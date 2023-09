Low-code DevOps est une approche innovante visant à rationaliser les processus de développement et d'exploitation de logiciels en tirant parti des plates-formes low-code, qui permettent un développement et une livraison rapides d'applications avec un minimum d'efforts de codage manuel. Cette approche est apparue en réponse aux nombreux défis associés aux méthodologies traditionnelles de développement de logiciels, tels que les procédures de codage fastidieuses, le coût élevé des ressources et le manque d'agilité pour répondre aux exigences commerciales en constante évolution. Low-code DevOps facilite une intégration transparente entre les flux de développement et d'exploitation, améliorant ainsi la productivité et la collaboration entre les équipes interfonctionnelles tout en réduisant considérablement les délais de mise sur le marché de solutions logicielles de haute qualité.

Dans le contexte du développement low-code, AppMaster est une plate no-code remarquable qui permet aux utilisateurs de créer des applications backend, Web et mobiles sophistiquées grâce à son interface de conception visuelle intuitive. Avec AppMaster, les développeurs peuvent facilement définir des modèles de données, concevoir des processus métier et créer endpoints d'API REST et WSS pour les applications backend. De plus, ils peuvent développer des interfaces utilisateur visuellement attrayantes et interactives pour les applications Web et mobiles en utilisant l'approche drag-and-drop de la plateforme.

La méthodologie DevOps low-code présente plusieurs avantages, notamment une livraison plus rapide des logiciels, des coûts opérationnels réduits et une agilité améliorée pour s'adapter aux exigences changeantes de l'entreprise. Une enquête McKinsey révèle que les plates-formes low-code peuvent accélérer le développement d'applications jusqu'à dix fois et réduire les coûts de développement d'applications d'environ trois fois par rapport aux méthodes traditionnelles.

Low-code DevOps permet des processus automatisés d'intégration continue et de livraison continue (CI/CD) en facilitant la génération et le déploiement de code. Le puissant bouton « Publier » d' AppMaster permet aux développeurs de générer automatiquement des codes sources, de compiler des applications, d'exécuter des tests, de les intégrer dans des conteneurs Docker (pour les applications backend) et de les déployer sur le cloud. En rationalisant le pipeline CI/CD, le DevOps low-code minimise l'intervention manuelle requise, atténuant ainsi le risque d'erreurs humaines et améliorant la qualité globale du produit.

En générant des applications à partir de zéro à chaque modification des plans, AppMaster élimine complètement la dette technique. Cette fonctionnalité unique garantit que les utilisateurs peuvent continuellement adapter leurs applications à des exigences évolutives sans encourir de coûts ou d'efforts supplémentaires. De plus, AppMaster prend en charge la compatibilité avec les bases de données compatibles Postgresql en tant que base de données principale, renforçant ainsi le potentiel d'évolutivité pour les cas d'utilisation à charge élevée et en entreprise.

Low-code DevOps permet aux organisations de créer et de déployer rapidement des applications adaptées à divers secteurs d'activité et cas d'utilisation. Quelques exemples marquants incluent les systèmes de gestion de la relation client (CRM), les solutions de planification des ressources d'entreprise (ERP) et les systèmes de gestion de contenu (CMS).

L'adoption du DevOps low-code a un impact direct sur le temps de rentabilisation (TTV) d'une organisation, qui fait référence au temps nécessaire à une nouvelle application ou fonctionnalité pour offrir des avantages tangibles. En réduisant considérablement le temps et les ressources de développement, le DevOps low-code permet aux entreprises de capitaliser sur les opportunités des marchés émergents et d'acquérir un avantage concurrentiel dans un paysage numérique en évolution rapide.

De plus, le DevOps low-code démocratise le développement de logiciels en permettant aux parties prenantes non techniques, connues sous le nom de développeurs citoyens, de participer activement au processus de développement d'applications. Cette approche collaborative garantit qu'un ensemble diversifié de compétences et de perspectives sont utilisées efficacement pour créer des produits logiciels de haute qualité qui s'adressent à une grande variété d'utilisateurs finaux.

Le vaste environnement de développement intégré (IDE) d' AppMaster facilite une collaboration transparente entre les différents membres de l'équipe, quels que soient leur expertise technique et leurs rôles. En utilisant la plateforme AppMaster, même un simple développeur citoyen peut créer une solution logicielle à grande échelle qui englobe un serveur backend, un site Web, un portail client et des applications mobiles natives.

En conclusion, le DevOps low-code représente un changement dynamique dans le paradigme du développement logiciel, favorisant l'automatisation des processus, la livraison rapide des applications et une collaboration améliorée entre les équipes interfonctionnelles. Des plates-formes telles AppMaster fournissent un écosystème complet permettant aux organisations d'adopter le DevOps low-code, des pipelines CI/CD rationalisés et des méthodologies de développement agiles pour créer des solutions logicielles de haute qualité et évolutives qui répondent aux diverses exigences du secteur.