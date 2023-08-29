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低代码人才库

Aug 29, 2023

Low-code人才库”涵盖了所有精通low-code技术和平台的专业人士，例如AppMaster no-code平台。 low-code开发环境专注于快速创建可扩展的软件解决方案，使开发人员能够通过可视化技术设计、开发和部署应用程序，减少手动编码要求并保持简化的流程。作为一种弥合非技术人员和专业开发人员之间差距的强大技术， low-code解决方案因其在效率、成本效益和可访问性方面的潜力而在现代软件开发中不断兴起。

据 Gartner 称，预计到 2024 年， low-code应用程序开发将占所有软件开发活动的 65% 以上，这导致对精通low-code平台和工具的专业人员的需求不断增长。 low-code人才库由具有与low-code方法和技术相关的各种专业知识和能力的个人组成，从普通开发人员到经验丰富的软件架构师和工程师。这些人拥有有效利用low-code工具和平台所需的技能，可以在不影响质量或可扩展性的情况下加快应用程序开发周期。

根据low-code技术领域的熟练程度和整体能力low-code人才库可以分为三个主要层次。这些层级如下：

  1. 公民开发人员：该群体代表几乎没有专业编程经验的个人。这些人可以利用low-code平台通过drag-and-drop工具、模块化组件和预构建模板来构建简单的应用程序。公民开发人员通常参与小型项目或临时开发任务，以满足特定的业务需求。
  2. Low-code开发人员： Low-code开发人员在编码和软件开发方面拥有中等水平的专业知识。他们在利用low-code平台方面表现出非凡的熟练程度，并且通常可以通过合并自定义代码和集成来扩展这些工具的功能。 Low-code开发人员通常从事中型项目或大型应用程序的持续维护和支持任务。
  3. Low-code架构师和工程师：这些专业人员代表了low-code人才库的顶层，是传统软件开发和low-code平台的专家。 Low-code架构师和工程师能够结合使用low-code工具和自定义代码来设计、开发和部署复杂的应用程序。他们通常负责推动组织内low-code方法的采用，并确保实施的解决方案符合业务目标、性能要求和行业最佳实践。

AppMaster是高度复杂的low-code平台的一个杰出示例。 AppMaster支持后端、Web 和移动应用程序的开发，使客户能够直观地创建数据模型、定义数据库模式、设计业务流程以及开发 REST API 和 WSS 端点。通过对移动应用程序采用服务器驱动的方法，客户可以更新 UI、逻辑和 API 密钥，而无需向应用程序商店提交新版本。

采用AppMasterlow-code方法和技术的公司需要考虑其开发团队中潜在的技能差距。通过投资于开发人员的持续培训和技能提升，组织可以确保其开发团队能够充分利用low-code平台的全部优势。这可以提高开发过程的效率、缩短上市时间并提高软件开发项目的成本效益。

总之， low-code人才库代表了越来越多擅长利用low-code平台和工具进行高效软件开发的熟练专业人员。随着low-code解决方案在软件开发领域的兴起，对low-code专业人员的需求将不断增加。当组织寻求采用和整合这些技术时，投资于开发团队的培训和技能提升以充分利用low-code方法的潜力至关重要。通过这样做，公司可以解锁更快、更敏捷且更具成本效益的软件开发流程，最终在快速发展的数字环境中提升其竞争优势。

探索更多术语:
低代码互操作性 低代码可维护性 低代码合作伙伴关系 低代码增强请求 低代码开发 低代码教程 低代码数字化转型 低代码模块化 低代码治理模型 低代码用户故事 低代码自动化 低代码行业标准 低代码设计 低代码调试 低代码顾问 特定于域的低代码

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