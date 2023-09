DevOps o niskim kodzie

Low-code DevOps to innowacyjne podejście do usprawnienia procesów tworzenia oprogramowania i operacji poprzez wykorzystanie platform low-code, które umożliwiają szybkie tworzenie i dostarczanie aplikacji przy minimalnym wysiłku związanym z ręcznym kodowaniem. Podejście to pojawiło się jako odpowiedź na liczne wyzwania związane z tradycyjnymi metodologiami tworzenia oprogramowania, takie jak czasochłonne procedury kodowania, wysoki koszt zasobów i brak elastyczności w reagowaniu na stale zmieniające się wymagania biznesowe. Metoda DevOps Low-code ułatwia płynną integrację procesów programistycznych i operacyjnych, zwiększając w ten sposób produktywność i współpracę między zespołami wielofunkcyjnymi, jednocześnie znacznie skracając czas wprowadzania na rynek wysokiej jakości rozwiązań programowych.

W kontekście programowania wykorzystującego low-code AppMaster jest godną uwagi platformą no-code, która umożliwia użytkownikom tworzenie wyrafinowanych aplikacji backendowych, internetowych i mobilnych za pośrednictwem intuicyjnego interfejsu wizualnego. Dzięki AppMaster programiści mogą bez wysiłku definiować modele danych, projektować procesy biznesowe i tworzyć endpoints REST API i WSS dla aplikacji backendowych. Ponadto mogą opracowywać atrakcyjne wizualnie i interaktywne interfejsy użytkownika dla aplikacji internetowych i mobilnych, korzystając z platformy drag-and-drop.

Metodologia DevOps low-code zapewnia kilka korzyści, w tym szybsze dostarczanie oprogramowania, obniżone koszty operacyjne i większą elastyczność w dostosowywaniu się do zmieniających się wymagań biznesowych. Badanie McKinsey pokazuje, że platformy low-code mogą przyspieszyć tworzenie aplikacji nawet dziesięciokrotnie i obniżyć koszty tworzenia aplikacji około trzykrotnie w porównaniu z metodami tradycyjnymi.

Low-code DevOps umożliwia zautomatyzowane procesy ciągłej integracji i ciągłego dostarczania (CI/CD), ułatwiając generowanie i wdrażanie kodu. Potężny przycisk „Publikuj” AppMaster umożliwia programistom automatyczne generowanie kodów źródłowych, kompilowanie aplikacji, uruchamianie testów, pakowanie do kontenerów Docker (dla aplikacji zaplecza) i wdrażanie w chmurze. Usprawniając proces CI/CD, DevOps low-code minimalizuje wymaganą ręczną interwencję, ograniczając w ten sposób ryzyko błędów ludzkich i poprawiając ogólną jakość produktu.

Generując aplikacje od podstaw przy każdej zmianie planów, AppMaster całkowicie eliminuje dług techniczny. Ta unikalna funkcja gwarantuje, że użytkownicy mogą stale dostosowywać swoje aplikacje do zmieniających się wymagań bez ponoszenia dodatkowych kosztów i wysiłków. Co więcej, AppMaster obsługuje kompatybilność z bazami danych zgodnymi z Postgresql jako podstawową bazą danych, zwiększając w ten sposób potencjał skalowalności w przypadku zastosowań wymagających dużego obciążenia i zastosowań korporacyjnych.

Metoda DevOps Low-code umożliwia organizacjom szybkie tworzenie i wdrażanie aplikacji dostosowanych do różnych branż i przypadków użycia. Do najważniejszych przykładów należą systemy zarządzania relacjami z klientami (CRM), rozwiązania do planowania zasobów przedsiębiorstwa (ERP) i systemy zarządzania treścią (CMS).

Przyjęcie metody DevOps opartej low-code ma bezpośredni wpływ na wskaźnik czasu osiągnięcia wartości (TTV), który odnosi się do czasu potrzebnego, aby nowa aplikacja lub funkcja zapewniła wymierne korzyści. Dzięki znacznemu skróceniu czasu i zasobów programowania, DevOps low-code umożliwia przedsiębiorstwom wykorzystanie pojawiających się możliwości rynkowych i zdobycie przewagi konkurencyjnej w szybko rozwijającym się krajobrazie cyfrowym.

Co więcej, DevOps low-code demokratyzuje tworzenie oprogramowania, umożliwiając interesariuszom nietechnicznym, zwanym programistami obywatelskimi, aktywne uczestnictwo w procesie tworzenia aplikacji. To oparte na współpracy podejście zapewnia efektywne wykorzystanie zróżnicowanej puli umiejętności i perspektyw w kształtowaniu wysokiej jakości oprogramowania, które jest przeznaczone dla szerokiej gamy użytkowników końcowych.

Rozbudowane zintegrowane środowisko programistyczne (IDE) AppMaster ułatwia bezproblemową współpracę pomiędzy różnymi członkami zespołu, niezależnie od ich wiedzy technicznej i roli. Korzystając z platformy AppMaster, nawet pojedynczy programista może stworzyć pełnowymiarowe rozwiązanie programowe, które obejmuje zaplecze serwerowe, stronę internetową, portal klienta i natywne aplikacje mobilne.

Podsumowując, DevOps low-code reprezentuje dynamiczną zmianę w paradygmacie tworzenia oprogramowania, wspierając automatyzację procesów, szybkie dostarczanie aplikacji i lepszą współpracę między zespołami wielofunkcyjnymi. Platformy takie jak AppMaster zapewniają organizacjom kompleksowy ekosystem umożliwiający korzystanie z low-code DevOps, usprawnionych potoków CI/CD i elastycznych metodologii programowania do tworzenia wysokiej jakości, skalowalnych rozwiązań programowych, które spełniają różnorodne wymagania branżowe.