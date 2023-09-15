ASİT Özellikleri (Atomisite, Tutarlılık, Yalıtım, Dayanıklılık)

İlişkisel veritabanları bağlamında ACID özellikleri, işlemlerin güvenilirliğini ve sağlamlığını sağlamak için veritabanı yönetim sistemlerinin (DBMS) sahip olması gereken temel özellikleri ifade eder. ASİT Atomiklik, Tutarlılık, İzolasyon ve Dayanıklılık özelliklerini temsil eden bir kısaltmadır. Bu özellikler korunduğunda veritabanı, karmaşık, çok kullanıcılı veya yüksek yüklü ortamlarda bile verilerin bütünlüğü ve doğruluğu konusunda güçlü garantiler sağlayabilir.

Atomiklik , bir işlemin tamamen tamamlanmasını veya hiç yürütülmemesini sağlayan özelliktir. Başka bir deyişle, tek bir işlemde yer alan tüm işlemler, tek ve bölünmez bir birim olarak ele alınır. İşlem içerisindeki herhangi bir işlem başarısız olursa işlemin tamamı başarısız sayılır ve işlem sırasında yapılan tüm değişiklikler geri alınır. Parçalılık, kısmen tamamlanmış işlemler nedeniyle veritabanının tutarsız bir duruma girmesini engellediğinden veri bütünlüğünü korumak için çok önemlidir. Örneğin, bir bankacılık sisteminde, iki hesap arasında para transferi, bir hesaptan borç, diğerine alacak verilmesini içerir. Atomity, bu operasyonlardan sadece birinin başarılı olması durumunda diğer operasyonun da yürütülmesini sağlayarak mali kayıtların tutarlılığını korur.

Tutarlılık, bir veritabanının işlem öncesinde, sırasında ve sonrasında tutarlı bir durumda kalmasını sağlayan özelliği ifade eder. Veritabanının tutarlı bir durumla başlamasını ve işlem boyunca tüm kısıtlamaların veya iş kurallarının desteklenmesini gerektirir. İşlem tamamlandıktan sonra veritabanı tekrar tutarlı bir durumda olmalıdır. Tutarlılık, verilerin benzersiz anahtarlar, yabancı anahtarlar ve denetim kısıtlamaları gibi tanımlanmış tüm şema kısıtlamalarına uymasını sağlar. Örneğin, bir envanter yönetim sisteminde tutarlılık kuralları, bir ürünün stok seviyesinin negatif olamayacağını belirleyebilir. Bir işlemin stok seviyesini sıfırın altına düşürmeye çalışması durumunda işlem iptal edilerek envanter verilerinin tutarlılığı sağlanır.

İzolasyon , her işlemin diğer eşzamanlı işlemlerden izole edilmesini ve bunlardan habersiz olmasını sağlayan özelliktir. Bu, bir işlemin işlemlerinin, işlem tamamen tamamlanana kadar diğer işlemler tarafından görülemeyeceği anlamına gelir. Yalıtım, birden fazla işlemin aynı anda aynı verilere erişmeye veya bunları değiştirmeye çalıştığında ortaya çıkabilecek kayıp güncellemeler, kirli okumalar veya tekrarlanamayan okumalar gibi istenmeyen yan etkileri önler. Performansa ve eşzamanlılığa öncelik veren ancak tutarsızlıklara izin verebilen düşük bir düzeyden, performans pahasına veri tutarlılığına ve izolasyona öncelik veren yüksek bir düzeye kadar değişen izolasyon dereceleri vardır. Uygulamanın özel gereksinimlerine bağlı olarak tutarlılık ve performans arasında uygun dengenin sağlanması önemlidir.

Dayanıklılık, bir işlemin başarıyla tamamlanmasının ardından veriler üzerindeki etkilerinin kalıcı olmasını ve kaybolmamasını garanti eder. Bu özellik, sistem arızaları veya çökmeleri durumunda bile veritabanının sabit kalmasını sağlar. Dayanıklılık, değişikliklerin veritabanına uygulanmadan önce ilk olarak bir günlüğe yazıldığı yazma öncesi günlük kaydı ve günlük kaydı gibi çeşitli tekniklerle sağlanabilir. Sistem arızası durumunda günlük, kayıp verileri kurtarmak ve veritabanını tutarlı bir duruma geri yüklemek için kullanılabilir. Dayanıklılık, veri kaybının ciddi sonuçlara yol açabileceği finansal işlemler gibi kritik verilerle ilgilenen uygulamalar için özellikle önemlidir.

AppMaster no-code platformu, ürettiği uygulamaların güvenilirliğini ve bütünlüğünü sağlamak için ACID özelliklerini kullanır. Uygulamaları, PostgreSQL'in güçlü ACID garantilerinden yararlanarak birincil veritabanı olarak herhangi bir PostgreSQL uyumlu veritabanıyla çalışabilir. Veritabanı şeması geçişleri, tutarlılık kontrolleri ve işlem yönetimi için yerleşik destek sunan AppMaster, yüksek yüklü veya kurumsal kullanım durumlarında bile kullanıcılara sağlam, ölçeklenebilir ve tutarlı arka uç, web ve mobil uygulamalar oluşturma olanağı sağlar. Kullanım kolaylığı, esneklik ve ACID özelliklerine sıkı sıkıya bağlılığın bu birleşimi, AppMaster hızlı, uygun maliyetli ve geleceğe yönelik uygulama geliştirme konusunda lider bir çözüm haline gelmesine yardımcı oldu.