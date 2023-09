Referências de baixo código

As referências Low-code, no contexto de desenvolvimento de software e particularmente em relação à plataforma no-code AppMaster, referem-se a vários componentes, modelos e funcionalidades pré-construídos que agilizam o processo de desenvolvimento de aplicativos, reduzindo a codificação manual ou mesmo eliminando-a completamente . Esses componentes low-code abstraem conceitos de programação complexos e permitem que desenvolvedores ou mesmo não programadores criem soluções de software por meio de interfaces visuais, ações drag-and-drop e elementos configuráveis. Aproveitar referências low-code melhora significativamente a velocidade de desenvolvimento, reduz custos e expande a base de usuários em potencial para incluir não apenas desenvolvedores experientes, mas também desenvolvedores cidadãos.

Plataformas de desenvolvimento Low-code, como AppMaster, ganharam popularidade significativa devido à sua capacidade de simplificar e acelerar a criação de aplicativos web, móveis e backend, automatizando tarefas redundantes e repetitivas, proporcionando uma experiência de usuário mais intuitiva e ágil. Na verdade, de acordo com a empresa de pesquisa Gartner, espera-se que o mercado de desenvolvimento low-code cresça mais de 23% ao ano, atingindo US$ 13,8 bilhões até o final de 2021.

Um aspecto fundamental das plataformas low-code é o uso de componentes pré-construídos que podem ser facilmente implementados e personalizados sem a necessidade de amplo conhecimento de codificação. Esses componentes são sustentados por tecnologias comprovadas, como a linguagem de programação Go para aplicativos backend, Vue3 para aplicativos web e Kotlin com Jetpack Compose e SwiftUI para aplicativos móveis. Ao confiar nessas tecnologias e gerar aplicativos do zero, AppMaster garante compatibilidade, escalabilidade e desempenho, ao mesmo tempo que reduz o débito técnico.

As referências Low-code no AppMaster podem ser amplamente categorizadas nos seguintes segmentos:

1. Modelos de dados visuais: AppMaster permite aos usuários projetar esquemas de banco de dados por meio de uma interface gráfica. Isso permite que os desenvolvedores definam estruturas de dados, relacionamentos e restrições sem a necessidade de codificar scripts SQL manualmente. À medida que o modelo de dados evolui, são gerados scripts automáticos de migração de esquema, garantindo fácil implantação e manutenção.

2. Processos de negócios: O Business Process (BP) Designer do AppMaster permite que os desenvolvedores criem e gerenciem lógicas de negócios complexas usando uma interface gráfica. Isso simplifica o desenvolvimento de aplicativos de servidor, web e móveis, tornando-os acessíveis a uma gama mais ampla de usuários. O BP Designer do AppMaster suporta ramificação condicional, execução paralela, loop e tratamento de erros, fornecendo um ambiente abrangente para a criação de fluxos de trabalho sofisticados e processos de tomada de decisão.

3. API REST e endpoints WSS: A plataforma oferece suporte à criação e gerenciamento de APIs RESTful e endpoints WebSocket Secure (WSS), permitindo integração perfeita com sistemas externos, software de terceiros e outros componentes. Isto aumenta a gama potencial de aplicações AppMaster e promove a reutilização de serviços existentes.

4. Criação de UI de arrastar e soltar: As ferramentas de design de interface de usuário (UI) do AppMaster permitem que desenvolvedores e não desenvolvedores criem interfaces de aplicativos móveis e da Web usando ações intuitivas drag-and-drop. Isso acelera o processo de desenvolvimento da UI e garante a consistência do aplicativo, pois os elementos visuais e layouts podem ser facilmente alinhados e redimensionados.

5. Publicação e implantação de aplicativos integrados: quando um usuário está pronto para implantar seu aplicativo, AppMaster cuida de todo o processo, desde a geração do código-fonte e compilação de executáveis ​​até a execução de testes, empacotando aplicativos em contêineres Docker e implantando-os no nuvem. Este processo automatizado remove potenciais barreiras e complexidades enfrentadas pelas empresas durante o ciclo de vida de desenvolvimento de software, garantindo uma transição suave do desenvolvimento para a produção.

6. Documentação automática: Como parte do processo de desenvolvimento, AppMaster gera documentação essencial, como documentos Swagger (OpenAPI) para endpoints de servidor e scripts de migração de esquema de banco de dados. Isso ajuda a manter a conformidade com os padrões do setor e promove a transparência e a colaboração entre os desenvolvedores.

Concluindo, as referências low-code são essenciais para alcançar a visão da AppMaster de tornar o desenvolvimento de aplicativos mais rápido, mais econômico e acessível a um público mais amplo. Ao aproveitar componentes e tecnologias low-code, tanto os desenvolvedores cidadãos quanto os programadores experientes podem criar soluções de software abrangentes, escalonáveis ​​e robustas que atendem às necessidades de pequenas e grandes empresas. Com o rápido crescimento do mercado de desenvolvimento low-code, plataformas como AppMaster continuarão a desempenhar um papel cada vez mais crucial na definição do futuro das práticas de desenvolvimento de software e na capacitação das organizações para criar e implementar soluções personalizadas com facilidade e eficiência.