DevOps ذات التعليمات البرمجية المنخفضة

يعد DevOps Low-code أسلوبًا مبتكرًا لتبسيط عمليات تطوير البرامج والعمليات من خلال الاستفادة من الأنظمة الأساسية low-code ، والتي تتيح التطوير السريع للتطبيقات وتسليمها بأقل قدر من جهود الترميز اليدوي. وقد ظهر هذا النهج كاستجابة للتحديات العديدة المرتبطة بمنهجيات تطوير البرمجيات التقليدية، مثل إجراءات الترميز التي تستغرق وقتًا طويلاً، وارتفاع تكلفة الموارد، والافتقار إلى المرونة في الاستجابة لمتطلبات العمل المتغيرة باستمرار. تعمل DevOps Low-code على تسهيل التكامل السلس بين سير عمل التطوير والعمليات، وبالتالي تعزيز الإنتاجية والتعاون بين الفرق متعددة الوظائف مع تقليل وقت الوصول إلى السوق بشكل كبير للحصول على حلول برمجية عالية الجودة.

في سياق تطوير low-code ، تعد AppMaster منصة جديرة بالملاحظة no-code تمكن المستخدمين من إنشاء تطبيقات خلفية متطورة وويب وتطبيقات الهاتف المحمول من خلال واجهة التصميم المرئي البديهية. باستخدام AppMaster ، يمكن للمطورين تحديد نماذج البيانات، وتصميم العمليات التجارية، وإنشاء endpoints REST API وWSS للتطبيقات الخلفية دون عناء. بالإضافة إلى ذلك، يمكنهم تطوير واجهات مستخدم تفاعلية وجذابة بصريًا لكل من تطبيقات الويب والهاتف المحمول باستخدام أسلوب drag-and-drop الخاص بالمنصة.

تعزز منهجية DevOps ذات التعليمات low-code العديد من الفوائد، بما في ذلك تسليم البرامج بشكل أسرع، وتقليل تكاليف التشغيل، وتحسين سرعة الحركة في استيعاب متطلبات العمل المتغيرة. يكشف استطلاع أجرته شركة ماكينزي أن الأنظمة الأساسية low-code يمكنها تسريع تطوير التطبيقات بما يصل إلى عشرة أضعاف وخفض تكاليف تطوير التطبيقات بنحو ثلاثة أضعاف مقارنة بالطرق التقليدية.

تتيح عمليات DevOps Low-code التكامل المستمر الآلي وعمليات التسليم المستمر (CI/CD) من خلال تسهيل إنشاء التعليمات البرمجية ونشرها. يعمل زر "النشر" القوي في AppMaster على تمكين المطورين من إنشاء أكواد المصدر تلقائيًا، وتجميع التطبيقات، وتشغيل الاختبارات، والتعبئة في حاويات Docker (للتطبيقات الخلفية)، والنشر على السحابة. من خلال تبسيط مسار CI/CD، تعمل DevOps ذات low-code على تقليل التدخل اليدوي المطلوب، وبالتالي تقليل مخاطر الأخطاء البشرية وتحسين جودة المنتج بشكل عام.

من خلال إنشاء تطبيقات من الصفر مع كل تغيير في المخططات، يزيل AppMaster تمامًا الديون التقنية. تضمن هذه الميزة الفريدة أن يتمكن المستخدمون من تكييف تطبيقاتهم بشكل مستمر مع المتطلبات المتطورة دون تكبد تكاليف أو جهود إضافية. علاوة على ذلك، يدعم AppMaster التوافق مع قواعد البيانات المتوافقة مع Postgresql كقاعدة بيانات أساسية، وبالتالي تعزيز إمكانية التوسع لحالات الاستخدام ذات التحميل العالي والمؤسسات.

تسمح عمليات DevOps Low-code للمؤسسات ببناء ونشر التطبيقات التي تلبي مختلف قطاعات الصناعة وحالات الاستخدام بسرعة. تشمل بعض الأمثلة البارزة أنظمة إدارة علاقات العملاء (CRM)، وحلول تخطيط موارد المؤسسات (ERP)، وأنظمة إدارة المحتوى (CMS).

إن اعتماد DevOps ذو low-code له تأثير مباشر على الوقت مقابل القيمة (TTV) للمؤسسة، والذي يشير إلى الوقت الذي يستغرقه تطبيق أو ميزة جديدة لتقديم فوائد ملموسة. من خلال تقليل وقت التطوير وموارده بشكل كبير، تتيح عمليات DevOps low-code للشركات الاستفادة من فرص الأسواق الناشئة واكتساب ميزة تنافسية في مشهد رقمي سريع التطور.

علاوة على ذلك، تعمل DevOps low-code على إضفاء الطابع الديمقراطي على تطوير البرمجيات من خلال تمكين أصحاب المصلحة غير التقنيين، المعروفين باسم المطورين المواطنين، من المشاركة بنشاط في عملية تطوير التطبيقات. يضمن هذا النهج التعاوني استخدام مجموعة متنوعة من المهارات ووجهات النظر بشكل فعال في تشكيل منتجات برمجية عالية الجودة تلبي احتياجات مجموعة واسعة من المستخدمين النهائيين.

تعمل بيئة التطوير المتكاملة (IDE) الخاصة بـ AppMaster على تسهيل التعاون السلس بين مختلف أعضاء الفريق، بغض النظر عن خبراتهم الفنية وأدوارهم. باستخدام منصة AppMaster ، يمكن لمطور مواطن واحد إنشاء حل برمجي واسع النطاق يشمل الواجهة الخلفية للخادم، وموقع الويب، وبوابة العملاء، وتطبيقات الهاتف المحمول الأصلية.

في الختام، تمثل DevOps low-code تحولًا ديناميكيًا في نموذج تطوير البرمجيات، وتعزيز أتمتة العمليات، والتسليم السريع للتطبيقات، وتعزيز التعاون بين الفرق متعددة الوظائف. توفر الأنظمة الأساسية مثل AppMaster نظامًا بيئيًا شاملاً للمؤسسات لتبني DevOps low-code ، وخطوط أنابيب CI/CD المبسطة، ومنهجيات التطوير السريعة لإنشاء حلول برمجية عالية الجودة وقابلة للتطوير تلبي متطلبات الصناعة المتنوعة.