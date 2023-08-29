Az kodlu iş ortaklıkları

Low-code ortaklıklar, AppMaster gibi low-code satıcılar ile teknoloji ekosistemindeki diğer ortaklar arasında oluşturulan ve kuruluşun genel low-code yeteneklerine önemli değer katmaları sağlamak üzere tasarlanmış stratejik ittifaklardır. Bu tür ortaklıklar, çok çeşitli sektörlerdeki işletmeler için low-code çözümlerin sorunsuz uygulanmasını, entegrasyonunu ve ölçeklendirilmesini sağlamak için bir araya gelen sistem entegratörleri, danışmanlar, satıcılar ve teknoloji sağlayıcıları da dahil olmak üzere çeşitli kuruluşları kapsar.

low-code ortaklıkların ardındaki amaç, çeşitli uzmanlık, yetenek ve teknik kaynak havuzundan yararlanarak low-code platformların benimsenmesini hızlandırmaktır. Bu, low-code çözümlerin kullanım ve dağıtım kolaylığının artmasını sağlayarak uygulama geliştirmeyi daha verimli, uygun maliyetli ve hızla değişen teknoloji ortamına ayak uydurabilecek hale getirir. AppMaster bağlamında bu ortaklıklar, sunucu arka uçları, web siteleri, müşteri portalları ve küçük işletmeler ve büyük kuruluşlar da dahil olmak üzere geniş bir müşteri yelpazesine hitap eden yerel mobil uygulamalarla kapsamlı, ölçeklenebilir yazılım çözümleri oluşturmalarına yardımcı olur.

Low-code ortaklıklar, kuruluşların daha hızlı pazara sunma süresi, gelişmiş operasyonel verimlilik, azaltılmış BT karmaşıklığı ve daha iyi genel yatırım getirisi (ROI) gibi önemli avantajlar elde etmesini sağlar. Gartner, 2024 yılına kadar uygulama geliştirme faaliyetinin %65'inden fazlasının low-code uygulama geliştirmeden sorumlu olacağını öngörüyor.

low-code ortaklıkların kritik yönlerinden biri bilgi alışverişi ve teknoloji entegrasyonudur. Örneğin, AppMaster no-code platformu, bir teknoloji satıcısı tarafından sağlanan önde gelen bir yapay zeka (AI) veya makine öğrenimi (ML) platformuyla kusursuz entegrasyondan yararlanabilir. Bu, müşterilerin, teknoloji uygulamasının temelindeki karmaşıklıklar hakkında endişelenmelerine gerek kalmadan uygulamalarına gelişmiş AI/ML yeteneklerini eklemelerine olanak tanır.

Benzer şekilde, bir sistem entegratörü, AppMaster gibi low-code bir çözümün mevcut çeşitli kurumsal uygulamalarla, veritabanlarıyla, ara yazılımlarla ve eski sistemlerle entegre edilmesinde çok ihtiyaç duyulan uzmanlığı sağlayabilir. Bu, kuruluşun low-code benimseme yoluyla dijital dönüşüm yolculuğunun, mevcut iş süreçlerinde ve operasyonlarda minimum kesintiyle sorunsuz ve sorunsuz kalmasını sağlar.

low-code ortaklıklardaki danışmanlar, bir kuruluşun low-code stratejisine, uygulamasına, benimsemesine ve eğitimine rehberlik etmede hayati bir rol oynayabilir. Sektör eğilimleri, düzenleyici ortamlar ve teknoloji yetenekleri konusundaki derin anlayışları, platformun genel faydalarını en üst düzeye çıkarmak için müşterilere low-code teknolojilerin ve hizmetlerin doğru karışımı konusunda tavsiyelerde bulunmalarına olanak tanır.

low-code ortaklıklardaki satıcılar low-code çözümlerin erişimini ve nüfuzunu daha geniş bir müşteri tabanına genişleterek, coğrafyalar, sektörler ve iş segmentleri arasında geçiş yaparak katkıda bulunur. Yerel iş ortamları, düzenleyici politikalar ve müşteri tercihleri ​​hakkındaki bilgileri, müşterilerin kendilerine özgü iş sorunlarını çözmek için doğru low-code platformu seçmelerine, özelleştirmelerine ve uygulamalarına yardımcı olur.

Low-code ortaklıklar aynı zamanda finans, sağlık hizmetleri, perakende, üretim, eğitim ve diğerleri gibi farklı sektörlerin benzersiz ihtiyaçlarını karşılayan sektöre özel çözümlerin ve sektöre özel şablonların geliştirilmesinin yolunu da açabilir. Bu, low-code çözümlerin daha hızlı benimsenmesini sağlarken işletmelerin bunlardan elde ettiği değeri artırır. Örneğin, finans alanında uzmanlaşmış bir firmayla AppMaster ortaklığı, finans sektörünün benzersiz muhasebe, raporlama ve uyumluluk ihtiyaçlarına göre tasarlanmış sağlam, yüksek performanslı, low-code bir çözümle sonuçlanabilir.

Özetlemek gerekirse, low-code ortaklıklar, kuruluşların kuruluş genelinde uygulama oluşturma, dağıtma ve yönetme biçimini dönüştürme konusunda muazzam bir potansiyele sahiptir. Dijital dönüşümün hızını hızlandırır, işletmelerin değişen pazar dinamiklerine karşı daha çevik ve duyarlı olmalarını sağlar ve somut iş değeri sağlarlar. AppMaster bu tür ortaklıkların bir parçası olarak no-code platformu, web, mobil ve arka uç uygulamalarında geniş bir yelpazeye hitap eden kapsamlı, ölçeklenebilir ve uygun maliyetli yazılım çözümleri sunarak kuruluşların en iyi low-code teknolojiden yararlanmasına yardımcı olur. küçük işletmelerden büyük işletmelere kadar müşteri sayısı.