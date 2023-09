Odniesienia o niskim kodzie

Odniesienia Low-code w kontekście tworzenia oprogramowania, a zwłaszcza w odniesieniu do platformy no-code AppMaster, odnoszą się do różnych gotowych komponentów, szablonów i funkcjonalności, które przyspieszają proces tworzenia aplikacji poprzez ograniczenie ręcznego kodowania lub nawet jego całkowite wyeliminowanie . Te komponenty low-code abstrakcyjnie złożone koncepcje programistyczne i umożliwiają programistom, a nawet osobom niebędącym programistami, tworzenie rozwiązań programowych za pomocą interfejsów wizualnych, operacji drag-and-drop oraz elementów konfigurowalnych. Wykorzystanie referencji low-code znacznie poprawia szybkość programowania, zmniejsza koszty i poszerza potencjalną bazę użytkowników, tak aby obejmowała nie tylko doświadczonych programistów, ale także programistów obywatelskich.

Platformy programistyczne Low-code, takie jak AppMaster, zyskały znaczną popularność dzięki możliwości uproszczenia i przyspieszenia tworzenia aplikacji internetowych, mobilnych i backendowych poprzez automatyzację zbędnych i powtarzalnych zadań, zapewniając bardziej intuicyjną i usprawnioną obsługę użytkownika. Według firmy badawczej Gartner oczekuje się, że rynek rozwiązań low-code będzie rósł o ponad 23% rocznie, osiągając do końca 2021 roku kwotę 13,8 miliarda dolarów.

Kluczowym aspektem platform low-code jest wykorzystanie gotowych komponentów, które można łatwo wdrożyć i dostosować bez konieczności posiadania rozległej wiedzy na temat kodowania. Komponenty te opierają się na sprawdzonych technologiach, takich jak język programowania Go dla aplikacji backendowych, Vue3 dla aplikacji internetowych oraz Kotlin z Jetpack Compose i SwiftUI dla aplikacji mobilnych. Opierając się na tych technologiach i generując aplikacje od podstaw, AppMaster zapewnia kompatybilność, skalowalność i wydajność przy jednoczesnej redukcji długu technicznego.

Odniesienia Low-code w AppMaster można ogólnie podzielić na następujące segmenty:

1. Wizualne modele danych: AppMaster umożliwia użytkownikom projektowanie schematów baz danych za pomocą interfejsu graficznego. Umożliwia to programistom definiowanie struktur danych, relacji i ograniczeń bez konieczności ręcznego kodowania skryptów SQL. W miarę ewolucji modelu danych generowane są automatyczne skrypty migracji schematu, co zapewnia łatwe wdrażanie i konserwację.

2. Procesy biznesowe: Projektant procesów biznesowych (BP) aplikacji AppMaster umożliwia programistom tworzenie złożonej logiki biznesowej i zarządzanie nią za pomocą interfejsu graficznego. Upraszcza to tworzenie aplikacji serwerowych, internetowych i mobilnych, czyniąc je dostępnymi dla szerszego grona użytkowników. Aplikacja BP Designer firmy AppMaster obsługuje rozgałęzianie warunkowe, wykonywanie równoległe, pętle i obsługę błędów, zapewniając kompleksowe środowisko do tworzenia wyrafinowanych przepływów pracy i procesów decyzyjnych.

3. REST API i punkty końcowe WSS: Platforma obsługuje tworzenie i zarządzanie endpoints RESTful API i WebSocket Secure (WSS), umożliwiając bezproblemową integrację z systemami zewnętrznymi, oprogramowaniem innych firm i innymi komponentami. Zwiększa to potencjalny zakres aplikacji AppMaster i promuje ponowne wykorzystanie istniejących usług.

4. Tworzenie interfejsu użytkownika metodą „przeciągnij i upuść”: Narzędzia do projektowania interfejsu użytkownika (UI) aplikacji AppMaster umożliwiają programistom i osobom niebędącym programistami tworzenie interfejsów aplikacji internetowych i mobilnych za pomocą intuicyjnych operacji drag-and-drop. Przyspiesza to proces tworzenia interfejsu użytkownika i zapewnia spójność aplikacji, ponieważ elementy wizualne i układy można łatwo dopasowywać i zmieniać ich rozmiar.

5. Wbudowane publikowanie i wdrażanie aplikacji: Gdy użytkownik jest gotowy do wdrożenia swojej aplikacji, AppMaster zajmuje się całym procesem, od generowania kodu źródłowego i kompilacji plików wykonywalnych po uruchamianie testów, pakowanie aplikacji do kontenerów Docker i wdrażanie ich w Chmura. Ten zautomatyzowany proces usuwa potencjalne bariery i złożoności, na jakie napotykają firmy w cyklu życia oprogramowania, zapewniając płynne przejście od rozwoju do produkcji.

6. Dokumentacja automatyczna: W ramach procesu programowania AppMaster generuje niezbędną dokumentację, taką jak dokumenty Swagger (OpenAPI) dla endpoints serwera i skrypty migracji schematu bazy danych. Pomaga to w utrzymaniu zgodności ze standardami branżowymi oraz promuje przejrzystość i współpracę między programistami.

Podsumowując, odniesienia low-code mają kluczowe znaczenie dla realizacji wizji AppMaster polegającej na szybszym, bardziej opłacalnym i dostępnym dla szerszego grona odbiorców tworzeniu aplikacji. Wykorzystując komponenty i technologie wymagające low-code, zarówno programiści obywatelscy, jak i doświadczeni programiści mogą tworzyć kompleksowe, skalowalne i solidne rozwiązania programowe, które zaspokoją potrzeby zarówno małych, jak i dużych przedsiębiorstw. Wraz z szybkim rozwojem rynku oprogramowania low-code platformy takie jak AppMaster będą w dalszym ciągu odgrywać coraz bardziej kluczową rolę w kształtowaniu przyszłości praktyk tworzenia oprogramowania i umożliwianiu organizacjom łatwego i wydajnego tworzenia i wdrażania niestandardowych rozwiązań.