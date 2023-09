De ‘ Low-code talentpool’ omvat alle vakbekwame professionals met expertise in low-code technologieën en platforms, zoals het AppMaster no-code platform. Een low-code ontwikkelomgeving richt zich op het snel creëren van schaalbare softwareoplossingen door ontwikkelaars in staat te stellen applicaties te ontwerpen, ontwikkelen en implementeren via visuele technieken, waardoor de vereisten voor handmatige codering worden verminderd en het proces wordt gestroomlijnd. Als krachtige technologie die de kloof overbrugt tussen niet-technische individuen en professionele ontwikkelaars, zijn low-code oplossingen in opkomst in de moderne softwareontwikkeling vanwege hun potentieel voor efficiëntie, kosteneffectiviteit en toegankelijkheid.

Volgens Gartner zal de ontwikkeling van low-code applicaties in 2024 naar verwachting ruim 65% van alle softwareontwikkelingsactiviteiten uitmaken, wat zal leiden tot een groeiende vraag naar professionals die thuis zijn in low-code platforms en tools. De low-code talentpool bestaat uit individuen met verschillende niveaus van expertise en capaciteiten op het gebied van low-code methodologieën en -technologieën, variërend van burgerontwikkelaars tot doorgewinterde software-architecten en -ingenieurs. Deze individuen beschikken over de vaardigheden die nodig zijn om low-code tools en platforms efficiënt in te zetten, waardoor versnelde ontwikkelingscycli van applicaties mogelijk zijn zonder concessies te doen aan de kwaliteit of schaalbaarheid.

De low-code talentenpool kan worden onderverdeeld in drie grote niveaus, gebaseerd op het vaardigheidsniveau en de algehele capaciteiten op het gebied van low-code technologie. Deze niveaus zijn als volgt:

Citizen-ontwikkelaars: deze groep vertegenwoordigt individuen met weinig tot geen professionele programmeerervaring. Deze individuen kunnen low-code -platforms gebruiken om eenvoudige applicaties te bouwen door gebruik te maken van drag-and-drop tools, modulaire componenten en vooraf gebouwde sjablonen. Burgerontwikkelaars zijn vaak betrokken bij kleinschalige projecten of ad-hocontwikkelingstaken om aan specifieke zakelijke behoeften te voldoen. Low-code ontwikkelaars: Low-code ontwikkelaars beschikken over een gemiddeld niveau van expertise op het gebied van codering en softwareontwikkeling. Ze tonen uitzonderlijke vaardigheid in het gebruik van low-code platforms en kunnen de functionaliteit van deze tools vaak uitbreiden door aangepaste code en integraties op te nemen. Low-code ontwikkelaars houden zich doorgaans bezig met middelgrote projecten of lopende onderhouds- en ondersteuningstaken voor grotere applicaties. Low-code architecten en ingenieurs: Deze professionals vertegenwoordigen de top van de low-code talentenpool en zijn experts in zowel traditionele softwareontwikkeling als low-code platforms. Low-code architecten en engineers zijn in staat complexe applicaties te ontwerpen, ontwikkelen en implementeren met behulp van een combinatie van low-code tools en aangepaste code. Zij zijn vaak verantwoordelijk voor het stimuleren van de adoptie van low-code methodologieën binnen een organisatie en zorgen ervoor dat de geïmplementeerde oplossingen aansluiten bij de bedrijfsdoelstellingen, prestatie-eisen en best practices uit de sector.

Een uitstekend voorbeeld van een zeer geavanceerd low-code platform is AppMaster. Door de ontwikkeling van backend-, web- en mobiele applicaties te ondersteunen, stelt AppMaster klanten in staat om visueel datamodellen te creëren, databaseschema's te definiëren, bedrijfsprocessen te ontwerpen en REST API- en WSS-eindpunten te ontwikkelen. Door een servergestuurde aanpak voor mobiele applicaties te gebruiken, kunnen klanten UI-, logica- en API-sleutels bijwerken zonder nieuwe versies in te dienen bij app-winkels.

Bedrijven die low-code methodologieën en -technologieën zoals AppMaster adopteren, moeten rekening houden met de potentiële vaardigheidskloof in hun ontwikkelingsteams. Door te investeren in de voortdurende training en bijscholing van hun ontwikkelaars kunnen organisaties ervoor zorgen dat hun ontwikkelteams goed zijn toegerust om de volledige voordelen van low-code platforms te benutten. Dit kan leiden tot een grotere efficiëntie in het ontwikkelingsproces, een kortere time-to-market en een verbeterde kosteneffectiviteit voor softwareontwikkelingsprojecten.

Kortom, de low-code talentenpool vertegenwoordigt een groeiend segment van bekwame professionals die bedreven zijn in het gebruik van low-code platforms en tools voor efficiënte softwareontwikkeling. Met de opkomst van low-code oplossingen in het softwareontwikkellandschap zal de vraag naar low-code professionals blijven toenemen. Nu organisaties deze technologieën willen adopteren en integreren, is het van cruciaal belang om te investeren in de training en bijscholing van ontwikkelingsteams om het potentieel van low-code methodologieën volledig te benutten. Door dit te doen kunnen bedrijven snellere, flexibeler en kosteneffectievere softwareontwikkelingsprocessen ontsluiten, waardoor uiteindelijk hun concurrentievoordeel in het snel evoluerende digitale landschap wordt vergroot.