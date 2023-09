Pula talentów o niskim kodzie

„Pula talentów Low-code ” obejmuje wszystkich wykwalifikowanych specjalistów posiadających wiedzę specjalistyczną w zakresie technologii i platform low-code, takich jak platforma no-code AppMaster. Środowisko programistyczne low-code koncentruje się na szybkim tworzeniu skalowalnych rozwiązań programowych, umożliwiając programistom projektowanie, rozwijanie i wdrażanie aplikacji za pomocą technik wizualnych, zmniejszając wymagania dotyczące ręcznego kodowania i utrzymując usprawniony proces. Jako potężna technologia, która wypełnia lukę między osobami nietechnicznymi a profesjonalnymi programistami, rozwiązania low-code cieszą się coraz większą popularnością w nowoczesnym tworzeniu oprogramowania ze względu na ich potencjał w zakresie wydajności, opłacalności i dostępności.

Według Gartnera przewiduje się, że do 2024 r. tworzenie aplikacji low-code będzie stanowić ponad 65% całej działalności związanej z tworzeniem oprogramowania, co doprowadzi do rosnącego zapotrzebowania na specjalistów zaznajomionych z platformami i narzędziami low-code. Pula talentów zajmujących low-code składa się z osób o różnym poziomie wiedzy specjalistycznej i możliwości związanych z metodologiami i technologiami low-code, począwszy od programistów obywatelskich po doświadczonych architektów i inżynierów oprogramowania. Osoby te posiadają umiejętności niezbędne do efektywnego wykorzystania narzędzi i platform low-code, co pozwala na przyspieszenie cykli tworzenia aplikacji bez uszczerbku dla jakości i skalowalności.

Pulę talentów low-code można podzielić na trzy główne poziomy w zależności od poziomu biegłości i ogólnych możliwości w dziedzinie technologii low-code. Poziomy te są następujące:

Programiści obywatelscy: ta grupa reprezentuje osoby z niewielkim lub żadnym doświadczeniem zawodowym w programowaniu. Osoby te mogą wykorzystywać platformy low-code do tworzenia prostych aplikacji, korzystając z narzędzi drag-and-drop , komponentów modułowych i gotowych szablonów. Deweloperzy obywatelscy są często zaangażowani w projekty na małą skalę lub doraźne zadania rozwojowe, mające na celu zaspokojenie konkretnych potrzeb biznesowych. Programiści korzystający Low-code : Programiści korzystający Low-code posiadają średni poziom wiedzy specjalistycznej w zakresie kodowania i tworzenia oprogramowania. Wykazują się wyjątkową biegłością w korzystaniu z platform low-code i często potrafią rozszerzyć funkcjonalność tych narzędzi poprzez włączenie niestandardowego kodu i integracji. Programiści korzystający Low-code są zazwyczaj zaangażowani w projekty średniej wielkości lub bieżące zadania związane z konserwacją i wsparciem dla większych aplikacji. Architekci i inżynierowie zajmujący Low-code : Ci specjaliści reprezentują najwyższy poziom puli talentów wykorzystujących technologię low-code i są ekspertami zarówno w zakresie tradycyjnego tworzenia oprogramowania, jak i platform low-code . Architekci i inżynierowie korzystający Low-code są w stanie projektować, opracowywać i wdrażać złożone aplikacje, korzystając z kombinacji narzędzi low-code i niestandardowego kodu. Często są odpowiedzialni za wdrażanie w organizacji metodologii low-code i zapewnienie, że wdrożone rozwiązania są zgodne z celami biznesowymi, wymaganiami dotyczącymi wydajności i najlepszymi praktykami branżowymi.

Znakomitym przykładem wysoce wyrafinowanej platformy low-code jest AppMaster. Wspierając rozwój aplikacji backendowych, internetowych i mobilnych, AppMaster umożliwia klientom wizualne tworzenie modeli danych, definiowanie schematów baz danych, projektowanie procesów biznesowych oraz opracowywanie REST API i punktów końcowych WSS. Stosując podejście serwerowe do aplikacji mobilnych, klienci mogą aktualizować interfejs użytkownika, logikę i klucze API bez przesyłania nowych wersji do sklepów z aplikacjami.

Firmy stosujące metodologie i technologie wymagające low-code takie jak AppMaster muszą wziąć pod uwagę potencjalne luki w umiejętnościach w swoich zespołach programistów. Inwestując w ciągłe szkolenia i podnoszenie kwalifikacji programistów, organizacje mogą zapewnić, że ich zespoły programistów są dobrze przygotowane do wykorzystania pełnych zalet platform low-code. Może to prowadzić do zwiększenia efektywności procesu rozwoju, skrócenia czasu wprowadzenia produktu na rynek i poprawy opłacalności projektów rozwoju oprogramowania.

Podsumowując, pula talentów low-code reprezentuje rosnący segment wykwalifikowanych specjalistów biegłych w korzystaniu z platform i narzędzi low-code do wydajnego tworzenia oprogramowania. Wraz ze wzrostem liczby rozwiązań low-code w środowisku tworzenia oprogramowania zapotrzebowanie na specjalistów wykorzystujących low-code będzie nadal rosło. Ponieważ organizacje starają się przyjmować i włączać te technologie, niezwykle istotne jest inwestowanie w szkolenia i podnoszenie kwalifikacji zespołów programistycznych, aby w pełni wykorzystać potencjał metodologii low-code. W ten sposób firmy mogą odblokować szybsze, bardziej elastyczne i opłacalne procesy tworzenia oprogramowania, co ostatecznie zwiększy ich przewagę konkurencyjną w szybko rozwijającym się krajobrazie cyfrowym.