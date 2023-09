Conjunto de talentos com baixo código

O “pool de talentos Low-code ” engloba todos os profissionais qualificados com experiência em tecnologias e plataformas low-code, como a plataforma no-code AppMaster. Um ambiente de desenvolvimento low-code concentra-se na criação rápida de soluções de software escalonáveis, permitindo que os desenvolvedores projetem, desenvolvam e implantem aplicativos por meio de técnicas visuais, reduzindo os requisitos de codificação manual e mantendo um processo simplificado. Sendo uma tecnologia poderosa que preenche a lacuna entre indivíduos não técnicos e desenvolvedores profissionais, as soluções low-code estão em ascensão no desenvolvimento de software moderno devido ao seu potencial de eficiência, relação custo-benefício e acessibilidade.

De acordo com o Gartner, o desenvolvimento de aplicações low-code deverá representar mais de 65% de todas as atividades de desenvolvimento de software até 2024, levando a uma demanda crescente por profissionais versados ​​em plataformas e ferramentas low-code. O conjunto de talentos low-code consiste em indivíduos com vários níveis de conhecimento e capacidades relacionadas a metodologias e tecnologias low-code, abrangendo desde desenvolvedores cidadãos até arquitetos e engenheiros de software experientes. Esses indivíduos possuem as habilidades necessárias para aproveitar ferramentas e plataformas low-code de forma eficiente, permitindo ciclos acelerados de desenvolvimento de aplicativos sem comprometer a qualidade ou a escalabilidade.

O conjunto de talentos low-code pode ser categorizado em três níveis principais com base no nível de proficiência e capacidades gerais dentro do domínio da tecnologia de low-code. Essas camadas são as seguintes:

Desenvolvedores cidadãos: Este grupo representa indivíduos com pouca ou nenhuma experiência profissional em programação. Esses indivíduos podem aproveitar plataformas low-code para criar aplicativos simples, utilizando ferramentas drag-and-drop , componentes modulares e modelos pré-construídos. Os desenvolvedores cidadãos estão frequentemente envolvidos em projetos de pequena escala ou em tarefas de desenvolvimento ad hoc para atender a necessidades comerciais específicas. Desenvolvedores Low-code : os desenvolvedores Low-code possuem um nível intermediário de conhecimento em codificação e desenvolvimento de software. Eles demonstram proficiência excepcional na utilização de plataformas low-code e muitas vezes podem estender a funcionalidade dessas ferramentas incorporando código personalizado e integrações. Os desenvolvedores Low-code normalmente estão envolvidos em projetos de médio porte ou em tarefas contínuas de manutenção e suporte para aplicativos maiores. Arquitetos e engenheiros Low-code : esses profissionais representam o nível superior do conjunto de talentos low-code e são especialistas tanto no desenvolvimento de software tradicional quanto em plataformas low-code . Arquitetos e engenheiros Low-code são capazes de projetar, desenvolver e implantar aplicativos complexos usando uma combinação de ferramentas low-code e código personalizado. Freqüentemente, eles são responsáveis ​​por impulsionar a adoção de metodologias low-code dentro de uma organização e garantir que as soluções implementadas estejam alinhadas com os objetivos de negócios, requisitos de desempenho e melhores práticas do setor.

Um excelente exemplo de plataforma low-code altamente sofisticada é AppMaster. Apoiando o desenvolvimento de aplicativos back-end, web e móveis, AppMaster permite que os clientes criem modelos de dados visualmente, definam esquemas de banco de dados, projetem processos de negócios e desenvolvam API REST e endpoints WSS. Ao empregar uma abordagem orientada por servidor para aplicativos móveis, os clientes podem atualizar a interface do usuário, a lógica e as chaves de API sem enviar novas versões às lojas de aplicativos.

As empresas que adotam metodologias e tecnologias low-code como AppMaster precisam considerar a potencial lacuna de habilidades em suas equipes de desenvolvimento. Ao investir na formação contínua e na melhoria das competências dos seus programadores, as organizações podem garantir que as suas equipas de desenvolvimento estão bem equipadas para aproveitar todos os benefícios das plataformas low-code. Isso pode levar ao aumento da eficiência no processo de desenvolvimento, à redução do tempo de colocação no mercado e à melhoria da relação custo-benefício dos projetos de desenvolvimento de software.

Concluindo, o conjunto de talentos low-code representa um segmento crescente de profissionais qualificados, adeptos da utilização de plataformas e ferramentas low-code para o desenvolvimento eficiente de software. Com o surgimento de soluções low-code no cenário de desenvolvimento de software, a demanda por profissionais low-code continuará a aumentar. À medida que as organizações procuram adotar e incorporar estas tecnologias, é crucial investir na formação e na melhoria das competências das equipas de desenvolvimento para aproveitar plenamente o potencial das metodologias low-code. Ao fazer isso, as empresas podem desbloquear processos de desenvolvimento de software mais rápidos, ágeis e econômicos, impulsionando, em última análise, sua vantagem competitiva no cenário digital em rápida evolução.