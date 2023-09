Les références Low-code, dans le contexte du développement de logiciels et en particulier en relation avec la plateforme no-code AppMaster, font référence à divers composants, modèles et fonctionnalités prédéfinis qui accélèrent le processus de développement d'applications en réduisant le codage manuel, voire en l'éliminant complètement. . Ces composants low-code résument des concepts de programmation complexes et permettent aux développeurs ou même aux non-programmeurs de créer des solutions logicielles via des interfaces visuelles, des actions drag-and-drop et des éléments configurables. L'exploitation des références low-code améliore considérablement la vitesse de développement, réduit les coûts et élargit la base d'utilisateurs potentiels pour inclure non seulement des développeurs expérimentés, mais également des développeurs citoyens.

Les plateformes de développement Low-code, comme AppMaster, ont gagné en popularité en raison de leur capacité à simplifier et accélérer la création d'applications Web, mobiles et back-end en automatisant les tâches redondantes et répétitives, offrant ainsi une expérience utilisateur plus intuitive et rationalisée. En fait, selon le cabinet d’études Gartner, le marché du développement low-code devrait croître de plus de 23 % par an, pour atteindre 13,8 milliards de dollars d’ici fin 2021.

Un aspect clé des plateformes low-code est l’utilisation de composants prédéfinis qui peuvent être facilement implémentés et personnalisés sans avoir besoin de connaissances approfondies en codage. Ces composants s'appuient sur des technologies éprouvées, telles que le langage de programmation Go pour les applications backend, Vue3 pour les applications Web et Kotlin avec Jetpack Compose et SwiftUI pour les applications mobiles. En s'appuyant sur ces technologies et en générant des applications à partir de zéro, AppMaster garantit la compatibilité, l'évolutivité et les performances tout en réduisant la dette technique.

Les références Low-code dans AppMaster peuvent être largement classées dans les segments suivants :

1. Modèles de données visuels : AppMaster permet aux utilisateurs de concevoir des schémas de base de données via une interface graphique. Cela permet aux développeurs de définir des structures de données, des relations et des contraintes sans avoir besoin de coder manuellement des scripts SQL. À mesure que le modèle de données évolue, des scripts de migration de schéma automatiques sont générés, garantissant un déploiement et une maintenance faciles.

2. Processus métier : le concepteur de processus métier (BP) d' AppMaster permet aux développeurs de créer et de gérer une logique métier complexe à l'aide d'une interface graphique. Cela simplifie le développement d'applications serveur, Web et mobiles, les rendant accessibles à un plus large éventail d'utilisateurs. BP Designer d' AppMaster prend en charge le branchement conditionnel, l'exécution parallèle, le bouclage et la gestion des erreurs, fournissant ainsi un environnement complet pour créer des flux de travail et des processus décisionnels sophistiqués.

3. API REST et points de terminaison WSS : la plate-forme prend en charge la création et la gestion d'API RESTful et endpoints WebSocket Secure (WSS), permettant une intégration transparente avec des systèmes externes, des logiciels tiers et d'autres composants. Cela augmente la gamme potentielle d'applications AppMaster et favorise la réutilisation des services existants.

4. Création d'interface utilisateur par glisser-déposer : les outils de conception d'interface utilisateur (UI) d' AppMaster permettent aux développeurs et aux non-développeurs de créer des interfaces d'applications Web et mobiles à l'aide d'actions intuitives drag-and-drop. Cela accélère le processus de développement de l'interface utilisateur et garantit la cohérence de l'application, car les éléments visuels et les mises en page peuvent être facilement alignés et redimensionnés.

5. Publication et déploiement d'applications intégrées : lorsqu'un utilisateur est prêt à déployer son application, AppMaster s'occupe de l'ensemble du processus, de la génération du code source et de la compilation des exécutables à l'exécution de tests, en passant par le conditionnement des applications dans des conteneurs Docker et leur déploiement sur le serveur. nuage. Ce processus automatisé élimine les obstacles et complexités potentiels auxquels les entreprises sont confrontées au cours du cycle de vie du développement logiciel, garantissant ainsi une transition en douceur du développement à la production.

6. Documentation automatique : dans le cadre du processus de développement, AppMaster génère une documentation essentielle, telle que des documents Swagger (OpenAPI) pour endpoints du serveur et les scripts de migration de schéma de base de données. Cela aide à maintenir la conformité aux normes de l’industrie et favorise la transparence et la collaboration entre les développeurs.

En conclusion, les références low-code sont essentielles pour réaliser la vision d' AppMaster consistant à rendre le développement d'applications plus rapide, plus rentable et accessible à un public plus large. En tirant parti des composants et des technologies low-code, les développeurs citoyens et les programmeurs expérimentés peuvent créer des solutions logicielles complètes, évolutives et robustes qui répondent aux besoins des petites et grandes entreprises. Avec la croissance rapide du marché du développement low-code, les plateformes comme AppMaster continueront à jouer un rôle de plus en plus crucial pour façonner l'avenir des pratiques de développement logiciel et permettre aux organisations de créer et de déployer des solutions personnalisées avec facilité et efficacité.