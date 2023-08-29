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Az kodlu web seminerleri

Ağu 29, 2023

Low-code web seminerleri, bireylerin ve kuruluşların AppMaster no-code platformu gibi low-code geliştirme platformlarının potansiyelini anlamalarına ve bunlardan yararlanmalarına yardımcı olmak için tasarlanmış bir dizi bilgilendirici ve eğitici çevrimiçi oturuma atıfta bulunur. Bu web seminerleri, hızla gelişen low-code geliştirme pazarındaki bilgi açığını kapatmayı ve uygulama geliştirmeyi hızlandırmak, maliyetleri azaltmak ve genel verimliliği artırmak için low-code çözümlerin nasıl kullanılabileceğine dair bilgiler sağlamayı amaçlıyor.

low-code geliştirme bağlamında, low-code web seminerleri genellikle low-code platformların yararları ve sınırlamaları, low-code araçları kullanarak uygulama oluşturma süreci, low-code çözümlerin mimari tasarımı, en iyi uygulamalar gibi konuları kapsar. diğerlerinin yanı sıra diğer teknolojiler ve hizmetlerle uygulama ve entegrasyon için. Bu web seminerleri aynı zamanda low-code teknolojisinin gerçek dünyadaki uygulamalarını sergileyen ve veri ve istatistiklerle desteklenen değerli bilgiler sağlayan vaka çalışmaları veya pratik örnekler de sağlayabilir.

Low-code web seminerleri genellikle BT uzmanları, iş analistleri, vatandaş geliştiriciler ve kuruluşlardaki karar vericiler dahil olmak üzere yazılım geliştirme ekosistemindeki çeşitli paydaşları hedef alır. low-code web seminerleri, farklı uzmanlık düzeylerine hitap ederek, low-code geliştirmenin yazılım geliştirmeyi demokratikleştirebileceği, teknik olmayan kullanıcıların uygulamalar oluşturmasına olanak tanırken aynı zamanda BT profesyonellerinin daha fazla çeviklikle daha karmaşık ve özel uygulamalar geliştirmesine olanak tanıyabileceği fikrini güçlendiriyor.

Örneğin, AppMaster tarafından barındırılan low-code bir web semineri, arka uç, web ve mobil uygulamalar oluşturmak için tasarlanmış güçlü no-code platformuna odaklanabilir. Web semineri, AppMaster görsel olarak veri modelleri oluşturma, BP Designer'ı kullanarak iş süreçlerini tasarlama, REST API ve WSS endpoints geliştirme ve uygulamaları bulutta veya şirket içinde dağıtma gibi yetenekleri hakkında ayrıntılı bir açıklama sunabilir. Ayrıca web semineri, AppMaster sunucu odaklı yaklaşımının, yeni sürümlerin App Store'lara veya Play Market'lere gönderilmesine gerek kalmadan mobil uygulamalarda kesintisiz güncellemeleri nasıl kolaylaştırdığına dair gerçek dünyadan örnekler sunabilir.

Ayrıca, low-code seminerleri, araştırma destekli bulgulara özellikle vurgu yaparak, low-code platformların yazılım geliştirme endüstrisi üzerindeki etkisini de vurgulayabilir. Örneğin, Forrester Research tarafından yakın zamanda yapılan bir araştırma, low-code pazarının 2022 yılına kadar 21,2 milyar doların üzerine çıkacağını ve yıllık bileşik büyüme oranının (CAGR) %40 olacağını tahmin ediyor. Ayrıca Gartner, low-code uygulama geliştirmenin 2024 yılına kadar uygulama geliştirme faaliyetinin %65'inden fazlasını oluşturacağını öngörüyor.

low-code web seminerleri, geliştirme verimliliğinin ötesinde, genellikle low-code benimsenmesinin ekonomik sonuçlarını tartışır. BT kaynaklarının azaltılması, pazara çıkış süresinin hızlandırılması ve inovasyona daha fazla odaklanma gibi faktörlere ilişkin bilgiler sunan bu web seminerleri, kuruluşların low-code platformlardan nasıl yararlanabileceğini ve bunların maliyet tasarrufu ve rekabet avantajı açısından getirdikleri faydaları gösteriyor. .

low-code geliştirmenin yazılım endüstrisinde yol açtığı önemli paradigma değişimi göz önüne alındığında, low-code web seminerleri aynı zamanda bu platformların benimsenmesiyle ilgili güvenlik, ölçeklenebilirlik ve büyük ölçekli uygulamalar için uygulanabilirlik ile ilgili sorular gibi zorlukları da ele alıyor. low-code web seminerleri, bu tür konularda kapsamlı rehberlik sağlayarak, kuruluşların low-code geliştirmeyi genel BT stratejilerine dahil etme konusunda bilinçli kararlar almasına yardımcı olur.

Sonuç olarak, low-code web seminerleri, sürekli gelişen low-code geliştirme dünyasını anlamak ve bu dünyada gezinmek için paha biçilmez bir kaynaktır. Bunlar yalnızca AppMaster gibi platformların yetenekleri ve potansiyeli hakkında zengin bilgiler sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda low-code benimsenmesiyle ilgili pratik endişeleri ve zorlukları da ele alıyor. Düşük low-code web seminerleri, low-code teknolojinin ve bunun daha geniş yazılım geliştirme ortamı üzerindeki etkisinin daha iyi anlaşılmasını kolaylaştırarak, kuruluşların bilinçli kararlar almasını ve low-code platformların sunduğu çok sayıda avantajdan yararlanmasını sağlar.

Daha fazla terimi keşfedin:
Az kod kullanmanın avantajları Az kodlu dağıtım Az kodlu en iyi uygulamalar Az kodlu gereksinimlerin toplanması Az kodlu güvenlik Az kodlu kaynaklar Az kodlu kontrol paneli Az kodlu kullanıcı geri bildirimi Az kodlu topluluk katılımı Az kodlu uyarılar Az kodlu yapılandırmalar Az kodlu yönetişim modeli Az kodlu özelleştirme Düşük kod değerlendirmesi Düşük kod tanıma Hizmet olarak düşük kodlu yazılım (SaaS)

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