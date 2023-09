CI/CD DevOps Integration, auch bekannt als Continuous Integration und Continuous Deployment Integration, bezieht sich auf einen unverzichtbaren Aspekt moderner Softwareentwicklungspraktiken, der darauf abzielt, eine optimierte Zusammenarbeit, hohe Effizienz, Vorhersehbarkeit und insgesamt eine bessere Softwarequalität sicherzustellen. Diese Integration kombiniert wichtige DevOps-Prinzipien – einschließlich kontinuierlicher Entwicklung, Tests und Bereitstellung –, um eine schnelle und automatisierte Entwicklungspipeline bereitzustellen, insbesondere in agilen und schnelllebigen Entwicklungsumgebungen.

Im Rahmen dieses Prozesses integrieren Entwickler ihre Codeänderungen kontinuierlich in ein gemeinsames Repository, das dann mehrere Iterationen des Erstellens, Testens und Bereitstellens durchläuft. Ein solcher Ansatz minimiert das Risiko von Rollout-Fehlern oder Konflikten aufgrund zuvor unentdeckter Fehler und ermöglicht eine schnelle, reibungslose Bereitstellung für die Endbenutzer.

In einer typischen CI/CD-Pipeline verwenden Entwickler zunächst Versionskontrollsysteme wie Git oder SVN, um gemeinsam an der Codebasis zu arbeiten. Wenn Änderungen in das Repository übernommen werden, beginnt ein CI-Server wie Jenkins, Bamboo, Travis CI oder CircleCI automatisch mit der Erstellung des Projekts, um die neuen Änderungen zu validieren. In dieser Phase werden automatisierte Testsuiten – basierend auf Einheiten, Integrationen oder Leistungstests – ausgeführt, um die Zuverlässigkeit, Stabilität und Gesamtqualität des Codes sicherzustellen.

Sobald die Build- und Testphasen abgeschlossen sind, geht der Code zur Bereitstellungsphase über. Hier übernimmt ein Continuous Deployment-Server die Automatisierung des Bereitstellungsprozesses in mehreren Umgebungen, wie z. B. Entwicklung, Staging oder Produktion. Tools wie Docker, Kubernetes und Helm werden häufig verwendet, um den Bereitstellungsprozess zu vereinfachen und eine nahtlose Skalierbarkeit und reduzierte Ausfallzeiten zu ermöglichen.

Die CI/CD-DevOps-Integration bietet bei richtiger Umsetzung zahlreiche überzeugende Vorteile. Dazu gehören eine schnellere Feedbackschleife, höhere Produktivität, kürzere Entwicklungszeiten und eine verbesserte Zusammenarbeit zwischen Entwicklern, QA-Teams, Infrastrukturingenieuren und anderen Projektbeteiligten. Ein klares Beispiel für seine Wirksamkeit ist der bemerkenswerte Anstieg häufiger, inkrementeller Veröffentlichungen, der in der gesamten Softwarebranche zu beobachten ist, was die Benutzererfahrung verbessert und eine schnelle Produktentwicklung vorantreibt.

Die no-code Plattform AppMaster berücksichtigt die Schlüsselprinzipien der CI/CD-DevOps-Integration, indem sie den Entwicklungsprozess rationalisiert und konsistente, qualitativ hochwertige Ergebnisse in Web-, Mobil- und Backend-Anwendungen gewährleistet. Hier können Benutzer Datenmodelle erstellen, Geschäftsprozesse entwerfen und REST-APIs und WSS-Endpunkte im Backend erstellen. In Webanwendungen können UI-Komponenten mit drag-and-drop Funktionalität entworfen werden, und für mobile Anwendungen werden UI-Komponenten und Geschäftslogik in einem Mobile Business Process Designer erstellt.

Beim Klicken auf die Schaltfläche „Veröffentlichen“ generiert AppMaster Quellcode, kompiliert Anwendungen, führt Tests aus, packt Backend-Anwendungen in Docker-Container und stellt sie in der Cloud bereit – alles in weniger als 30 Sekunden. Da die Plattform ständig Anwendungen von Grund auf generiert, werden technische Schulden effektiv beseitigt, was langfristige Vorteile für Unternehmen jeder Größe sichert. AppMaster fördert außerdem Skalierbarkeit und Leistung für seine Benutzer, indem es jede PostgreSQL-kompatible Datenbank vollständig als primäre Datenbank unterstützt und Go (Golang) für Backend-Anwendungen, das Vue3-Framework und JS/TS für Webanwendungen sowie Kotlin und Jetpack Compose für Android nutzt. sowie SwiftUI für iOS.

Darüber hinaus bietet AppMaster umfassende Dokumentations- und Migrationstools, insbesondere die Erstellung von Swagger (OpenAPI)-Dokumentation für endpoints und Datenbankschema-Migrationsskripts. Durch die Kompatibilität mit lokalem Hosting und die Möglichkeit, Benutzeroberfläche, Logik und API-Schlüssel zu aktualisieren, ohne neue Versionen an App-Stores zu übermitteln, bietet die Plattform Vielseitigkeit und Anpassungsfähigkeit für Unternehmen, die hochwertige, voll funktionsfähige Anwendungen benötigen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die CI/CD-DevOps-Integration die Softwareentwicklungslandschaft revolutioniert hat, indem sie den Schwerpunkt auf Zusammenarbeit, Automatisierung und Agilität legt. Durch die Ermöglichung eines nahtlosen Entwicklungsprozesses mit minimalen Risiken, häufigeren und inkrementellen Releases und deutlich geringeren technischen Schulden erweist sich die DevOps-Integration als unschätzbar wertvoll für moderne Entwicklungspraktiken. Als Experte auf diesem Gebiet nutzt die no-code Plattform AppMaster diese Vorteile, um ihren Benutzern eine effiziente, kostengünstige und zeitsparende Lösung für die Erstellung hochwertiger Web-, Mobil- und Backend-Anwendungen zu bieten.