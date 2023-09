Integracja CI/CD DevOps, znana również jako Continuous Integration i Continuous Deployment Integration, odnosi się do niezbędnego aspektu nowoczesnych praktyk tworzenia oprogramowania, którego celem jest zapewnienie usprawnionej współpracy, wysokiej wydajności, przewidywalności i lepszej ogólnej jakości oprogramowania. Integracja ta łączy w sobie kluczowe zasady DevOps — w tym ciągły rozwój, testowanie i dostarczanie — w celu zapewnienia szybkiego i zautomatyzowanego procesu programowania, szczególnie w zwinnych i dynamicznych środowiskach programistycznych.

W ramach tego procesu programiści stale integrują zmiany w kodzie we wspólnym repozytorium, które następnie przechodzi wiele iteracji budowania, testowania i wdrażania. Takie podejście minimalizuje ryzyko niepowodzeń wdrożeniowych lub konfliktów spowodowanych wcześniej niewykrytymi błędami i pozwala na szybką, bezproblemową dostawę do użytkowników końcowych.

W typowym procesie CI/CD programiści zaczynają od wykorzystania systemów kontroli wersji, takich jak Git lub SVN, do wspólnej pracy nad bazą kodu. Po zatwierdzeniu zmian w repozytorium serwer CI, taki jak Jenkins, Bamboo, Travis CI lub CircleCI, automatycznie rozpoczyna budowanie projektu w celu sprawdzenia nowych zmian. Na tym etapie wykonywane są zautomatyzowane zestawy testów — oparte na testach jednostkowych, integracyjnych lub wydajnościowych — aby zapewnić niezawodność, stabilność i ogólną jakość kodu.

Po zakończeniu faz kompilacji i testowania kod przechodzi do etapu wdrażania. Tutaj przejmuje serwer Continuous Deployment, automatyzując proces dostarczania do wielu środowisk, takich jak programowanie, przemieszczanie lub produkcja. Narzędzia takie jak Docker, Kubernetes i Helm są często używane w celu uproszczenia procesu wdrażania, umożliwiając płynną skalowalność i skrócenie przestojów.

Integracja CI/CD DevOps oferuje wiele istotnych korzyści, jeśli jest prawidłowo wdrożona. Należą do nich szybsza pętla informacji zwrotnej, zwiększona produktywność, skrócony czas programowania i lepsza współpraca między programistami, zespołami kontroli jakości, inżynierami infrastruktury i innymi interesariuszami projektu. Wyraźnym przykładem jego skuteczności jest niezwykły wzrost częstych, przyrostowych wydań, które można zaobserwować w całej branży oprogramowania, poprawiających doświadczenie użytkownika i napędzających szybką ewolucję produktów.

Platforma AppMaster no-code uwzględnia kluczowe zasady integracji CI/CD DevOps, usprawniając proces programowania i zapewniając spójne, wysokiej jakości wyniki w aplikacjach internetowych, mobilnych i backendowych. Tutaj użytkownicy mogą budować modele danych, projektować procesy biznesowe oraz tworzyć interfejsy API REST i punkty końcowe WSS na zapleczu. W aplikacjach internetowych komponenty interfejsu użytkownika można projektować za pomocą funkcji drag-and-drop, a w przypadku aplikacji mobilnych komponenty interfejsu użytkownika i logika biznesowa są tworzone w kreatorze mobilnych procesów biznesowych.

Po naciśnięciu przycisku „Publikuj” AppMaster generuje kod źródłowy, kompiluje aplikacje, uruchamia testy, pakuje aplikacje zaplecza do kontenerów Docker i wdraża je w chmurze – a wszystko to w czasie krótszym niż 30 sekund. Dzięki temu, że platforma stale generuje aplikacje od podstaw, dług techniczny jest skutecznie eliminowany, zapewniając długoterminowe korzyści firmom każdej wielkości. AppMaster zwiększa także skalowalność i wydajność swoich użytkowników, w pełni obsługując dowolną bazę danych kompatybilną z PostgreSQL jako podstawową bazę danych i wykorzystując Go (golang) dla aplikacji backendowych, framework Vue3 i JS/TS dla aplikacji internetowych oraz Kotlin i Jetpack Compose dla Androida, a także SwiftUI dla iOS.

Ponadto AppMaster zapewnia kompleksową dokumentację i narzędzia do migracji, w szczególności generując dokumentację Swagger (OpenAPI) dla endpoints serwera i skrypty migracji schematu bazy danych. Dzięki kompatybilności z hostingiem lokalnym oraz możliwości aktualizowania interfejsu użytkownika, logiki i kluczy API bez przesyłania nowych wersji do sklepów z aplikacjami, platforma oferuje wszechstronność i możliwości adaptacji dla firm potrzebujących wysokiej jakości, w pełni funkcjonalnych aplikacji.

Podsumowując, integracja CI/CD DevOps zrewolucjonizowała krajobraz tworzenia oprogramowania, kładąc nacisk na współpracę, automatyzację i elastyczność. Umożliwiając płynny proces programowania przy minimalnym ryzyku, częstszych i przyrostowych wydaniach oraz znacznie mniejszym długu technicznym, integracja DevOps okazuje się nieoceniona w nowoczesnych praktykach programistycznych. Będąc ekspertem w tej dziedzinie, platforma AppMaster no-code wykorzystuje te zalety, aby zaoferować swoim użytkownikom wydajne, ekonomiczne i oszczędzające czas rozwiązanie do tworzenia wysokiej jakości aplikacji internetowych, mobilnych i backendowych.