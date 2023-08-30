CI/CD DevOps 集成，也称为持续集成和持续部署集成，是指现代软件开发实践中不可或缺的一个方面，旨在确保简化协作、高效率、可预测性和更好的整体软件质量。这种集成结合了关键的 DevOps 原则（包括持续开发、测试和交付），以提供快速、自动化的开发管道，特别是在敏捷和快节奏的开发环境中。

在此过程中，开发人员不断地将代码更改集成到共享存储库中，然后进行构建、测试和部署的多次迭代。这种方法可以最大限度地减少由于之前未检测到的错误而导致的推出失败或冲突的风险，并允许快速、无摩擦地交付给最终用户。

在典型的 CI/CD 管道中，开发人员首先使用 Git 或 SVN 等版本控制系统在代码库上协作工作。当更改提交到存储库时，CI 服务器（例如 Jenkins、Bamboo、Travis CI 或 CircleCI）会自动开始构建项目以验证新更改。在此阶段执行基于单元、集成或性能测试的自动化测试套件，以确保代码的可靠性、稳定性和整体质量。

构建和测试阶段结束后，代码将进入部署阶段。在这里，持续部署服务器接管，将交付过程自动化到多个环境，例如开发、登台或生产。 Docker、Kubernetes 和 Helm 等工具通常用于简化部署过程，实现无缝可扩展性并减少停机时间。

如果正确实施，CI/CD DevOps 集成可提供许多引人注目的优势。其中包括更快的反馈循环、提高生产力、缩短开发时间以及改进开发人员、QA 团队、基础设施工程师和其他项目利益相关者之间的协作。其有效性的一个明显例子是在整个软件行业中可以观察到的频繁增量发布的显着增加，从而增强了用户体验并推动了产品的快速发展。

AppMaster no-code平台通过简化开发流程并确保 Web、移动和后端应用程序获得一致、高质量的结果，遵循 CI/CD DevOps 集成的关键原则。在这里，用户可以构建数据模型、设计业务流程并在后端创建 REST API 和 WSS 端点。在 Web 应用程序中，可以使用drag-and-drop功能来设计 UI 组件，而对于移动应用程序，UI 组件和业务逻辑是在移动业务流程设计器中创建的。

按下“发布”按钮后， AppMaster会生成源代码、编译应用程序、运行测试、将后端应用程序打包到 Docker 容器并部署到云端，所有这些都在 30 秒内完成。由于该平台不断从头开始生成应用程序，因此有效消除了技术债务，确保了各种规模的企业的长期利益。 AppMaster还通过完全支持任何与 PostgreSQL 兼容的数据库作为其主数据库，并利用 Go (golang) 作为后端应用程序，利用 Vue3 框架和 JS/TS 来支持 Web 应用程序，以及利用 Kotlin 和Jetpack Compose来支持 Android，从而提高用户的可扩展性和性能。以及适用于 iOS 的SwiftUI 。

此外， AppMaster提供全面的文档和迁移工具，特别是为服务器endpoints生成 Swagger (OpenAPI) 文档和数据库模式迁移脚本。该平台兼容本地托管，并且能够更新 UI、逻辑和 API 密钥，而无需向应用程序商店提交新版本，因此为需要高质量、功能齐全的应用程序的企业提供了多功能性和适应性。

总之，CI/CD DevOps 集成通过强调协作、自动化和敏捷性彻底改变了软件开发环境。通过以最小的风险、更频繁和增量的发布以及显着减少的技术债务实现无缝开发流程，DevOps 集成对于现代开发实践来说具有无价的价值。作为该领域的专家， AppMaster no-code平台利用这些优势为用户提供高效、经济且省时的解决方案，用于构建高质量的 Web、移动和后端应用程序。