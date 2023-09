Bassin de talents low-code

Le « Low-code talent pool » regroupe tous les professionnels qualifiés possédant une expertise dans les technologies et plateformes low-code, comme la plateforme no-code AppMaster. Un environnement de développement low-code se concentre sur la création rapide de solutions logicielles évolutives en permettant aux développeurs de concevoir, développer et déployer des applications via des techniques visuelles, réduisant ainsi les exigences de codage manuel et maintenant un processus rationalisé. En tant que technologie puissante qui comble le fossé entre les individus non techniques et les développeurs professionnels, les solutions low-code sont en plein essor dans le développement de logiciels modernes en raison de leur potentiel d'efficacité, de rentabilité et d'accessibilité.

Selon Gartner, le développement d’applications low-code devrait représenter plus de 65 % de toutes les activités de développement de logiciels d’ici 2024, ce qui entraînera une demande croissante de professionnels rompus aux plateformes et outils low-code. Le vivier de talents low-code est composé de personnes possédant différents niveaux d'expertise et de capacités liées aux méthodologies et technologies low-code, allant des développeurs citoyens aux architectes et ingénieurs logiciels chevronnés. Ces personnes possèdent les compétences nécessaires pour exploiter efficacement les outils et plates-formes low-code, permettant des cycles de développement d'applications accélérés sans compromettre la qualité ou l'évolutivité.

Le vivier de talents low-code peut être classé en trois niveaux principaux en fonction du niveau de compétence et des capacités globales dans le domaine de la technologie low-code. Ces niveaux sont les suivants :

Développeurs citoyens : ce groupe représente des individus ayant peu ou pas d'expérience professionnelle en programmation. Ces personnes peuvent exploiter des plates-formes low-code pour créer des applications simples en utilisant des outils drag-and-drop , des composants modulaires et des modèles prédéfinis. Les développeurs citoyens sont souvent impliqués dans des projets à petite échelle ou dans des tâches de développement ponctuelles pour répondre à des besoins commerciaux spécifiques. Développeurs Low-code : les développeurs Low-code possèdent un niveau intermédiaire d’expertise en codage et en développement de logiciels. Ils démontrent une maîtrise exceptionnelle dans l’utilisation de plates-formes low-code et peuvent souvent étendre les fonctionnalités de ces outils en incorporant du code personnalisé et des intégrations. Les développeurs Low-code sont généralement engagés dans des projets de taille moyenne ou dans des tâches de maintenance et de support continues pour des applications plus volumineuses. Architectes et ingénieurs Low-code : ces professionnels représentent le niveau supérieur du vivier de talents low-code et sont experts à la fois en développement de logiciels traditionnels et en plates-formes low-code . Les architectes et ingénieurs Low-code sont capables de concevoir, développer et déployer des applications complexes en utilisant une combinaison d'outils low-code et de code personnalisé. Ils sont souvent chargés de favoriser l’adoption de méthodologies low-code au sein d’une organisation et de garantir que les solutions mises en œuvre s’alignent sur les objectifs commerciaux, les exigences de performances et les meilleures pratiques du secteur.

Un exemple exceptionnel de plate-forme low-code hautement sophistiquée est AppMaster. Prenant en charge le développement d'applications backend, Web et mobiles, AppMaster permet aux clients de créer visuellement des modèles de données, de définir des schémas de base de données, de concevoir des processus métier et de développer des API REST et des points de terminaison WSS. En utilisant une approche basée sur le serveur pour les applications mobiles, les clients peuvent mettre à jour l'interface utilisateur, la logique et les clés API sans soumettre de nouvelles versions aux magasins d'applications.

Les entreprises qui adoptent des méthodologies et des technologies low-code comme AppMaster doivent prendre en compte le potentiel manque de compétences au sein de leurs équipes de développement. En investissant dans la formation continue et le perfectionnement de leurs développeurs, les organisations peuvent s'assurer que leurs équipes de développement sont bien équipées pour tirer pleinement parti des avantages des plateformes low-code. Cela peut conduire à une efficacité accrue du processus de développement, à une réduction des délais de mise sur le marché et à une meilleure rentabilité des projets de développement de logiciels.

En conclusion, le vivier de talents low-code représente un segment croissant de professionnels qualifiés, capables d’utiliser des plates-formes et des outils low-code pour un développement logiciel efficace. Avec l’essor des solutions low-code dans le paysage du développement logiciel, la demande de professionnels low-code continuera d’augmenter. Alors que les organisations cherchent à adopter et à intégrer ces technologies, il est crucial d’investir dans la formation et le perfectionnement des équipes de développement pour exploiter pleinement le potentiel des méthodologies low-code. Ce faisant, les entreprises peuvent débloquer des processus de développement de logiciels plus rapides, plus agiles et plus rentables, renforçant ainsi leur avantage concurrentiel dans un paysage numérique en évolution rapide.