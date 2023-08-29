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Az kodlu kullanıcı hikayeleri

Ağu 29, 2023

Low-code kullanıcı hikayeleri, özellikle AppMaster platformu tartışılırken, low-code ve no-code uygulama geliştirme alanında temel bir unsurdur. Tipik olarak bir kullanıcı hikayesi, son kullanıcının bakış açısından görüldüğü gibi, bir yazılım uygulamasının bir veya daha fazla özelliğinin kısa ve resmi olmayan bir açıklamasıdır. Kullanıcı hikayeleri, yüksek kaliteli yazılımı zamanında ve bütçeye uygun şekilde sunmak için yinelenen ve artımlı süreçlere öncelik veren Scrum ve Extreme Programming (XP) başta olmak üzere çevik yazılım geliştirme metodolojilerinde kullanılır. Low-code kullanıcı hikayeleri, özellikle low-code ve no-code platformlar tarafından kolaylaştırılan yazılım geliştirme süreci için geçerlidir; bu süreç, çok az programlama becerisine sahip olan veya hiç programlama becerisine sahip olmayan kullanıcıların, minimum kodlamayla karmaşık uygulamaları tasarlamasına, oluşturmasına ve yönetmesine olanak tanır.

low-code uygulama geliştirme bağlamında, kullanıcı hikayeleri, son kullanıcının belirli bir özellik veya işlevsellik için gereksinimlerini ve beklentilerini özetler ve genellikle geleneksel yapıyı takip eden basit bir doğal dil formatında yazılır: "Bir [kullanıcı türü] olarak, ben [amaç veya amaç] istiyorum, böylece [fayda veya mantık] olsun." Örneğin: "Bir müşteri olarak, unuttuğum şifremi sıfırlayabilmek istiyorum, böylece müşteri desteğiyle iletişime geçmeme gerek kalmadan hesabıma tekrar erişim kazanabilirim." Bu formatı benimseyen kullanıcı hikayeleri, her gereksinimin son kullanıcıya somut bir değer sunmaya odaklanmasını ve aynı zamanda anlaşılması ve önceliklendirilmesinin kolay olmasını sağlar.

Low-code kullanıcı hikayeleri, kullanıcıların minimum çabayla arka uç, web ve mobil uygulamalar oluşturmasına olanak tanıyan, no-code sağlam bir platform olan AppMaster geliştirme sürecine rehberlik etmede çok önemlidir. Platformun görsel arayüzü ve drag-and-drop işlevi, geliştiricilerin kullanıcı hikayelerini işlevsel gereksinimlere ve ardından çalışan yazılım bileşenlerine, kapsamlı kod satırları yazmaya gerek kalmadan dönüştürmelerine olanak tanır. Bu, geliştirme süresini ve maliyetini önemli ölçüde azaltan, daha kolay bakım ve ölçeklenebilirliği kolaylaştıran akıcı ve verimli bir iş akışına olanak tanır.

2020'de bir Gartner araştırması, 2024 yılına kadar uygulama geliştirme faaliyetinin %65'inden fazlasının low-code uygulama geliştirmeden sorumlu olacağını ortaya çıkardı. low-code ve no-code platformların benimsenmesindeki hızlı artış, yeni uygulamalara ve çevik çözümlere yönelik artan talebin yanı sıra sınırlı geliştirme kaynakları, yetersiz teknik beceriler ve zaman kısıtlamaları gibi daimi zorluklara bağlanabilir.

Low-code kullanıcı hikayeleri, iş analistleri, son kullanıcılar ve konu uzmanları gibi çeşitli paydaşların geliştirme sürecine dahil edilmesini sağlayarak bu zorlukların üstesinden gelmede kritik öneme sahiptir. Bu, yazılımın, hedeflenen kullanıcıların ihtiyaçlarını hem teknik hem de teknik olmayan katılımcılar tarafından anlaşılabilecek şekilde karşılayacak şekilde tasarlanmasını sağlar. Tekrarlanan geri bildirimler yoluyla bu paydaşlar kullanıcı hikayelerini hassaslaştırıp ayarlayabilir, böylece AppMaster geliştirilen uygulamaların gerçek dünyadaki kullanım durumlarını etkili ve verimli bir şekilde ele almasını sağlayabilirler.

Ayrıca, low-code kullanıcı hikayeleri, geliştirme birikiminin, uygulamaya dahil edilmesi gereken özelliklerin, işlevlerin ve hata düzeltmelerinin önceliklendirilmiş bir listesinin yönetilmesinde çok önemli bir rol oynar. AppMaster platformundaki geliştiriciler, kullanıcı hikayelerini kullanarak, öncelik esasına göre belirli gereksinimleri karşılayan uygulamalar geliştirebilir ve bu da onların kaynaklarını akıllıca tahsis etmelerine olanak tanır.

Örneğin bir şirketin, bir pazar fırsatına yanıt olarak hızlı bir şekilde başlatılabilmesi için temel özelliklere sahip basit bir mobil uygulamaya ihtiyacı olabilir. Geliştirme ekibi, temel işlevleri tanımlayabilir ve bunları geliştirme döngüsünde önceliklendirmek için low-code kullanıcı hikayeleri oluşturabilir. Bu, sonraki yinelemelerde uygulamayı gerektiği gibi ölçeklendirme ve geliştirme esnekliğini korurken, bir MVP'yi (Minimum Uygulanabilir Ürün) hızlı bir şekilde oluşturup dağıtmalarına olanak tanır.

Sonuç olarak, low-code kullanıcı hikayeleri, özellikle AppMaster platformunda verimli ve etkili low-code ve no-code uygulama geliştirme uygulamalarının önemli bir bileşenini oluşturur. low-code kullanıcı hikayeleri, kullanıcı gereksinimlerini açık, kısa ve anlaşılır bir şekilde ifade etmenin bir yolunu sağlayarak iş akışı süreçlerini kolaylaştırır, çeşitli paydaşlar arasında işbirliğini teşvik eder ve ilgili, ölçeklenebilir ve yüksek kaliteli uygulamaların bu gereksinimleri karşılayacak şekilde hızlı bir şekilde geliştirilmesini sağlar. günümüzün dijital işletmelerinin sürekli değişen talepleri.

Daha fazla terimi keşfedin:
Az kodlu başlıklar Az kodlu eğitimler Az kodlu ilerlemeler Az kodlu kariyer yolu Az kodlu müşteri referansları Az kodlu topluluk katılımı Az kodlu özellikler Düşük kod desteği Düşük kod genişletilebilirliği Düşük kod tanıma Düşük kodlu SDK (Yazılım Geliştirme Kiti) Düşük kodlu ekosistem Düşük kodlu geri bildirim döngüsü Düşük kodlu ittifaklar Düşük kodlu modülerlik Düşük kodlu yatırım getirisi (Yatırım Getirisi)

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