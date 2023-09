I benchmark Low-code, nel contesto dello sviluppo software e del paradigma low-code, sono un insieme di standard prestazionali, criteri o linee guida definiti che valutano l'efficacia, l'efficienza e la proposta di valore delle piattaforme di sviluppo di applicazioni low-code. Questi benchmark aiutano le organizzazioni a prendere decisioni informate nella scelta della piattaforma low-code appropriata che meglio si adatta alle loro esigenze e necessità, offrendo un meccanismo per un confronto imparziale tra diverse piattaforme e strumenti. I benchmark Low-code ruotano tipicamente attorno ad aspetti critici dei sistemi low-code, come velocità di sviluppo, facilità d'uso, scalabilità, manutenibilità, capacità di integrazione, nonché qualità e prestazioni del codice generato.

Secondo una recente ricerca di Gartner, “entro il 2024, lo sviluppo di applicazioni low-code sarà responsabile di oltre il 65% dell’attività di sviluppo delle applicazioni”. Questa rapida adozione sottolinea l’importanza dei benchmark low-code nella valutazione delle capacità e della proposta di valore complessivo degli strumenti low-code, che facilita l’utilizzo ottimale delle risorse e garantisce la consegna tempestiva di applicazioni di alta qualità senza compromettere la funzionalità del software. AppMaster, con la sua piattaforma no-code, costituisce un ottimo esempio di uno strumento low-code altamente competitivo che assiste le aziende nella creazione di applicazioni backend interattive, web e mobili senza richiedere competenze di programmazione approfondite.

Un aspetto chiave dei benchmark low-code è la metrica della velocità di sviluppo, che misura il tempo e l'impegno necessari per progettare, costruire, testare e distribuire le applicazioni. A questo proposito, la piattaforma AppMaster è nota per fornire un processo di sviluppo 10 volte più veloce rispetto ai metodi tradizionali, consentendo alle aziende di creare soluzioni solide con tempi e risorse minimi. L'ambiente di sviluppo integrato (IDE) completo e i modelli visivi di AppMaster migliorano ulteriormente la velocità di sviluppo offrendo agli sviluppatori un modo semplice di progettare schemi di database, logica aziendale e interfacce utente con una codifica manuale minima.

La facilità d'uso è un altro punto di riferimento fondamentale per low-code, poiché determina la curva di apprendimento associata a una piattaforma e la sua capacità di soddisfare sviluppatori con diversi livelli di abilità. La piattaforma AppMaster, con la sua interfaccia drag-and-drop altamente visiva e l'intuitivo BP (Business Process) Designer, consente anche agli sviluppatori cittadini di creare applicazioni complesse senza richiedere conoscenze tecniche approfondite. Inoltre, la piattaforma AppMaster elimina il debito tecnico generando applicazioni da zero, garantendo codice pulito e manutenibile per ogni iterazione del progetto.

La scalabilità è un punto di riferimento cruciale low-code, in quanto valuta la capacità delle applicazioni sviluppate di gestire carichi di lavoro crescenti e requisiti aziendali crescenti. Le applicazioni generate da AppMaster vengono create utilizzando il linguaggio di programmazione Go (golang) per i servizi backend, il framework Vue3 per le applicazioni Web e il framework basato su Kotlin e Jetpack Compose basato su server per Android e SwiftUI per le applicazioni mobili iOS. Ciò consente alle applicazioni AppMaster di dimostrare una scalabilità eccezionale per casi d'uso aziendali e ad alto carico, funzionando perfettamente con qualsiasi database compatibile con PostgreSQL come origine dati primaria.

Le funzionalità di integrazione fungono da punto di riferimento essenziale low-code, in quanto accertano la facilità e la portata con cui una piattaforma low-code può connettersi e comunicare con sistemi, servizi e origini dati esterni. AppMaster, con le sue API REST e endpoints WSS (Websocket Secure), consente l'integrazione perfetta e sicura delle applicazioni generate con l'infrastruttura IT esistente di un'organizzazione, garantendo un flusso di dati fluido e una comunicazione efficace tra diversi sistemi.

Infine, la qualità e le prestazioni del codice generato rappresentano parametri di riferimento significativi low-code, poiché influiscono direttamente sulla funzionalità complessiva e sull'esperienza utente delle applicazioni sviluppate. AppMaster è orgoglioso di produrre codice pulito, ottimizzato e di alta qualità, compilare applicazioni ed eseguire test per garantire prestazioni costanti su diverse piattaforme. Inoltre, AppMaster genera documentazione Swagger (Open API) per endpoints server e script di migrazione dello schema del database, rendendo la manutenzione e la gestione delle applicazioni sviluppate più efficienti e snelle.

In conclusione, i benchmark low-code svolgono un ruolo fondamentale nella valutazione e nel confronto delle capacità delle piattaforme low-code, garantendo che le aziende possano identificare la soluzione più adatta alle proprie esigenze di sviluppo applicativo. Valutando aspetti critici come velocità di sviluppo, facilità d'uso, scalabilità, manutenibilità, capacità di integrazione e qualità del codice, le organizzazioni possono prendere decisioni informate e sfruttare tutto il potenziale degli strumenti low-code come la piattaforma AppMaster, per creare applicazioni sofisticate senza sacrificare qualità o prestazione.