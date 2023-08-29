Az kodlu özellikler

Low-code yetenekleri, bir yazılım geliştirme platformunun minimum düzeyde elle yazılmış kod kullanarak uygulamaları oluşturma, dağıtma ve sürdürme kapasitesini ifade eder. Bu yetenekler, hem uzman geliştiricilere hem de teknik olmayan paydaşlara derin programlama bilgisine sahip olmak zorunda kalmadan özel uygulamalar oluşturma olanağı sağladığından, yazılım geliştirmeye etkili bir yaklaşım sağlar. AppMaster gibi Low-code platformlar görsel tasarım araçlarını, önceden oluşturulmuş şablonları ve yeniden kullanılabilir bileşenleri kullanarak hızlı geliştirme ve ölçeklenebilirlik sağlarken geleneksel yazılım geliştirme süreçlerinin süresini, maliyetini ve karmaşıklığını azaltır.

low-code yeteneklerinin ortaya çıkışı ve artan popülaritesi, çeşitli endüstrilerde çevik, uyarlanabilir ve verimli yazılım çözümlerine yönelik artan talebe bağlanabilir. Gartner tarafından yürütülen son araştırmaya göre, işletmelerin sürekli gelişen teknolojik gelişmelere ve değişen müşteri beklentilerine ayak uydurmak için giderek daha fazla low-code uygulamaları benimsemesiyle, low-code geliştirme pazarının 2021'de %23 oranında büyüyeceği öngörülüyor. Ayrıca, kuruluşlar operasyonlarını sürdürmek ve yeni normale uyum sağlamak için ağırlıklı olarak dijital çözümlere yöneldiğinden, COVID-19 salgınının getirdiği dijital dönüşüm low-code yeteneklere olan ihtiyacı daha da hızlandırdı.

low-code paradigmasının merkezinde, geliştiricilerin drag-and-drop işlevini ve etkileşimli grafik gösterimleri kullanarak veri modelleri, kullanıcı arayüzleri (UI) ve iş mantığı oluşturmasına olanak tanıyan görsel modelleme kavramı yer alır. Bu, elle kod yazmanın karmaşıklığını ortadan kaldırır, uygulama geliştirmeyi kolaylaştırır ve hızlı yinelemeyi kolaylaştırır. Üstelik AppMaster gibi low-code platformlar, diğerlerinin yanı sıra veritabanı şeması oluşturma, REST API oluşturma ve WebSocket Secure (WSS) endpoint yapılandırması da dahil olmak üzere sayısız araçtan oluşan entegre bir geliştirme ortamı (IDE) sağlar.

low-code yeteneklerin bir diğer ayrılmaz bileşeni, esnek ve özelleştirilebilir olacak şekilde tasarlanmış önceden oluşturulmuş şablonların ve bileşenlerin sağlanmasıdır. Bunlar, geliştiricilerin kimlik doğrulama, veri doğrulama ve bildirimler gibi temel işlev ve özellikleri kolayca entegre etmesine olanak tanıyarak onları sıfırdan oluşturma zahmetinden kurtarır. Ek olarak, low-code platformlar, çeşitli ekipler arasındaki işbirliğini destekleyerek geliştirme süreci boyunca kesintisiz etkileşim ve geri bildirim sağlar. Örneğin AppMaster platformu, ekip üyeleri arasında etkili iletişimi kolaylaştırarak daha üretken bir geliştirme ortamını teşvik eden bir İş Süreci (BP) Tasarımcısından oluşur.

Low-code yetenekleri aynı zamanda belirli abonelik katmanlarına bağlı olarak kaynak kodu, çalıştırılabilir dosyalar ve diğer çıktı formatlarının oluşturulmasını da kapsar. AppMaster platformu, Go programlama dilini kullanarak arka uç uygulamaları, Vue3 çerçevesini kullanan web uygulamaları ve Android için Kotlin ve Jetpack Compose ve iOS için SwiftUI üzerine kurulu sunucu odaklı yaklaşımlar aracılığıyla mobil uygulamalar üretir. Bu kapsamlı yaklaşım, görsel temsillerden tam işlevli uygulamalara kusursuz bir geçişi kolaylaştırarak sektörler arası çeşitli kullanım durumlarına hitap eder.

Ayrıca, low-code yetenekler yinelemeli geliştirme ve dağıtıma kadar uzanarak uygulamaların değişen gereksinimlere göre ayarlanmasında çeviklik ve esneklik sağlar. AppMaster gibi platformlar, plandaki her değişiklikte uygulamaları sıfırdan yeniden oluşturarak teknik borcu ortadan kaldırır. Bu yaklaşım, sürekli entegrasyona ve teslimata (CI/CD) olanak tanıyarak yazılım ürünlerinin önemli miktarda zaman veya kaynak maliyetine yol açmadan güncellenmesini ve geliştirilmesini sağlar.

low-code yeteneklerin bir diğer kritik yönü de üçüncü taraf sistemler, hizmetler ve API'lerle entegre olabilme yetenekleridir. Low-code platformlar genellikle çok çeşitli entegrasyonları destekleyerek kuruluşların mevcut teknolojik yatırımlarını sürdürmelerine ve kendi özel ihtiyaçlarına göre tasarlanmış kapsamlı, birbirine bağlı çözümler geliştirmelerine olanak tanır. Ayrıca, hassas verilerin ve varlıkların korunmasını sağlamak için endüstri standardı protokollere ve en iyi uygulamalara bağlı kalan platformlarla, low-code geliştirmede güvenlik ve uyumluluk önemli hususlardır.

Sonuç olarak, low-code yetenekler, yazılım geliştirme sürecini kolaylaştırmak ve dijital çözümlere erişimi demokratikleştirmek için tasarlanmış çok sayıda özelliği ve aracı kapsar. AppMaster gibi platformlar web, mobil ve arka uç teknolojilerinde uygulamaların geliştirilmesi ve sürdürülmesi için güçlü, uygun maliyetli ve verimli araçlar sağlar. low-code platformlar, görsel modelleme, işbirliği ve entegrasyon araçlarından yararlanarak her büyüklükteki işletmeye özel, ölçeklenebilir ve uyarlanabilir uygulamalar oluşturma olanağı tanır, hızla değişen dijital ortamda kurumsal çeviklik sağlar ve yeniliği teşvik eder.