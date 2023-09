Điểm chuẩn mã thấp

Điểm chuẩn Low-code, trong bối cảnh phát triển phần mềm và mô hình low-code, là một tập hợp các tiêu chuẩn, tiêu chí hoặc hướng dẫn hiệu suất được xác định để đánh giá tính hiệu lực, hiệu quả và đề xuất giá trị của các nền tảng phát triển ứng dụng low-code. Các điểm chuẩn này giúp các tổ chức đưa ra quyết định sáng suốt khi lựa chọn nền tảng low-code phù hợp nhất với nhu cầu và yêu cầu của họ, đưa ra cơ chế so sánh khách quan giữa các nền tảng và công cụ khác nhau. Điểm chuẩn Low-code thường xoay quanh các khía cạnh quan trọng của hệ thống low-code, chẳng hạn như tốc độ phát triển, tính dễ sử dụng, khả năng mở rộng, khả năng bảo trì, khả năng tích hợp cũng như chất lượng và hiệu suất của mã được tạo.

Theo nghiên cứu gần đây của Gartner, "đến năm 2024, việc phát triển ứng dụng low-code sẽ chịu trách nhiệm cho hơn 65% hoạt động phát triển ứng dụng". Việc áp dụng nhanh chóng này nhấn mạnh tầm quan trọng của các điểm chuẩn low-code trong việc đánh giá khả năng và đề xuất giá trị tổng thể của các công cụ low-code, tạo điều kiện cho việc sử dụng tài nguyên tối ưu và đảm bảo phân phối kịp thời các ứng dụng chất lượng cao mà không ảnh hưởng đến chức năng phần mềm. AppMaster, với nền tảng no-code, đóng vai trò là ví dụ điển hình về công cụ low-code có tính cạnh tranh cao, hỗ trợ các doanh nghiệp tạo các ứng dụng phụ trợ, web và di động tương tác mà không yêu cầu chuyên môn lập trình sâu rộng.

Khía cạnh quan trọng của điểm chuẩn low-code là thước đo tốc độ phát triển, thước đo thời gian và công sức cần thiết để thiết kế, xây dựng, thử nghiệm và triển khai ứng dụng. Về vấn đề này, nền tảng AppMaster được biết đến với việc cung cấp quy trình phát triển nhanh hơn gấp 10 lần so với các phương pháp truyền thống, cho phép doanh nghiệp tạo ra các giải pháp mạnh mẽ với thời gian và nguồn lực tối thiểu. Môi trường phát triển tích hợp toàn diện (IDE) và các bản thiết kế trực quan của AppMaster nâng cao hơn nữa tốc độ phát triển bằng cách cung cấp cho các nhà phát triển một cách liền mạch để thiết kế lược đồ cơ sở dữ liệu, logic nghiệp vụ và giao diện người dùng với mã hóa thủ công tối thiểu.

Tính dễ sử dụng là một tiêu chuẩn low-code quan trọng khác, vì nó xác định lộ trình học tập liên quan đến nền tảng và khả năng phục vụ các nhà phát triển có cấp độ kỹ năng khác nhau. Nền tảng AppMaster, với giao diện drag-and-drop rất trực quan và Trình thiết kế BP (Quy trình kinh doanh) trực quan, cho phép ngay cả các nhà phát triển công dân tạo ra các ứng dụng phức tạp mà không cần kiến ​​thức kỹ thuật chuyên sâu. Hơn nữa, nền tảng AppMaster loại bỏ nợ kỹ thuật bằng cách tạo ứng dụng từ đầu, đảm bảo mã sạch và có thể bảo trì cho mỗi lần lặp lại dự án.

Khả năng mở rộng là một tiêu chuẩn low-code quan trọng, vì nó đánh giá mức độ các ứng dụng đã phát triển có thể xử lý khối lượng công việc tăng lên và yêu cầu kinh doanh ngày càng tăng. Các ứng dụng do AppMaster tạo được xây dựng bằng ngôn ngữ lập trình Go (golang) cho các dịch vụ phụ trợ, khung Vue3 cho các ứng dụng web và khung dựa trên Kotlin-and-Jetpack Compose do máy chủ điều khiển cho Android và SwiftUI cho các ứng dụng di động iOS. Điều này cho phép các ứng dụng AppMaster thể hiện khả năng mở rộng vượt trội cho các trường hợp sử dụng doanh nghiệp và tải trọng cao, hoạt động liền mạch với bất kỳ cơ sở dữ liệu tương thích PostgreSQL nào làm nguồn dữ liệu chính.

Khả năng tích hợp đóng vai trò như một tiêu chuẩn low-code thiết yếu, vì chúng xác định mức độ dễ dàng và mức độ mà nền tảng low-code có thể kết nối và giao tiếp với các hệ thống, dịch vụ và nguồn dữ liệu bên ngoài. AppMaster, với endpoints REST API và WSS (Websocket Secure), cho phép tích hợp liền mạch và an toàn các ứng dụng được tạo với cơ sở hạ tầng CNTT hiện có của tổ chức, đảm bảo luồng dữ liệu thông suốt và giao tiếp hiệu quả giữa các hệ thống khác nhau.

Cuối cùng, chất lượng và hiệu suất của mã được tạo là các tiêu chuẩn low-code đáng kể vì chúng ảnh hưởng trực tiếp đến chức năng tổng thể và trải nghiệm người dùng của các ứng dụng đã phát triển. AppMaster tự hào về việc tạo ra mã chất lượng cao, tối ưu hóa và sạch sẽ, biên dịch ứng dụng và chạy thử nghiệm để đảm bảo hiệu suất nhất quán trên các nền tảng khác nhau. Hơn nữa, AppMaster tạo tài liệu Swagger (API mở) cho endpoints máy chủ và tập lệnh di chuyển lược đồ cơ sở dữ liệu, giúp việc bảo trì và quản lý các ứng dụng đã phát triển hiệu quả và hợp lý hơn.

Tóm lại, điểm chuẩn low-code đóng vai trò quan trọng trong việc đánh giá và so sánh khả năng của các nền tảng low-code, đảm bảo rằng doanh nghiệp có thể xác định giải pháp phù hợp nhất cho nhu cầu phát triển ứng dụng của mình. Bằng cách đánh giá các khía cạnh quan trọng như tốc độ phát triển, tính dễ sử dụng, khả năng mở rộng, khả năng bảo trì, khả năng tích hợp và chất lượng mã, các tổ chức có thể đưa ra quyết định sáng suốt và tận dụng toàn bộ tiềm năng của các công cụ low-code như nền tảng AppMaster, để tạo ra các ứng dụng phức tạp mà không phải hy sinh chất lượng hoặc hiệu suất.