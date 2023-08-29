Hizmet olarak düşük kodlu yazılım (SaaS)

Hizmet olarak Low-code yazılım (SaaS), minimum miktarda manuel programlama yoluyla yazılım çözümlerinin geliştirildiği, dağıtıldığı ve bakımının yapıldığı bulut tabanlı bir yaklaşımı ifade eder. Uygulamaların oluşturulmasını, entegrasyonunu ve dağıtımını kolaylaştırmak için görsel geliştirme araçlarının, otomasyonun ve gelişmiş yazılım bileşenlerinin gücünü birleştirir. low-code SaaS platformlarının temel amacı, uygulama geliştirme sürecini basitleştirerek onu daha hızlı, daha verimli ve vatandaş geliştiriciler ve diğer teknik olmayan kullanıcılar da dahil olmak üzere daha geniş bir kitle için erişilebilir hale getirmektir.

Gartner tarafından yapılan araştırma, low-code uygulama platformu (LCAP) pazarının 2025 yılına kadar yıllık bileşik %23 oranında büyüyeceğini öngörüyor ve bu da low-code çözümlerin hızla artan benimsenmesine dikkat çekiyor. Low-code SaaS platformları, işletmelerin, özellikle de küçük ve orta ölçekli şirketlerin, geleneksel yazılım geliştirme yöntemleri için gereken maliyet ve zamanın çok altında bir maliyet ve süre ile özel yazılım uygulamaları oluşturmalarına olanak sağlama yetenekleri nedeniyle popülerlik kazanmıştır.

Öne çıkan no-code bir platform AppMaster, low-code SaaS çözümlerinin yeteneklerini örneklendiriyor. AppMaster, görsel tasarım ve drag-and-drop tekniklerini kullanarak arka uç, web ve mobil uygulamalar oluşturmaya yönelik kapsamlı bir araç paketi sunar. Kullanıcılar veri modelleri, iş süreçleri, REST API ve Web Soket Sunucusu (WSS) endpoints geliştirebilir, ayrıca çeşitli dillerde uygulamaları zahmetsizce oluşturabilir, derleyebilir ve dağıtabilir. Sunucu odaklı yaklaşım, müşterilerin mobil uygulamalarını uygulama mağazalarına yeni sürümler göndermeden güncellemelerine olanak tanırken, belgelerin ve geçiş komut dosyalarının otomatik olarak oluşturulması kusursuz entegrasyon ve sürüm kontrolü sağlar.

Low-code SaaS platformları genellikle uygulama geliştirmeyi basitleştirmek ve kolaylaştırmak için tasarlanmış bir dizi temel özellik sunar. Bu özelliklerden bazıları şunlardır:

Görsel Geliştirme Ortamı: Kullanıcılar drag-and-drop araçlarını ve önceden oluşturulmuş şablonları kullanarak uygulama bileşenlerini tasarlayabilir ve manuel kodlama ihtiyacını azaltabilir.

Kullanıcılar araçlarını ve önceden oluşturulmuş şablonları kullanarak uygulama bileşenlerini tasarlayabilir ve manuel kodlama ihtiyacını azaltabilir. Yeniden Kullanılabilirlik ve Bileşen Kitaplıkları: Low-code SaaS platformları genellikle, birden fazla uygulamada özelleştirilebilen ve yeniden kullanılabilen, önceden oluşturulmuş bileşenlerden ve modüllerden oluşan bir kitaplık içerir; bu da geliştirme süresini ve maliyetlerini daha da azaltır.

SaaS platformları genellikle, birden fazla uygulamada özelleştirilebilen ve yeniden kullanılabilen, önceden oluşturulmuş bileşenlerden ve modüllerden oluşan bir kitaplık içerir; bu da geliştirme süresini ve maliyetlerini daha da azaltır. Entegrasyon ve API Desteği: Low-code platformlar, önceden oluşturulmuş bağlayıcılar, eklentiler ve endüstri standardı API'lere yönelik destek aracılığıyla çeşitli üçüncü taraf sistem ve hizmetlerle kolay entegrasyon sağlar.

platformlar, önceden oluşturulmuş bağlayıcılar, eklentiler ve endüstri standardı API'lere yönelik destek aracılığıyla çeşitli üçüncü taraf sistem ve hizmetlerle kolay entegrasyon sağlar. İşbirliği ve Sürüm Kontrolü: Ekip işbirliğini desteklemek ve geliştiriciler arasındaki çatışmaları önlemek için, low-code SaaS çözümleri genellikle sürüm kontrolü ve işbirliğine dayalı düzenleme özellikleri sunar.

Ekip işbirliğini desteklemek ve geliştiriciler arasındaki çatışmaları önlemek için, SaaS çözümleri genellikle sürüm kontrolü ve işbirliğine dayalı düzenleme özellikleri sunar. Güvenlik ve Uyumluluk: Low-code SaaS platformları genellikle yerleşik güvenlik özellikleri ve sektöre özgü düzenleyici standartlarla uyumluluk içerir ve çeşitli sektörlerde uygulamaların güvenli bir şekilde geliştirilmesine ve dağıtılmasına olanak tanır.

