проведением тестов для обеспечения стабильной производительности на разных платформах. Кроме того, AppMaster генерирует документацию Swagger (Open API) для endpoints сервера и сценариев миграции схемы базы данных, что делает обслуживание и управление разработанными приложениями более эффективными и рациональными.

В заключение отметим, что тесты low-code играют жизненно важную роль в оценке и сравнении возможностей платформ low-code, гарантируя, что предприятия смогут определить наиболее подходящее решение для своих потребностей в разработке приложений. Оценивая такие важные аспекты, как скорость разработки, простота использования, масштабируемость, удобство сопровождения, возможности интеграции и качество кода, организации могут принимать обоснованные решения и использовать весь потенциал инструментов low-code таких как платформа AppMaster, для создания сложных приложений, не жертвуя при этом. качество или производительность.

Изучите больше терминов:
Low-code для конкретного домена PWA с низким кодом (прогрессивные веб-приложения) База знаний Low-code Кадровый резерв Контейнеризация с низким уровнем кода Отладка с низким уровнем кода Пакеты льгот с минимальными затратами Партнерство с низким уровнем кода Программное обеспечение Low-code как услуга (SaaS) Редактор с низким кодом Синергия с низким уровнем кода Стратегия Low-code Тесты рентабельности инвестиций с низким кодом Упрощенный жизненный цикл Функции Low-code Функции с низким кодом

Похожие статьи

Использование REST API
date 07, сент. 2023 clock 5 мин
Использование REST API
Узнайте, как REST API меняют определение разработки без написания кода. В этом подробном обзоре AppMaster.io вы узнаете, как использовать эти мощные инструменты для оптимизации рабочих процессов без написания кода и создания универсальных приложений.
API No-code Development
Преимущества SaaS
date 07, сент. 2023 clock 6 мин
Преимущества SaaS
Углубленное исследование множества преимуществ, предоставляемых платформами «Программное обеспечение как услуга» (SaaS). Узнайте, как использовать эти преимущества для успешного роста бизнеса, в том числе познакомьтесь с решениями без написания кода, такими как AppMaster.
Business No-code
SaaS или локальное программное обеспечение
date 07, сент. 2023 clock 4 мин
SaaS или локальное программное обеспечение
В этом подробном руководстве мы раскрываем преимущества и недостатки как SaaS-решений, так и локальных решений, а также рассматриваем факторы, которые компании должны учитывать при выборе модели, соответствующей их потребностям. На реальных примерах, таких как уникальные варианты хостинга AppMaster.io, мы дополнительно иллюстрируем влияние этих вариантов на общую эффективность бизнеса.
Software Productivity IT
Начните бесплатно
Хотите попробовать сами?

Лучший способ понять всю мощь AppMaster - это увидеть все своими глазами. Создайте собственное приложение за считанные минуты с бесплатной подпиской AppMaster

Воплотите свои идеи в жизнь