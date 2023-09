DevOps a basso codice

DevOps Low-code è un approccio innovativo per semplificare lo sviluppo software e i processi operativi sfruttando piattaforme low-code, che consentono lo sviluppo e la distribuzione rapidi di applicazioni con sforzi minimi di codifica manuale. Questo approccio è emerso come risposta alle numerose sfide associate alle tradizionali metodologie di sviluppo software, come le lunghe procedure di codifica, l’elevato costo delle risorse e la mancanza di agilità nel rispondere ai requisiti aziendali in continua evoluzione. DevOps Low-code facilita un'integrazione perfetta tra i flussi di lavoro di sviluppo e operativi, migliorando così la produttività e la collaborazione tra team interfunzionali e riducendo significativamente il time-to-market per soluzioni software di alta qualità.

Nel contesto dello sviluppo low-code, AppMaster è una piattaforma no-code degna di nota che consente agli utenti di creare sofisticate applicazioni backend, web e mobili attraverso la sua intuitiva interfaccia di progettazione visiva. Con AppMaster, gli sviluppatori possono definire facilmente modelli di dati, progettare processi aziendali e creare API REST ed endpoints WSS per applicazioni backend. Inoltre, possono sviluppare interfacce utente visivamente accattivanti e interattive per app web e mobili utilizzando l'approccio drag-and-drop della piattaforma.

La metodologia DevOps low-code favorisce numerosi vantaggi, tra cui una distribuzione più rapida del software, costi operativi ridotti e maggiore agilità nell'adattare i mutevoli requisiti aziendali. Un sondaggio di McKinsey rivela che le piattaforme low-code possono accelerare lo sviluppo delle applicazioni fino a dieci volte e ridurre i costi di sviluppo delle applicazioni di circa tre volte rispetto ai metodi tradizionali.

DevOps Low-code consente processi automatizzati di integrazione continua e distribuzione continua (CI/CD) facilitando la generazione e l'implementazione del codice. Il potente pulsante "Pubblica" di AppMaster consente agli sviluppatori di generare automaticamente codici sorgente, compilare applicazioni, eseguire test, comprimerli in contenitori Docker (per applicazioni backend) e distribuirli nel cloud. Razionalizzando la pipeline CI/CD, DevOps low-code riduce al minimo l'intervento manuale richiesto, mitigando così il rischio di errori umani e migliorando la qualità complessiva del prodotto.

Generando applicazioni da zero con ogni modifica ai progetti, AppMaster elimina completamente il debito tecnico. Questa caratteristica unica garantisce che gli utenti possano adattare continuamente le proprie applicazioni ai requisiti in evoluzione senza incorrere in costi o sforzi aggiuntivi. Inoltre, AppMaster supporta la compatibilità con i database compatibili con Postgresql come database primario, rafforzando così il potenziale di scalabilità per casi d'uso aziendali e ad alto carico.

DevOps Low-code consente alle organizzazioni di creare e distribuire rapidamente applicazioni adatte a diversi settori verticali e casi d'uso. Alcuni esempi importanti includono i sistemi di gestione delle relazioni con i clienti (CRM), le soluzioni di pianificazione delle risorse aziendali (ERP) e i sistemi di gestione dei contenuti (CMS).

L'adozione di DevOps low-code ha un impatto diretto sul time-to-value (TTV) di un'organizzazione, che si riferisce al tempo necessario affinché una nuova applicazione o funzionalità offra vantaggi tangibili. Riducendo in modo significativo i tempi e le risorse di sviluppo, DevOps low-code consente alle aziende di sfruttare le opportunità dei mercati emergenti e ottenere un vantaggio competitivo in un panorama digitale in rapida evoluzione.

Inoltre, DevOps low-code democratizza lo sviluppo del software consentendo alle parti interessate non tecniche, note come sviluppatori cittadini, di partecipare attivamente al processo di sviluppo dell'applicazione. Questo approccio collaborativo garantisce che un pool diversificato di competenze e prospettive venga utilizzato in modo efficace nella creazione di prodotti software di alta qualità che si rivolgono a un'ampia varietà di utenti finali.

L'ampio ambiente di sviluppo integrato (IDE) di AppMaster facilita la collaborazione senza soluzione di continuità tra i vari membri del team, indipendentemente dalle loro competenze tecniche e dai loro ruoli. Utilizzando la piattaforma AppMaster, anche un singolo sviluppatore può creare una soluzione software completa che comprende un server backend, un sito Web, un portale clienti e applicazioni mobili native.

In conclusione, DevOps low-code rappresenta un cambiamento dinamico nel paradigma di sviluppo software, favorendo l’automazione dei processi, la distribuzione rapida delle applicazioni e una migliore collaborazione tra team interfunzionali. Piattaforme come AppMaster forniscono un ecosistema completo che consente alle organizzazioni di abbracciare DevOps low-code, pipeline CI/CD semplificate e metodologie di sviluppo agili per creare soluzioni software scalabili e di alta qualità che soddisfano i diversi requisiti del settore.