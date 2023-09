Riferimenti a basso codice

I riferimenti Low-code, nel contesto dello sviluppo software e in particolare in relazione alla piattaforma no-code AppMaster, si riferiscono a vari componenti, modelli e funzionalità predefiniti che accelerano il processo di sviluppo dell'applicazione riducendo la codifica manuale o addirittura eliminandola completamente . Questi componenti low-code astraggono concetti di programmazione complessi e consentono agli sviluppatori o anche ai non programmatori di creare soluzioni software tramite interfacce visive, azioni drag-and-drop ed elementi configurabili. Sfruttare i riferimenti low-code migliora significativamente la velocità di sviluppo, riduce i costi ed espande la potenziale base di utenti per includere non solo sviluppatori esperti ma anche sviluppatori cittadini.

Le piattaforme di sviluppo Low-code, come AppMaster, hanno guadagnato una notevole popolarità grazie alla loro capacità di semplificare e accelerare la creazione di applicazioni web, mobili e backend automatizzando attività ridondanti e ripetitive, fornendo un'esperienza utente più intuitiva e snella. Secondo la società di ricerca Gartner, infatti, il mercato dello sviluppo low-code dovrebbe crescere di oltre il 23% ogni anno, raggiungendo i 13,8 miliardi di dollari entro la fine del 2021.

Un aspetto chiave delle piattaforme low-code è l'uso di componenti predefiniti che possono essere facilmente implementati e personalizzati senza la necessità di una conoscenza approfondita della codifica. Questi componenti sono supportati da tecnologie collaudate, come il linguaggio di programmazione Go per le applicazioni backend, Vue3 per le applicazioni web e Kotlin con Jetpack Compose e SwiftUI per le applicazioni mobili. Facendo affidamento su queste tecnologie e generando applicazioni da zero, AppMaster garantisce compatibilità, scalabilità e prestazioni riducendo al contempo il debito tecnico.

I riferimenti Low-code in AppMaster possono essere ampiamente classificati nei seguenti segmenti:

1. Modelli di dati visivi: AppMaster consente agli utenti di progettare schemi di database attraverso un'interfaccia grafica. Ciò consente agli sviluppatori di definire strutture di dati, relazioni e vincoli senza la necessità di codificare manualmente gli script SQL. Man mano che il modello dati si evolve, vengono generati script di migrazione automatica dello schema, garantendo facilità di distribuzione e manutenzione.

2. Processi aziendali: Business Process Designer (BP) di AppMaster consente agli sviluppatori di creare e gestire logiche aziendali complesse utilizzando un'interfaccia grafica. Ciò semplifica lo sviluppo di applicazioni server, web e mobili, rendendole accessibili a una gamma più ampia di utenti. BP Designer di AppMaster supporta ramificazione condizionale, esecuzione parallela, looping e gestione degli errori, fornendo un ambiente completo per la creazione di flussi di lavoro e processi decisionali sofisticati.

3. API REST ed endpoint WSS: la piattaforma supporta la creazione e la gestione di API RESTful ed endpoints WebSocket Secure (WSS), consentendo una perfetta integrazione con sistemi esterni, software di terze parti e altri componenti. Ciò aumenta la gamma potenziale delle applicazioni AppMaster e promuove il riutilizzo dei servizi esistenti.

4. Creazione dell'interfaccia utente drag & drop: gli strumenti di progettazione dell'interfaccia utente (UI) di AppMaster consentono agli sviluppatori e ai non sviluppatori di creare interfacce di applicazioni web e mobili utilizzando azioni drag-and-drop intuitive. Ciò accelera il processo di sviluppo dell'interfaccia utente e garantisce la coerenza dell'applicazione, poiché gli elementi visivi e i layout possono essere facilmente allineati e ridimensionati.

5. Pubblicazione e distribuzione di applicazioni integrate: quando un utente è pronto per distribuire la propria applicazione, AppMaster si prende cura dell'intero processo, dalla generazione del codice sorgente e compilazione degli eseguibili all'esecuzione di test, all'imballaggio delle applicazioni in contenitori Docker e alla loro distribuzione nel nuvola. Questo processo automatizzato rimuove le potenziali barriere e complessità affrontate dalle aziende durante il ciclo di vita dello sviluppo del software, garantendo una transizione graduale dallo sviluppo alla produzione.

6. Documentazione automatica: come parte del processo di sviluppo, AppMaster genera documentazione essenziale, come documenti Swagger (OpenAPI) per endpoints server e script di migrazione dello schema di database. Ciò aiuta a mantenere la conformità agli standard di settore e promuove la trasparenza e la collaborazione tra gli sviluppatori.

In conclusione, i riferimenti low-code sono fondamentali per realizzare la visione di AppMaster di rendere lo sviluppo delle applicazioni più veloce, più conveniente e accessibile a un pubblico più ampio. Sfruttando componenti e tecnologie low-code, sia gli sviluppatori cittadini che i programmatori esperti possono creare soluzioni software complete, scalabili e robuste che soddisfano le esigenze sia delle piccole che delle grandi imprese. Con la rapida crescita del mercato dello sviluppo low-code, piattaforme come AppMaster continueranno a svolgere un ruolo sempre più cruciale nel plasmare il futuro delle pratiche di sviluppo software e nel consentire alle organizzazioni di creare e distribuire soluzioni personalizzate con facilità ed efficienza.