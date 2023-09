L'intégration CI/CD DevOps, également connue sous le nom d'intégration continue et d'intégration de déploiement continu, fait référence à un aspect indispensable des pratiques modernes de développement de logiciels visant à garantir une collaboration rationalisée, une efficacité élevée, une prévisibilité et une meilleure qualité globale des logiciels. Cette intégration combine les principes clés du DevOps, notamment le développement, les tests et la livraison continus, pour fournir un pipeline de développement rapide et automatisé, en particulier dans des environnements de développement agiles et au rythme rapide.

Dans le cadre de ce processus, les développeurs intègrent continuellement leurs modifications de code dans un référentiel partagé, qui subit ensuite plusieurs itérations de création, de test et de déploiement. Une telle approche minimise le risque d'échecs de déploiement ou de conflits dus à des bogues non détectés auparavant et permet une livraison rapide et sans friction aux utilisateurs finaux.

Dans un pipeline CI/CD typique, les développeurs commencent par utiliser des systèmes de contrôle de version comme Git ou SVN pour travailler en collaboration sur la base de code. Lorsque les modifications sont validées dans le référentiel, un serveur CI tel que Jenkins, Bamboo, Travis CI ou CircleCI démarre automatiquement la construction du projet pour valider les nouvelles modifications. Des suites de tests automatisés, basés sur des tests d'unités, d'intégrations ou de performances, sont exécutés à ce stade pour garantir la fiabilité, la stabilité et la qualité globale du code.

Une fois les phases de build et de test terminées, le code passe à l'étape de déploiement. Ici, un serveur de déploiement continu prend le relais, automatisant le processus de livraison vers plusieurs environnements, tels que le développement, la préparation ou la production. Des outils tels que Docker, Kubernetes et Helm sont souvent utilisés pour simplifier le processus de déploiement, permettant une évolutivité transparente et une réduction des temps d'arrêt.

L'intégration CI/CD DevOps offre de nombreux avantages convaincants lorsqu'elle est mise en œuvre correctement. Parmi ceux-ci figurent une boucle de rétroaction plus rapide, une productivité accrue, des temps de développement réduits et une collaboration améliorée entre les développeurs, les équipes d'assurance qualité, les ingénieurs d'infrastructure et les autres parties prenantes du projet. Un exemple clair de son efficacité est l’augmentation remarquable du nombre de versions fréquentes et incrémentielles que l’on peut observer dans l’ensemble de l’industrie du logiciel, améliorant l’expérience utilisateur et entraînant une évolution rapide des produits.

La plate-forme no-code AppMaster adopte les principes clés de l'intégration DevOps CI/CD en rationalisant le processus de développement et en garantissant des résultats cohérents et de haute qualité dans les applications Web, mobiles et backend. Ici, les utilisateurs peuvent créer des modèles de données, concevoir des processus métier et créer des API REST et des points de terminaison WSS sur le backend. Dans les applications Web, les composants d'interface utilisateur peuvent être conçus avec une fonctionnalité drag-and-drop, et pour les applications mobiles, les composants d'interface utilisateur et la logique métier sont créés dans un concepteur de processus métier mobile.

En appuyant sur le bouton « Publier », AppMaster génère le code source, compile les applications, exécute des tests, regroupe les applications backend dans des conteneurs Docker et les déploie sur le cloud, le tout en moins de 30 secondes. Comme la plateforme génère constamment des applications à partir de zéro, la dette technique est effectivement éliminée, garantissant ainsi des avantages à long terme aux entreprises de toutes tailles. AppMaster favorise également l'évolutivité et les performances pour ses utilisateurs en prenant entièrement en charge toute base de données compatible PostgreSQL comme base de données principale et en utilisant Go (golang) pour les applications backend, le framework Vue3 et JS/TS pour les applications Web, ainsi que Kotlin et Jetpack Compose pour Android. ainsi que SwiftUI pour iOS.

De plus, AppMaster fournit une documentation complète et des outils de migration, générant notamment une documentation Swagger (OpenAPI) pour endpoints du serveur et des scripts de migration de schéma de base de données. Grâce à la compatibilité avec l'hébergement sur site et à la possibilité de mettre à jour les clés de l'interface utilisateur, de la logique et de l'API sans soumettre de nouvelles versions aux magasins d'applications, la plate-forme offre polyvalence et adaptabilité aux entreprises ayant besoin d'applications entièrement fonctionnelles de haute qualité.

En conclusion, l'intégration CI/CD DevOps a révolutionné le paysage du développement logiciel en mettant l'accent sur la collaboration, l'automatisation et l'agilité. En permettant un processus de développement transparent avec des risques minimes, des versions plus fréquentes et incrémentielles et une dette technique considérablement réduite, l'intégration DevOps s'avère inestimable pour les pratiques de développement modernes. En tant qu'expert dans le domaine, la plateforme no-code AppMaster exploite ces avantages pour offrir à ses utilisateurs une solution efficace, rentable et permettant de gagner du temps pour créer des applications Web, mobiles et backend de haute qualité.