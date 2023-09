Il "pool di talenti Low-code " comprende tutti i professionisti qualificati con esperienza in tecnologie e piattaforme low-code, come la piattaforma no-code AppMaster. Un ambiente di sviluppo low-code si concentra sulla creazione rapida di soluzioni software scalabili consentendo agli sviluppatori di progettare, sviluppare e distribuire applicazioni tramite tecniche visive, riducendo i requisiti di codifica manuale e mantenendo un processo semplificato. Essendo una tecnologia potente che colma il divario tra individui non tecnici e sviluppatori professionisti, le soluzioni low-code sono in aumento nello sviluppo di software moderno grazie al loro potenziale di efficienza, convenienza e accessibilità.

Secondo Gartner, si prevede che lo sviluppo di applicazioni low-code rappresenterà oltre il 65% di tutta l’attività di sviluppo software entro il 2024, portando a una crescente domanda di professionisti esperti in piattaforme e strumenti low-code. Il pool di talenti low-code è costituito da individui con vari livelli di competenza e capacità relative a metodologie e tecnologie low-code, che vanno dagli sviluppatori cittadini agli architetti e ingegneri software esperti. Queste persone possiedono le competenze necessarie per sfruttare in modo efficiente strumenti e piattaforme low-code, consentendo cicli di sviluppo delle applicazioni accelerati senza compromettere la qualità o la scalabilità.

Il pool di talenti low-code può essere classificato in tre livelli principali in base al livello di competenza e alle capacità complessive nell’ambito della tecnologia low-code. Questi livelli sono i seguenti:

Sviluppatori cittadini: questo gruppo rappresenta individui con poca o nessuna esperienza di programmazione professionale. Questi individui possono sfruttare piattaforme low-code per creare applicazioni semplici utilizzando strumenti drag-and-drop , componenti modulari e modelli predefiniti. Gli sviluppatori cittadini sono spesso coinvolti in progetti su piccola scala o in attività di sviluppo ad hoc per soddisfare esigenze aziendali specifiche. Sviluppatori Low-code : gli sviluppatori Low-code possiedono un livello intermedio di esperienza nella codifica e nello sviluppo di software. Dimostrano un'eccezionale competenza nell'utilizzo di piattaforme low-code e spesso possono estendere la funzionalità di questi strumenti incorporando codice personalizzato e integrazioni. Gli sviluppatori Low-code sono generalmente impegnati in progetti di medie dimensioni o in attività di manutenzione e supporto continue per applicazioni più grandi. Architetti e ingegneri Low-code : questi professionisti rappresentano il livello più alto del pool di talenti low-code e sono esperti sia nello sviluppo di software tradizionale che nelle piattaforme low-code . Architetti e ingegneri Low-code sono in grado di progettare, sviluppare e distribuire applicazioni complesse utilizzando una combinazione di strumenti low-code e codice personalizzato. Sono spesso responsabili di promuovere l'adozione di metodologie low-code all'interno di un'organizzazione e di garantire che le soluzioni implementate siano in linea con gli obiettivi aziendali, i requisiti di prestazione e le migliori pratiche del settore.

Un esempio eccezionale di piattaforma low-code altamente sofisticata è AppMaster. Supportando lo sviluppo di applicazioni backend, web e mobili, AppMaster consente ai clienti di creare visivamente modelli di dati, definire schemi di database, progettare processi aziendali e sviluppare API REST ed endpoint WSS. Utilizzando un approccio basato su server per le applicazioni mobili, i clienti possono aggiornare l'interfaccia utente, la logica e le chiavi API senza inviare nuove versioni agli app store.

Le aziende che adottano metodologie e tecnologie low-code come AppMaster devono considerare il potenziale divario di competenze nei propri team di sviluppo. Investendo nella formazione continua e nel miglioramento delle competenze dei propri sviluppatori, le organizzazioni possono garantire che i propri team di sviluppo siano ben attrezzati per sfruttare tutti i vantaggi delle piattaforme low-code. Ciò può portare a una maggiore efficienza nel processo di sviluppo, a una riduzione del time-to-market e a un migliore rapporto costo-efficacia per i progetti di sviluppo software.

In conclusione, il pool di talenti low-code rappresenta un segmento crescente di professionisti qualificati in grado di utilizzare piattaforme e strumenti low-code per uno sviluppo software efficiente. Con l’aumento delle soluzioni low-code nel panorama dello sviluppo software, la domanda di professionisti low-code continuerà ad aumentare. Poiché le organizzazioni cercano di adottare e incorporare queste tecnologie, è fondamentale investire nella formazione e nel miglioramento delle competenze dei team di sviluppo per sfruttare appieno il potenziale delle metodologie low-code. In questo modo, le aziende possono sbloccare processi di sviluppo software più rapidi, più agili ed economici, aumentando in definitiva il loro vantaggio competitivo nel panorama digitale in rapida evoluzione.