SaaS platformları genellikle yerleşik güvenlik özellikleri ve sektöre özgü düzenleyici standartlarla uyumluluk içerir ve çeşitli sektörlerde uygulamaların güvenli bir şekilde geliştirilmesine ve dağıtılmasına olanak tanır. Ölçeklenebilirlik ve Performans: low-code SaaS platformları kullanılarak oluşturulan uygulamalar, artan talebi karşılayacak şekilde kolayca ölçeklendirilebilir. Örneğin AppMaster , herhangi bir teknik borç olmadan uygulamalar oluşturarak optimum performans ve ölçeklenebilirlik sağlar.

low-code SaaS platformlarının kullanılması kuruluşlara aşağıdakiler gibi çeşitli avantajlar sunar:

Azaltılmış Geliştirme Süresi: Low-code platformlar, hızlı uygulama geliştirme olanağı sağlayarak kuruluşların çözümleri pazara daha hızlı sunmasına olanak tanır.

platformlar, hızlı uygulama geliştirme olanağı sağlayarak kuruluşların çözümleri pazara daha hızlı sunmasına olanak tanır. Maliyet Tasarrufu: Önceden oluşturulmuş bileşenlerden yararlanarak ve geliştirme sürecini otomatikleştirerek, low-code SaaS, geleneksel yaklaşımlara kıyasla geliştirme maliyetlerini önemli ölçüde azaltabilir.

Önceden oluşturulmuş bileşenlerden yararlanarak ve geliştirme sürecini otomatikleştirerek, SaaS, geleneksel yaklaşımlara kıyasla geliştirme maliyetlerini önemli ölçüde azaltabilir. Artan Çeviklik: Hızlı uygulama geliştirme ve devreye alma, kuruluşların değişen pazar koşullarına veya müşteri ihtiyaçlarına yanıt olarak yazılım çözümlerini hızlı bir şekilde uyarlamalarına olanak tanır.

Hızlı uygulama geliştirme ve devreye alma, kuruluşların değişen pazar koşullarına veya müşteri ihtiyaçlarına yanıt olarak yazılım çözümlerini hızlı bir şekilde uyarlamalarına olanak tanır. İşbirliği ve Yetkilendirme: Geliştirme sürecini basitleştiren low-code yazılımla, teknik olmayan kullanıcılar da dahil olmak üzere daha geniş bir ekip üyesi yelpazesi, kuruluş içinde işbirliğini ve yetkilendirmeyi teşvik ederek uygulama geliştirmeye katkıda bulunabilir.

Ancak low-code SaaS platformlarını benimserken bazı zorluklar ve sınırlamalar dikkate alınmalıdır:

Karmaşıklık: Son derece karmaşık uygulamalar veya benzersiz kullanım durumları için, low-code SaaS platformları, geleneksel geliştirme yöntemlerinin sunduğu gerekli özelleştirmeyi veya kontrolü sağlayamayabilir.

Son derece karmaşık uygulamalar veya benzersiz kullanım durumları için, SaaS platformları, geleneksel geliştirme yöntemlerinin sunduğu gerekli özelleştirmeyi veya kontrolü sağlayamayabilir. Satıcıya Bağlılık: Belirli bir low-code platforma bağımlı olmak, esnekliği sınırlayabilir ve gelecekte başka bir platforma veya teknolojiye geçişi zorlaştırabilir.

Belirli bir platforma bağımlı olmak, esnekliği sınırlayabilir ve gelecekte başka bir platforma veya teknolojiye geçişi zorlaştırabilir. Uzun Vadeli Maliyetler: İlk geliştirme maliyetleri daha uygun olsa da devam eden abonelik ücretleri ve ölçeklenebilirlikteki olası sınırlamalar, uzun vadede maliyetlerin artmasına katkıda bulunabilir.

Sonuç olarak, low-code hizmet olarak yazılım (SaaS), uygulama geliştirmede yıkıcı bir paradigma değişikliğini temsil ederek kuruluşların geleneksel yöntemlere kıyasla daha hızlı, daha verimli ve daha düşük maliyetlerle yazılım çözümleri oluşturmasına ve dağıtmasına olanak tanıyor. AppMaster, hem geliştiricileri hem de teknik olmayan kullanıcıları güçlendirmek, geliştirme sürecini basitleştirmek ve teknik borcu en aza indirmek için low-code SaaS teknolojisinin avantajlarından yararlanan no-code bir platformun etkileyici bir örneğidir. low-code çözümlere yönelik pazar büyümeye devam ederken, kuruluşların low-code SaaS platformlarını benimsemenin faydalarını, zorluklarını ve potansiyel sınırlamalarını dikkate alması ve iş hedeflerini desteklemek için doğru stratejinin yürürlükte olduğundan emin olması önemlidir.