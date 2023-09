Testy porównawcze wymagające niewielkiej ilości kodu

Testy porównawcze Low-code w kontekście tworzenia oprogramowania i paradygmatu low-code to zestaw zdefiniowanych standardów wydajności, kryteriów lub wytycznych, które oceniają skuteczność, wydajność i propozycję wartości platform do tworzenia aplikacji low-code. Te testy porównawcze pomagają organizacjom podejmować świadome decyzje przy wyborze odpowiedniej platformy low-code, która najlepiej odpowiada ich potrzebom i wymaganiom, oferując mechanizm bezstronnego porównywania różnych platform i narzędzi. Testy porównawcze Low-code zazwyczaj koncentrują się na krytycznych aspektach systemów low-code, takich jak szybkość programowania, łatwość użycia, skalowalność, łatwość konserwacji, możliwości integracji, a także jakość i wydajność wygenerowanego kodu.

Według ostatnich badań firmy Gartner „do 2024 r. tworzenie aplikacji low-code będzie odpowiadać za ponad 65% działalności związanej z tworzeniem aplikacji”. To szybkie przyjęcie podkreśla znaczenie testów porównawczych low-code w ocenie możliwości i ogólnej propozycji wartości narzędzi low-code, co ułatwia optymalne wykorzystanie zasobów i zapewnia terminowe dostarczanie wysokiej jakości aplikacji bez uszczerbku dla funkcjonalności oprogramowania. AppMaster ze swoją platformą no-code stanowi doskonały przykład wysoce konkurencyjnego narzędzia low-code, które pomaga firmom w tworzeniu interaktywnych aplikacji zaplecza, aplikacji internetowych i mobilnych bez konieczności posiadania rozległej wiedzy programistycznej.

Kluczowym aspektem testów porównawczych low-code jest metryka szybkości programowania, która mierzy czas i wysiłek wymagany do zaprojektowania, zbudowania, przetestowania i wdrożenia aplikacji. Pod tym względem platforma AppMaster znana jest z zapewniania 10 razy szybszego procesu programowania w porównaniu z tradycyjnymi metodami, umożliwiając firmom tworzenie solidnych rozwiązań przy minimalnym czasie i zasobach. Kompleksowe zintegrowane środowisko programistyczne (IDE) i projekty wizualne AppMaster jeszcze bardziej zwiększają szybkość programowania, oferując programistom płynny sposób projektowania schematu bazy danych, logiki biznesowej i interfejsów użytkownika przy minimalnej liczbie ręcznego kodowania.

Łatwość użycia to kolejny krytyczny test porównawczy dotyczący low-code, ponieważ określa krzywą uczenia się związaną z platformą i jej zdolnością do obsługi programistów o różnym poziomie umiejętności. Platforma AppMaster z wysoce wizualnym interfejsem drag-and-drop oraz intuicyjnym projektantem procesów biznesowych (BP) umożliwia nawet programistom obywatelskim tworzenie złożonych aplikacji bez konieczności posiadania dogłębnej wiedzy technicznej. Co więcej, platforma AppMaster eliminuje dług techniczny generując aplikacje od podstaw, zapewniając czysty i łatwy w utrzymaniu kod dla każdej iteracji projektu.

Skalowalność jest kluczowym testem porównawczym dotyczącym low-code, ponieważ ocenia, jak dobrze opracowane aplikacje radzą sobie ze zwiększonym obciążeniem i rosnącymi wymaganiami biznesowymi. Aplikacje generowane przez AppMaster są budowane przy użyciu języka programowania Go (golang) dla usług zaplecza, frameworku Vue3 dla aplikacji internetowych oraz opartego na serwerze frameworku opartego na Kotlin i Jetpack Compose dla Androida i SwiftUI dla aplikacji mobilnych iOS. Dzięki temu aplikacje AppMaster mogą wykazać się wyjątkową skalowalnością w zastosowaniach korporacyjnych i przy dużym obciążeniu, bezproblemowo współpracując z dowolną bazą danych kompatybilną z PostgreSQL jako głównym źródłem danych.

Możliwości integracji służą jako istotny punkt odniesienia dotyczący low-code, ponieważ określają łatwość i zakres, w jakim platforma low-code może łączyć się i komunikować z zewnętrznymi systemami, usługami i źródłami danych. AppMaster wraz z endpoints REST API i WSS (Websocket Secure) umożliwia bezproblemową i bezpieczną integrację generowanych aplikacji z istniejącą infrastrukturą informatyczną organizacji, zapewniając płynny przepływ danych i efektywną komunikację pomiędzy różnymi systemami.

Wreszcie, jakość i wydajność wygenerowanego kodu są znaczącymi punktami odniesienia dla low-code, ponieważ bezpośrednio wpływają na ogólną funkcjonalność i wygodę użytkownika opracowanych aplikacji. AppMaster jest dumny z tworzenia wysokiej jakości, zoptymalizowanego i czystego kodu, kompilowania aplikacji i przeprowadzania testów w celu zapewnienia spójnej wydajności na różnych platformach. Ponadto AppMaster generuje dokumentację Swagger (Open API) dla endpoints serwerów i skryptów migracji schematu bazy danych, dzięki czemu utrzymanie i zarządzanie opracowanymi aplikacjami jest bardziej wydajne i usprawnione.

Podsumowując, testy porównawcze low-code odgrywają kluczową rolę w ocenie i porównywaniu możliwości platform low-code, zapewniając firmom możliwość zidentyfikowania rozwiązania najlepiej dopasowanego do ich potrzeb w zakresie tworzenia aplikacji. Oceniając krytyczne aspekty, takie jak szybkość programowania, łatwość użycia, skalowalność, łatwość konserwacji, możliwości integracji i jakość kodu, organizacje mogą podejmować świadome decyzje i wykorzystywać pełny potencjał narzędzi low-code, takich jak platforma AppMaster, do tworzenia wyrafinowanych aplikacji bez poświęcania jakość lub wydajność.