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Düşük kodlu girişimler

Ağu 29, 2023

Low-code girişimler, yazılım çözümlerinin geliştirilmesini ve dağıtımını hızlandırmak için low-code geliştirme platformlarından (LCDP'ler) yararlanan, gelişmekte olan kuruluşlardır. Bu platformlar, işletmelerin geleneksel programlamaya minimum düzeyde güvenerek uygulamalar oluşturmasını sağlar ve böylece özel yazılım geliştirme ve sürdürmeyle ilgili zaman ve maliyeti azaltır. low-code girişimler, yazılım geliştirme sürecini basitleştirerek belirli pazarlara ve nişlere hitap eden işlevsellik ve kullanıcı deneyimi sunmaya odaklanabiliyor.

low-code geliştirme platformlarının kalbinde, kullanıcıların elle kodlama yerine grafik kullanıcı arayüzleri ve yapılandırma yoluyla uygulamaları tasarlamasına, geliştirmesine ve dağıtmasına olanak tanıyan görsel programlama kavramı bulunur. Bu bağlamda, low-code bir startup genellikle iş analistleri, BT uzmanları ve yazılım geliştiricileri de dahil olmak üzere çeşitli altyapılardan gelen ve bu platformları kullanarak uygulama tasarımı ve geliştirme üzerinde işbirliği içinde çalışan profesyonellerden oluşur.

Gartner tarafından yapılan bir araştırma, 2024 yılına kadar uygulama geliştirme faaliyetinin %65'inden fazlasının low-code uygulama geliştirmeden sorumlu olacağını öngörüyor. Popülaritedeki bu artış, daha hızlı, daha uygun maliyetli yazılım geliştirme süreçlerine olan talebin arttığını gösteriyor ve low-code startup'lar da bu ihtiyacı karşılamak için iyi bir konumda bulunuyor. Bu potansiyelin farkına varan risk sermayedarları ve yatırımcılar, low-code girişimleri desteklemeye, onların büyümesine ve genişlemesine katkıda bulunmaya giderek daha fazla ilgi gösteriyor.

low-code başarı öyküsüne bir örnek, 2017 yılında halka açılan low-code alanda öncü olan Appian'dır . Appian'ın platformu, işletmelerin ihtiyaçlarına göre uyarlanmış süreç merkezli ve vaka yönetimi yazılım çözümleri oluşturmasına olanak tanır.

no-code devrimin ön saflarında, kullanıcılara herhangi bir kod yazmadan web, mobil ve arka uç için uygulamalar tasarlama ve geliştirme olanağı tanıyan AppMaster platformu yer alıyor. AppMaster veri modellerini, iş mantığını, REST API'yi ve WSS endpoints tasarlamak için görsel bir arayüz sağlayarak geliştirme süresini ve maliyetini önemli ölçüde azaltır. AppMaster ile oluşturulan uygulamalar, arka uç için Go, web için Vue3, Android için Kotlin ve Jetpack Compose ve iOS için SwiftUI gibi son teknoloji diller ve çerçevelerle oluşturulmuştur. Ayrıca AppMaster sunucu odaklı yaklaşımı, uygulamaların uygulama mağazalarına yeni sürümler göndermeye gerek kalmadan güncellenebilmesini sağlar.

Low-code girişimler, genellikle sınırlı bütçe ve geliştirme kaynaklarıyla karşı karşıya kalan küçük ve orta ölçekli işletmeler (KOBİ'ler) için özellikle uygundur. Bu işletmeler, low-code geliştirme platformlarından yararlanarak, geleneksel geliştirme yöntemlerine göre çok daha az zaman ve maliyetle özel çözümler geliştirebilir ve dağıtabilir. Bu, KOBİ'lerin değişen pazar koşullarına karşı çevik ve duyarlı kalmalarına, operasyonel verimliliği artırmalarına ve müşteri tabanlarına daha iyi hizmet vermelerine yardımcı olur.

İşletmeler ayrıca çeşitli nedenlerle low-code geliştirme platformlarını benimsemekten de yararlanabilirler. BT altyapısının artan karmaşıklığı, yekpare eski sistemler ve yüksek derecede özelleştirme ile kurumsal yazılımların yönetimi ve bakımı büyük bir zorluk haline gelebilir. Low-code platformlar, işletmelerin dijital dönüşüm süreçlerini hızlandırmalarına ve önemli miktarda teknik borç ödemeden veya geliştirme ve bakım için fahiş tutarlar harcamadan yazılım yığınlarını modernleştirmelerine olanak tanır.

low-code platformların esnekliği ve ölçeklenebilirliği, işletmelerin mevcut teknoloji yığınlarıyla sorunsuz bir şekilde entegre olan veya daha fazla kullanıcı tabanına ve veri yüküne uyum sağlayacak şekilde ölçeklenen uygulamalar oluşturmasına olanak tanır. Bu, işletmelerin, elle kodlamayla ilgili maliyet ve karmaşıklık konusunda endişelenmelerine gerek kalmadan, sunucu arka uçları, web siteleri, müşteri portalları ve özel ihtiyaçlarını karşılayan yerel mobil uygulamalarla tamamlanan kapsamlı yazılım çözümleri oluşturabilecekleri anlamına gelir.

Özetle, low-code girişimler, işletmelere geleneksel geliştirme yöntemlerine göre daha hızlı, daha uygun maliyetli bir alternatif sunarak yazılım geliştirme ortamını yeniden şekillendiriyor. Görsel programlama ve drag-and-drop arayüzlerinden yararlanan bu girişimler, işletmelerin elle kodlamaya minimum düzeyde güvenerek özel yazılım çözümleri tasarlamasına, geliştirmesine ve dağıtmasına olanak tanıyor. Daha verimli ve erişilebilir yazılım geliştirmeye olan talep artmaya devam ederken, low-code girişimler bu paradigma değişiminden yararlanmak ve ihtiyaç duyan pazarlara yenilikçi, çevik ve ölçeklenebilir çözümler sunmak için iyi bir konuma sahip.

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