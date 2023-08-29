Az kodlu ekip

low-code bir ekip, AppMaster gibi low-code ve no-code geliştirme platformlarından yararlanarak yazılım uygulamalarını geliştirmek ve sürdürmek için birlikte çalışan bir grup profesyoneldir. Bu platformlar, geliştiricilere ve geliştirici olmayanlara, görsel geliştirme araçları aracılığıyla kurumsal düzeyde uygulamalar oluşturma olanağı vererek, yüksek kaliteyi, güvenilirliği ve performansı korurken manuel kodlama ihtiyacını en aza indirir. Low-code ekipler, işletmelerin pazar taleplerini karşılamak, operasyonları kolaylaştırmak ve dijital dönüşüm girişimlerini desteklemek için uygulamaları hızla geliştirmesine ve dağıtmasına olanak sağlamada çok önemli bir rol oynar.

Low-code ekipler genellikle benzersiz beceri kümelerini ve bakış açılarını yazılım geliştirme sürecine getiren çeşitli profesyonellerden oluşur. Ekip üyeleri genellikle iş analistlerini, proje yöneticilerini, UX/UI tasarımcılarını, BT yöneticilerini ve yazılım geliştiricilerini içerir. low-code kod kullanan ekipler, AppMaster gibi az kodlu platformların sağladığı özelliklerden yararlanarak, değişen iş ihtiyaçlarına çevik ve duyarlı kalarak, geleneksel geliştirme yöntemlerine göre önemli ölçüde daha az zaman ve çabayla çözümler geliştirebilir.

Low-code ekipler öncelikli olarak geliştirme yaşam döngüsünü hızlı bir şekilde yinelemeye, çevik metodolojileri takip etmeye ve kuruluşa sürekli olarak değer sağlamaya odaklanır. Uygulama gereksinimlerinin toplanması ve önceliklendirilmesinden, oluşturdukları uygulamaların bakımının, ölçeklendirilmesinin ve geliştirilmesinin denetlenmesine kadar uçtan uca geliştirme sürecinden sorumludurlar. low-code ekiplerin başarılı olması gereken temel süreçler şunları içerir:

Uygulama gereksinimlerini yönetmek ve iş değeri, müşteri geri bildirimleri ve pazar eğilimlerine göre görevleri önceliklendirmek.

Uygulamanın tasarımını, kullanıcı deneyimini ve işlevselliğini tasarlamak ve geliştirmek için paydaşlarla işbirliği yapmak.

Geliştirme sürecini kolaylaştırmak için AppMaster ve diğer low-code platformlar tarafından sağlanan görsel geliştirme araçlarını ve yerleşik şablonları kullanma.

ve diğer platformlar tarafından sağlanan görsel geliştirme araçlarını ve yerleşik şablonları kullanma. Geliştirilen uygulamanın mevcut sistemlerle, veritabanlarıyla ve üçüncü taraf hizmetleriyle entegre edilerek kusursuz çalışmasının sağlanması.

Kuruluşun kalite standartlarını karşıladığından emin olmak için uygulamanın işlevselliğini, performansını ve güvenliğini test etmek ve doğrulamak.

Uygulamayı dağıtmak, izlemek ve sürdürmek, ortaya çıkan sorunlara uyum sağlamak ve performansını sürdürmek ve optimize etmek için bilinçli kararlar almak.

Pazar araştırma firması MarketsandMarkets'e göre, low-code geliştirme platformlarının benimsenmesi benzeri görülmemiş bir oranda artıyor ve pazarın 2025 yılına kadar 45,5 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Bu büyüme, kurumsal düzeyde uygulamalara olan talebin artması, işletmelerin dijital dönüşüme yönelik artan ihtiyacı ve vasıflı yazılım geliştiricilerinin artan sıkıntısı nedeniyle körüklendi. Sonuç olarak, AppMaster gibi low-code ve no-code araçlar, günümüzün hızla gelişen dijital ortamında rekabetçi ve çevik kalmayı amaçlayan kuruluşlar için hayati önem taşıyor.

AppMaster low-code ekiplerin arka uç, web ve mobil uygulamaları daha hızlı ve daha uygun maliyetle geliştirmesine olanak tanıyan lider bir no-code platformdur. Görsel veri modelleme, iş süreci tasarımı ve REST API ve WSS endpoints gibi güçlü özelliklerle övünen AppMaster, teknik olmayan ekip üyelerine bile geliştirme sürecine anlamlı katkıda bulunma gücü verir. Ek olarak, AppMaster oluşturduğu uygulamalar, arka uç için Go, web için Vue3 ve mobil için Kotlin ve SwiftUI gibi endüstri standardı teknolojilerle oluşturulmuş olup, ortaya çıkan yazılımın kurumsal ve yüksek yük senaryolarında en iyi şekilde ölçeklenebilmesini ve performans gösterebilmesini sağlar.

Ayrıca, AppMaster uygulama oluşturma ve derlemeye yönelik benzersiz yaklaşımı, gereksinimler her değiştiğinde uygulamaları sıfırdan yeniden oluşturarak teknik borcu ortadan kaldırır. Bu, low-code ekiplerin, eski kodlar veya güncelliğini kaybetmiş sistemler tarafından engellenmeden, yeni taleplere ve önceliklere hızlı bir şekilde yanıt vermesine olanak tanır. Platformun açık standartlara, entegrasyonlara ve dağıtım seçeneklerine yönelik güçlü desteği, oluşturulan uygulamaların mevcut altyapılarla iyi çalışmasını ve büyük ve küçük kuruluşların ihtiyaçlarını esnek bir şekilde karşılayabilmesini sağlar.

Sonuç olarak, low-code bir ekip, yüksek kalite standartlarını korurken yazılım geliştirme yaşam döngüsünü hızlandırmak için AppMaster gibi low-code ve no-code araçlardan yararlanan bir grup profesyonelden oluşur. Çevikliğe, sürekli iyileştirmeye ve maksimum değer sunmaya odaklanan çeşitli uzmanların işbirliği, kuruluşların dijital çağda rekabetçi kalmalarını sağlar. Özel olarak oluşturulmuş, ölçeklenebilir, kurumsal düzeyde uygulamalara olan talep artmaya devam ederken, low-code ekipler yazılım geliştirmenin geleceğinde giderek daha kritik bir rol oynamaya hazırlanıyor.