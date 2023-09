Low-code benchmarks zijn, in de context van softwareontwikkeling en het low-code paradigma, een reeks gedefinieerde prestatienormen, criteria of richtlijnen die de effectiviteit, efficiëntie en waardepropositie van low-code applicatie-ontwikkelplatforms evalueren. Deze benchmarks helpen organisaties om weloverwogen beslissingen te nemen bij het selecteren van het juiste low-code platform dat het beste aansluit bij hun behoeften en vereisten, en bieden een mechanisme voor onbevooroordeelde vergelijking tussen verschillende platforms en tools. Low-code benchmarks draaien doorgaans rond kritische aspecten van low-code systemen, zoals ontwikkelingssnelheid, gebruiksgemak, schaalbaarheid, onderhoudbaarheid, integratiemogelijkheden, evenals de kwaliteit en prestaties van de gegenereerde code.

Volgens recent onderzoek van Gartner zal de ontwikkeling low-code applicaties in 2024 verantwoordelijk zijn voor meer dan 65% van de applicatieontwikkelingsactiviteiten. Deze snelle acceptatie benadrukt het belang van low-code benchmarks bij het beoordelen van de mogelijkheden en de algehele waardepropositie van low-code tools, wat het optimale gebruik van bronnen mogelijk maakt en tijdige levering van hoogwaardige applicaties garandeert zonder concessies te doen aan de softwarefunctionaliteit. AppMaster is met zijn no-code platform een ​​goed voorbeeld van een zeer competitieve low-code tool die bedrijven helpt bij het creëren van interactieve backend-, web- en mobiele applicaties zonder dat daarvoor uitgebreide programmeerkennis nodig is.

Een belangrijk aspect van low-code benchmarks is de ontwikkelingssnelheidsmetriek, die de tijd en moeite meet die nodig is om applicaties te ontwerpen, bouwen, testen en implementeren. In dit opzicht staat het AppMaster platform bekend om het bieden van een 10x sneller ontwikkelingsproces vergeleken met traditionele methoden, waardoor bedrijven robuuste oplossingen kunnen creëren met minimale tijd en middelen. AppMaster 's uitgebreide geïntegreerde ontwikkelomgeving (IDE) en visuele blauwdrukken verhogen de ontwikkelingssnelheid verder door ontwikkelaars een naadloze manier te bieden om databaseschema's, bedrijfslogica en gebruikersinterfaces te ontwerpen met minimale handmatige codering.

Gebruiksgemak is een andere kritische low-code benchmark, omdat het de leercurve bepaalt die aan een platform is gekoppeld en het vermogen ervan om ontwikkelaars met verschillende vaardigheidsniveaus tegemoet te komen. Het AppMaster platform, met zijn zeer visuele drag-and-drop interface en intuïtieve BP (Business Process) Designer, stelt zelfs burgerontwikkelaars in staat complexe applicaties te creëren zonder dat daarvoor diepgaande technische kennis nodig is. Bovendien elimineert het AppMaster platform technische schulden door applicaties helemaal opnieuw te genereren, waardoor schone en onderhoudbare code voor elke projectiteratie wordt gegarandeerd.

Schaalbaarheid is een cruciale low-code benchmark, omdat deze beoordeelt hoe goed de ontwikkelde applicaties kunnen omgaan met de toegenomen werkdruk en groeiende bedrijfsvereisten. Door AppMaster gegenereerde applicaties worden gebouwd met behulp van de Go (golang) programmeertaal voor backend-services, het Vue3-framework voor webapplicaties en het servergestuurde Kotlin-en-Jetpack Compose-gebaseerde framework voor Android en SwiftUI voor mobiele iOS-applicaties. Hierdoor kunnen AppMaster applicaties uitstekende schaalbaarheid demonstreren voor gebruiksscenario's in ondernemingen en bij hoge belasting, waarbij ze naadloos samenwerken met elke PostgreSQL-compatibele database als primaire gegevensbron.

Integratiemogelijkheden dienen als een essentiële low-code benchmark, omdat ze het gemak en de mate bepalen waarin een low-code platform verbinding kan maken en kan communiceren met externe systemen, services en databronnen. AppMaster maakt met zijn REST API en WSS (Websocket Secure) endpoints een naadloze en veilige integratie van de gegenereerde applicaties met de bestaande IT-infrastructuur van een organisatie mogelijk, waardoor een soepele gegevensstroom en effectieve communicatie tussen verschillende systemen wordt gegarandeerd.

Ten slotte zijn de kwaliteit en prestaties van de gegenereerde code belangrijke low-code benchmarks, omdat ze rechtstreeks van invloed zijn op de algehele functionaliteit en gebruikerservaring van de ontwikkelde applicaties. AppMaster is trots op het produceren van hoogwaardige, geoptimaliseerde en schone code, het compileren van applicaties en het uitvoeren van tests om consistente prestaties op verschillende platforms te garanderen. Bovendien genereert AppMaster Swagger (Open API) documentatie voor server- endpoints en databaseschema-migratiescripts, waardoor het onderhoud en beheer van de ontwikkelde applicaties efficiënter en gestroomlijnder wordt.

Kortom, low-code benchmarks spelen een cruciale rol bij het beoordelen en vergelijken van de mogelijkheden van low-code platforms, waardoor bedrijven de meest geschikte oplossing voor hun applicatieontwikkelingsbehoeften kunnen identificeren. Door kritische aspecten zoals ontwikkelingssnelheid, gebruiksgemak, schaalbaarheid, onderhoudbaarheid, integratiemogelijkheden en codekwaliteit te evalueren, kunnen organisaties weloverwogen beslissingen nemen en het volledige potentieel van low-code tools zoals het AppMaster platform benutten om geavanceerde applicaties te creëren zonder concessies te doen. kwaliteit of prestatie.