ACID-Eigenschaften (Atomizität, Konsistenz, Isolation, Haltbarkeit)

Im Zusammenhang mit relationalen Datenbanken beziehen sich ACID-Eigenschaften auf die grundlegenden Eigenschaften, die Datenbankverwaltungssysteme (DBMS) besitzen müssen, um die Zuverlässigkeit und Robustheit von Transaktionen sicherzustellen. ACID ist ein Akronym, das die Eigenschaften Atomizität, Konsistenz, Isolation und Haltbarkeit darstellt. Wenn diese Eigenschaften beibehalten werden, kann die Datenbank starke Garantien für die Integrität und Richtigkeit der Daten bieten, selbst in komplexen Umgebungen mit mehreren Benutzern oder hoher Auslastung.

Atomizität ist die Eigenschaft, die sicherstellt, dass eine Transaktion entweder vollständig abgeschlossen oder überhaupt nicht ausgeführt wird. Mit anderen Worten: Alle an einer einzelnen Transaktion beteiligten Vorgänge werden als eine einzige, unteilbare Einheit behandelt. Wenn ein Vorgang innerhalb der Transaktion fehlschlägt, gilt die gesamte Transaktion als nicht erfolgreich und alle während der Transaktion vorgenommenen Änderungen werden rückgängig gemacht. Atomarität ist für die Aufrechterhaltung der Datenintegrität von entscheidender Bedeutung, da sie verhindert, dass die Datenbank aufgrund teilweise abgeschlossener Transaktionen in einen inkonsistenten Zustand gerät. In einem Bankensystem beispielsweise beinhaltet der Transfer von Geldern zwischen zwei Konten eine Belastung von einem Konto und eine Gutschrift auf ein anderes. Wenn nur einer dieser Vorgänge erfolgreich ist, sorgt die Atomizität dafür, dass auch der andere Vorgang ausgeführt wird, wodurch die Konsistenz der Finanzunterlagen gewahrt bleibt.

Konsistenz bezieht sich auf die Eigenschaft, die sicherstellt, dass eine Datenbank vor, während und nach einer Transaktion in einem konsistenten Zustand bleibt. Es erfordert, dass die Datenbank mit einem konsistenten Zustand beginnt und dass alle Einschränkungen oder Geschäftsregeln während der gesamten Transaktion eingehalten werden. Nach Abschluss der Transaktion sollte sich die Datenbank wieder in einem konsistenten Zustand befinden. Konsistenz stellt sicher, dass die Daten allen definierten Schemaeinschränkungen entsprechen, wie z. B. eindeutigen Schlüsseln, Fremdschlüsseln und Prüfeinschränkungen. Beispielsweise könnten in einem Bestandsverwaltungssystem Konsistenzregeln vorschreiben, dass der Lagerbestand für ein Produkt nicht negativ sein darf. Wenn eine Transaktion versucht, den Lagerbestand unter Null zu senken, wird die Transaktion abgebrochen, um die Konsistenz der Lagerbestandsdaten sicherzustellen.

Isolation ist die Eigenschaft, die sicherstellt, dass jede Transaktion von anderen gleichzeitigen Transaktionen isoliert ist und keine Kenntnis davon hat. Dies bedeutet, dass die Vorgänge einer Transaktion für andere Transaktionen erst dann sichtbar sind, wenn die Transaktion vollständig abgeschlossen ist. Die Isolierung verhindert unerwünschte Nebenwirkungen, die auftreten können, wenn mehrere Transaktionen gleichzeitig versuchen, auf dieselben Daten zuzugreifen oder diese zu ändern, wie z. B. verlorene Aktualisierungen, fehlerhafte Lesevorgänge oder nicht wiederholbare Lesevorgänge. Es gibt unterschiedliche Grade der Isolation, von einer niedrigen Ebene, die Leistung und Parallelität priorisiert, aber möglicherweise Inkonsistenzen zulässt, bis zu einer hohen Ebene, die Datenkonsistenz und -isolation auf Kosten der Leistung priorisiert. Abhängig von den spezifischen Anforderungen der Anwendung ist es wichtig, das richtige Gleichgewicht zwischen Konsistenz und Leistung zu erreichen.

Durch die Haltbarkeit wird gewährleistet, dass die Auswirkungen einer Transaktion auf die Daten dauerhaft sind und nicht verloren gehen, sobald sie erfolgreich abgeschlossen wurde. Diese Eigenschaft stellt sicher, dass die Datenbank auch bei Systemausfällen oder Abstürzen stabil bleibt. Dauerhaftigkeit kann durch verschiedene Techniken erreicht werden, beispielsweise durch Write-Ahead-Protokollierung und Journaling, bei denen Änderungen zunächst in ein Protokoll geschrieben werden, bevor sie auf die Datenbank angewendet werden. Im Falle eines Systemausfalls kann das Protokoll verwendet werden, um die verlorenen Daten wiederherzustellen und die Datenbank in einen konsistenten Zustand wiederherzustellen. Haltbarkeit ist besonders wichtig für Anwendungen, die mit kritischen Daten umgehen, wie z. B. Finanztransaktionen, bei denen ein Datenverlust schwerwiegende Folgen haben könnte.

no-code Plattform AppMaster nutzt ACID-Eigenschaften, um die Zuverlässigkeit und Integrität der von ihr generierten Anwendungen sicherzustellen. Seine Anwendungen können mit jeder PostgreSQL-kompatiblen Datenbank als Primärdatenbank arbeiten und nutzen dabei die starken ACID-Garantien von PostgreSQL. Mit integrierter Unterstützung für Datenbankschemamigrationen, Konsistenzprüfungen und Transaktionsmanagement ermöglicht AppMaster Benutzern die Erstellung robuster, skalierbarer und konsistenter Back-End-, Web- und Mobilanwendungen, selbst in Anwendungsfällen mit hoher Auslastung oder in Unternehmen. Diese Kombination aus Benutzerfreundlichkeit, Flexibilität und strikter Einhaltung der ACID-Eigenschaften hat dazu beigetragen, dass AppMaster zu einer führenden Lösung für die schnelle, kostengünstige und zukunftssichere Anwendungsentwicklung geworden ist.