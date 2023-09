Low-code DevOps ist ein innovativer Ansatz zur Rationalisierung von Softwareentwicklungs- und Betriebsprozessen durch die Nutzung von low-code Plattformen, die eine schnelle Anwendungsentwicklung und -bereitstellung mit minimalem manuellen Programmieraufwand ermöglichen. Dieser Ansatz ist als Reaktion auf die zahlreichen Herausforderungen entstanden, die mit herkömmlichen Softwareentwicklungsmethoden verbunden sind, wie z. B. zeitaufwändige Codierungsverfahren, hohe Ressourcenkosten und mangelnde Flexibilität bei der Reaktion auf sich ständig ändernde Geschäftsanforderungen. Low-code DevOps ermöglicht eine nahtlose Integration zwischen Entwicklungs- und Betriebsabläufen, wodurch die Produktivität und Zusammenarbeit zwischen funktionsübergreifenden Teams verbessert und gleichzeitig die Markteinführungszeit für hochwertige Softwarelösungen erheblich verkürzt wird.

Im Kontext der low-code Entwicklung ist AppMaster eine bemerkenswerte no-code Plattform, die es Benutzern über ihre intuitive visuelle Designoberfläche ermöglicht, anspruchsvolle Backend-, Web- und mobile Anwendungen zu erstellen. Mit AppMaster können Entwickler mühelos Datenmodelle definieren, Geschäftsprozesse entwerfen und REST-API- und WSS- endpoints für Backend-Anwendungen erstellen. Darüber hinaus können sie mithilfe des drag-and-drop Ansatzes der Plattform optisch ansprechende und interaktive Benutzeroberflächen für Web- und mobile Apps entwickeln.

Die low-code DevOps-Methodik bietet mehrere Vorteile, darunter eine schnellere Softwarebereitstellung, geringere Betriebskosten und eine verbesserte Flexibilität bei der Anpassung an sich ändernde Geschäftsanforderungen. Eine McKinsey-Umfrage zeigt, dass low-code Plattformen die Anwendungsentwicklung im Vergleich zu herkömmlichen Methoden um das Zehnfache beschleunigen und die Kosten für die Anwendungsentwicklung um etwa das Dreifache senken können.

Low-code DevOps ermöglicht automatisierte Prozesse der kontinuierlichen Integration und kontinuierlichen Bereitstellung (CI/CD), indem es die Codegenerierung und -bereitstellung erleichtert. Mit der leistungsstarken Schaltfläche „Veröffentlichen“ von AppMaster können Entwickler automatisch Quellcodes generieren, Anwendungen kompilieren, Tests ausführen, in Docker-Container packen (für Backend-Anwendungen) und in der Cloud bereitstellen. Durch die Optimierung der CI/CD-Pipeline minimiert low-code DevOps den erforderlichen manuellen Eingriff, verringert so das Risiko menschlicher Fehler und verbessert die Gesamtproduktqualität.

Indem AppMaster bei jeder Änderung der Blaupausen Anwendungen von Grund auf neu generiert, eliminiert AppMaster die technischen Schulden vollständig. Diese einzigartige Funktion stellt sicher, dass Benutzer ihre Anwendungen kontinuierlich an sich ändernde Anforderungen anpassen können, ohne dass zusätzliche Kosten oder Aufwand entstehen. Darüber hinaus unterstützt AppMaster die Kompatibilität mit Postgresql-kompatiblen Datenbanken als Primärdatenbank und erhöht so das Skalierbarkeitspotenzial für Hochlast- und Unternehmensanwendungsfälle.

Low-code DevOps ermöglicht es Unternehmen, schnell Anwendungen zu erstellen und bereitzustellen, die verschiedene Branchen und Anwendungsfälle abdecken. Zu den prominenten Beispielen gehören Customer-Relationship-Management-Systeme (CRM), Enterprise-Resource-Planning-Lösungen (ERP) und Content-Management-Systeme (CMS).

Die Einführung von low-code DevOps hat direkte Auswirkungen auf die Time-to-Value (TTV) eines Unternehmens. Dabei handelt es sich um die Zeit, die eine neue Anwendung oder Funktion benötigt, um greifbare Vorteile zu erzielen. Durch die deutliche Verkürzung von Entwicklungszeit und -ressourcen ermöglicht low-code -DevOps Unternehmen, die Chancen neuer Märkte zu nutzen und sich in einer sich schnell entwickelnden digitalen Landschaft einen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen.

Darüber hinaus demokratisiert low-code DevOps die Softwareentwicklung, indem es nicht-technischen Interessengruppen, sogenannten Citizen Developern, die Möglichkeit gibt, sich aktiv am Anwendungsentwicklungsprozess zu beteiligen. Dieser kollaborative Ansatz stellt sicher, dass ein vielfältiger Pool an Fähigkeiten und Perspektiven effektiv genutzt wird, um hochwertige Softwareprodukte zu entwickeln, die ein breites Spektrum von Endbenutzern bedienen.

Die umfangreiche integrierte Entwicklungsumgebung (IDE) von AppMaster erleichtert die nahtlose Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Teammitgliedern, unabhängig von ihrem technischen Fachwissen und ihren Rollen. Mithilfe der AppMaster Plattform kann sogar ein einzelner Bürgerentwickler eine umfassende Softwarelösung erstellen, die ein Server-Backend, eine Website, ein Kundenportal und native mobile Anwendungen umfasst.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass low-code DevOps einen dynamischen Wandel im Softwareentwicklungsparadigma darstellt und Prozessautomatisierung, schnelle Anwendungsbereitstellung und verbesserte Zusammenarbeit zwischen funktionsübergreifenden Teams fördert. Plattformen wie AppMaster bieten Unternehmen ein umfassendes Ökosystem für low-code DevOps, optimierte CI/CD-Pipelines und agile Entwicklungsmethoden zur Erstellung hochwertiger und skalierbarer Softwarelösungen, die den unterschiedlichen Branchenanforderungen gerecht werden.