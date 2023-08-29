В «пул талантов Low-code » входят все квалифицированные специалисты, обладающие опытом в области технологий и платформ low-code, таких как платформа no-code AppMaster. Среда разработки low-code ориентирована на быстрое создание масштабируемых программных решений, позволяя разработчикам проектировать, разрабатывать и развертывать приложения с помощью визуальных методов, снижая требования к ручному кодированию и поддерживая оптимизацию процесса. Являясь мощной технологией, которая устраняет разрыв между нетехническими людьми и профессиональными разработчиками, решения low-code находятся на подъеме в современной разработке программного обеспечения благодаря их потенциалу эффективности, экономичности и доступности.

По данным Gartner, к 2024 году на разработку приложений low-code будет приходиться более 65% всей деятельности по разработке программного обеспечения, что приведет к растущему спросу на профессионалов, разбирающихся в платформах и инструментах low-code. В состав кадрового резерва low-code входят люди с различными уровнями знаний и способностей, связанных с методологиями и технологиями low-code, от гражданских разработчиков до опытных архитекторов программного обеспечения и инженеров. Эти люди обладают навыками, необходимыми для эффективного использования инструментов и платформ low-code, что позволяет ускорить циклы разработки приложений без ущерба для качества или масштабируемости.

Кадровый резерв low-code можно разделить на три основных уровня в зависимости от уровня квалификации и общих возможностей в области low-code технологий. Эти уровни следующие:

Гражданские разработчики: эта группа представляет людей с небольшим опытом профессионального программирования или вообще без него. Эти люди могут использовать платформы low-code для создания простых приложений, используя инструменты drag-and-drop , модульные компоненты и готовые шаблоны. Гражданские разработчики часто участвуют в небольших проектах или специальных задачах разработки для удовлетворения конкретных потребностей бизнеса. Разработчики Low-code . Разработчики Low-code обладают средним уровнем знаний в области кодирования и разработки программного обеспечения. Они демонстрируют исключительное мастерство в использовании платформ low-code и часто могут расширить функциональность этих инструментов за счет включения специального кода и интеграций. Разработчики Low-code обычно занимаются проектами среднего размера или текущими задачами по обслуживанию и поддержке более крупных приложений. Архитекторы и инженеры Low-code . Эти профессионалы представляют высший уровень кадрового резерва low-code и являются экспертами как в традиционной разработке программного обеспечения, так и в платформах low-code . Архитекторы и инженеры Low-code способны проектировать, разрабатывать и развертывать сложные приложения, используя комбинацию инструментов low-code и специального кода. Они часто отвечают за внедрение методологий low-code в организации и за обеспечение соответствия внедренных решений бизнес-целям, требованиям к производительности и лучшим отраслевым практикам.

Выдающимся примером сложной платформы low-code является AppMaster. Поддерживая разработку серверных, веб- и мобильных приложений, AppMaster позволяет клиентам визуально создавать модели данных, определять схемы баз данных, проектировать бизнес-процессы, а также разрабатывать REST API и конечные точки WSS. Используя серверный подход для мобильных приложений, клиенты могут обновлять пользовательский интерфейс, логику и ключи API, не отправляя новые версии в магазины приложений.

Компании, которые внедряют методологии и технологии low-code, такие как AppMaster должны учитывать потенциальный дефицит навыков в своих командах разработчиков. Инвестируя в постоянное обучение и повышение квалификации своих разработчиков, организации могут гарантировать, что их команды разработчиков хорошо оснащены для использования всех преимуществ платформ с low-code. Это может привести к повышению эффективности процесса разработки, сокращению времени выхода на рынок и повышению экономической эффективности проектов разработки программного обеспечения.

В заключение, кадровый резерв low-code представляет собой растущий сегмент квалифицированных специалистов, умеющих использовать low-code платформы и инструменты для эффективной разработки программного обеспечения. С появлением решений low-code в сфере разработки программного обеспечения спрос на специалистов low-code будет продолжать расти. Поскольку организации стремятся принять и внедрить эти технологии, крайне важно инвестировать в обучение и повышение квалификации команд разработчиков, чтобы в полной мере использовать потенциал методологий low-code. Поступая таким образом, компании могут разблокировать более быстрые, гибкие и экономически эффективные процессы разработки программного обеспечения, что в конечном итоге обеспечит им конкурентное преимущество в быстро развивающейся цифровой среде.