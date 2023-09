Integração CI/CD DevOps, também conhecida como Integração Contínua e Integração de Implantação Contínua, refere-se a um aspecto indispensável das práticas modernas de desenvolvimento de software que visa garantir colaboração simplificada, alta eficiência, previsibilidade e melhor qualidade geral de software. Essa integração combina princípios-chave de DevOps — incluindo desenvolvimento, testes e entrega contínuos — para fornecer um pipeline de desenvolvimento rápido e automatizado, especialmente em ambientes de desenvolvimento ágeis e de ritmo acelerado.

Nesse processo, os desenvolvedores integram continuamente suas alterações de código em um repositório compartilhado, que então passa por diversas iterações de construção, teste e implantação. Essa abordagem minimiza o risco de falhas ou conflitos de implementação devido a bugs não detectados anteriormente e permite uma entrega rápida e sem atrito aos usuários finais.

Em um pipeline típico de CI/CD, os desenvolvedores começam usando sistemas de controle de versão como Git ou SVN para trabalhar colaborativamente na base de código. Quando as alterações são confirmadas no repositório, um servidor de CI como Jenkins, Bamboo, Travis CI ou CircleCI inicia automaticamente a construção do projeto para validar as novas alterações. Conjuntos de testes automatizados – baseados em unidades, integrações ou testes de desempenho – são executados neste estágio para garantir a confiabilidade, estabilidade e qualidade geral do código.

Terminadas as fases de construção e teste, o código segue para o estágio de implantação. Aqui, um servidor de implantação contínua assume o controle, automatizando o processo de entrega para vários ambientes, como desenvolvimento, preparação ou produção. Ferramentas como Docker, Kubernetes e Helm são frequentemente usadas para simplificar o processo de implantação, permitindo escalabilidade perfeita e tempo de inatividade reduzido.

A integração CI/CD DevOps oferece inúmeras vantagens atraentes quando implementada corretamente. Entre eles estão um ciclo de feedback mais rápido, maior produtividade, tempos de desenvolvimento reduzidos e melhor colaboração entre desenvolvedores, equipes de controle de qualidade, engenheiros de infraestrutura e outras partes interessadas no projeto. Um exemplo claro da sua eficácia é o aumento notável de lançamentos incrementais frequentes que podem ser observados em toda a indústria de software, melhorando a experiência do utilizador e impulsionando a rápida evolução dos produtos.

A plataforma no-code AppMaster adota os princípios-chave da integração CI/CD DevOps, simplificando o processo de desenvolvimento e garantindo resultados consistentes e de alta qualidade em aplicativos web, móveis e back-end. Aqui, os usuários podem construir modelos de dados, projetar processos de negócios e criar APIs REST e WSS Endpoints no back-end. Em aplicativos da web, os componentes de UI podem ser projetados com a funcionalidade drag-and-drop e, para aplicativos móveis, os componentes de UI e a lógica de negócios são criados em um designer de Processo de Negócios Móveis.

Ao pressionar o botão ‘Publicar’, AppMaster gera código-fonte, compila aplicativos, executa testes, empacota aplicativos de back-end em contêineres Docker e implanta na nuvem, tudo em menos de 30 segundos. Como a plataforma gera constantemente aplicativos do zero, o débito técnico é efetivamente eliminado, garantindo benefícios de longo prazo para empresas de todos os tamanhos. AppMaster também promove escalabilidade e desempenho para seus usuários, oferecendo suporte total a qualquer banco de dados compatível com PostgreSQL como banco de dados primário e utilizando Go (golang) para aplicativos de back-end, estrutura Vue3 e JS/TS para aplicativos da web, e Kotlin e Jetpack Compose para Android. bem como SwiftUI para iOS.

Além disso, AppMaster fornece documentação abrangente e ferramentas de migração, gerando principalmente documentação Swagger (OpenAPI) para endpoints de servidor e scripts de migração de esquema de banco de dados. Com compatibilidade com hospedagem local e capacidade de atualizar UI, lógica e chaves de API sem enviar novas versões para lojas de aplicativos, a plataforma oferece versatilidade e adaptabilidade para empresas que precisam de aplicativos totalmente funcionais e de alta qualidade.

Concluindo, a integração CI/CD DevOps revolucionou o cenário de desenvolvimento de software, enfatizando a colaboração, a automação e a agilidade. Ao permitir um processo de desenvolvimento contínuo com riscos mínimos, lançamentos mais frequentes e incrementais e consideravelmente menos dívida técnica, a integração DevOps revela-se inestimável para práticas modernas de desenvolvimento. Como especialista na área, a plataforma no-code AppMaster aproveita essas vantagens para oferecer a seus usuários uma solução eficiente, econômica e que economiza tempo para a construção de aplicativos web, móveis e de back-end de alta qualidade.